FRASES CLAVES DE JULIAN ASSANGE: POR QUÉ ESTADOS UNIDOS LO QUIERE VER PRESO?

Por Mariano Quiroga ***

En una decisión que afecta el derecho a la libertad de expresión en todo el mundo el gobierno británico autorizo la extradición de Julián Assange a Estado Unidos que pretende darle 175 años de prisión.



Fue el primero que abrió la boca contra las corporaciones de internet, el primero que en cada minuto de aire mediático que tenía a disposición denunciaba lo que para aquellos años era una locura conspiranoica sacada de un cuento de Orwell. Para buena parte del mundo, Julian Assange, era un loquito que se enfrentaba de manera quijotesca contra el poder del imperio norteamericano, en una cruzada que solo él creía.



“En cuestiones de espionaje, ya hace mucho que pasamos ese punto. Internet es una gigantesca máquina de espionaje al servicio del poder. Debemos luchar contra esta tendencia y convertirla en un motor de transparencia para el público, no solo para los poderosos.”

Cuentan las personas que lo rodeaban que Assange era extremadamente raro, un bicho de laboratorio que tenía una obsesión desmesurada con su trabajo. Quizás esa imagen era lo que convertía cada declaración en algo que rozaba más la similitud con Black Mirror que con la realidad donde Internet era para la opinión pública esa herramienta maravillosa que nos permitia estar conectados las 24 horas del dia



“Internet ha penetrado completamente en lo que nosotros hemos llamado las sociedades del primer mundo y el segundo e incluso es .. tiene una penetración sustancial entre el aparato estatal y empresarial de los países del mundo, incluso muy pobres y en desarrollo”.

Hoy abundan los medios y periodistas que cubren el entretejido de las principales empresas de tecnología y el Aparato de Defensa de EEUU, este medio nace al calor de todo ese fuego que significaron esas palabras que Julian Assange sembró hace muchos años y que recogieron miles de activistas, calando hondo en los poros de la cultura mundial. En 2014, la banda puertorriqueña Calle 13 sacó el disco “Multiviral” en dicho trabajo Assange participó en el tema que le da título al disco

“Hay una batalla tecnológica. Una nueva carrera armamentista, y esa nueva carrera armamentista es de una parte entre los sistemas de vigilancia masivos que están disponibles para aquellos grupos que son capaces de interceptar los flujos de telecomunicaciones entre continentes enteros.”

Desde el 2010 que Assange tiene pedido de captura internacional, hasta que duró el gobierno de Rafael Correa en Ecuador su vida no corría peligro, asilado en la embajada que el país tiene en Londres el creador de Wikileaks aprovechaba la conexión a internet para seguir denunciando y publicando lo que miles de hackers anónimos le filtraban. La suerte cambió cuando en Ecuador ganó Lenin Moreno, un tipo que asumió la presidencia prometiendo ser la continuidad del correísmo pero que una vez enquistado en el poder cambió el giro político alineándose a los intereses de EEUU

El Internet se ha convertido en la máquina de espionaje más importante que jamás se haya inventado nunca jamás. Hace que los intentos previos por, digamos, la Stasi en Alemania del Este, sobre la población de Alemania, parezcan ridículos. No estamos hablando de una situación en la que personas de todo el mundo … empresas de todo el mundo .. departamentos gubernamentales de todo el mundo .. estén poniendo información muy valiosa acerca de sus vidas y transacciones en servidores centrales y a través de las líneas de telecomunicación que luego son interceptadas o puestas a disposición principalmente de los servicios de inteligencia de Estados Unidos..

A lo largo de su recorrido Assange tuvo aliados que reivindicaron su lucha, actores que fueron centrales para entender de qué se trata todo esto. El principal sin duda alguna fue Edward Snowden, el ex espía que trabajó para la CIA y la NSA trajo pruebas contundentes que confirmaban todo lo que se venía publicando en Wikileaks. Ya no quedaban dudas de que el mundo entero estaba siendo vigilado



“Todas las comunicaciones de América Latina con Europa y el Extremo Oriente pasan a través de los Estados Unidos .. son interceptadas en los Estados Unidos .. incluso las comunicaciones entre un país latinoamericano y otro a menudo pasan a través de los Estados Unidos.”

El otro acontecimiento que sirvió para demostrar que Assange tenía razón fue el escándalo de Cambridge Analytica, donde quedó al descubierto la utilización de los datos de Facebook para fines políticos. El mismo sistema que permite segmentar un anuncio para vender un par de zapatillas, también es utilizado para incidir en la vida democrática de un país. El documental “Nada es Privado” retrata como la utilización de datos alojados en los servidores de las empresa liderada por Marck Zuckerberg influyo para las elecciones del BREXIT y el triunfo de Donald Trump en EEUU



«lo que ha ocurrido ahora es que los proveedores de servicios de Internet (—) fueron presionados primero por el gobierno y se auto perciben ahora como parte del sistema establecido .. lo mismo pasa con Facebook y los demás .. y Google .. que no se ven a sí mismos como algo separado del Gobierno de los EE UU .. se ven a sí mismos como parte del sistema ..

El 17 de junio Londres autorizó la extradición de Assange quien será juzgado en EEUU Mike Pompeo ex director de la CIA festejo en Twitter la resolucion, otro que lo espera con ganas es Joseph Biden quien era vicepresidente de Obama cuando Wikileaks tomó notoriedad y demostró a nivel mundial un entramado que permitió que nunca miremos a internet con ojos inocentes



“Internet es todo el sistema neoliberal y todos los avances tecnológicos que ocurren en todo el mundo e incluso los elementos no neoliberales.. universidades, investigación y empresa, etc .. Internet se basa en todos los desarrollos de la civilización internacional .. desde el cobalto extraído en el Congo a los investigadores en el MIT .. Internet es el punto más alto de desarrollo tecnológico humano”

Organismos internacionales como la ONU se oponen a la resolución, el relator contra la tortura de dicho organismo declaro que la vida de Julián Assange esta demasiado deteriorada y que el traslado a una prisión en EEUU seria fatal para el activista. En Argentina la Vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner también se hizo eco de la noticia: