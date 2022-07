​PROPONEN LEY PARA CREAR UN PROGRAMA INTEGRAL QUE MEJORE EL HÁBITAT Y ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En la sesión del jueves de la Cámara de Representantes, el Bloque Legislativo Tierra, Techo y Trabajo, presidido por el diputado Martín Sereno, obtuvo preferencia para su tratamiento, el Proyecto de Ley para crear el Programa Provincial de Mejoramiento y Condiciones de Hábitat y Accesibilidad para Personas con Discapacidad, que se encuentra en la comisión de Niñez, Género, Familia y Juventud.

El legislador señaló que en Misiones existen entre 25 y 30 mil personas con discapacidad que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), «y muchas que todavía no lo tienen».

Además, hay un porcentaje de entre el 30 y 40% de personas discapacitadas que deben utilizar letrinas por falta de baños instalados en sus viviendas, y un 15% vive con necesidades básicas insatisfechas.



«Lamentablemente esos índices son mayores que la media nacional. En la mayoría de nuestros pueblos y ciudades, en zonas rurales y urbanas, no todos los lugares y calles cuentan con rampas para quienes tienen una discapacidad motriz, necesitan movilizarse en sillas de ruedas, y esa falta les dificulta un montón. Por esto, desde nuestro bloque pretendemos resolver con esta ley las cuestiones cotidianas que aquejan a estas personas», expresó en el recinto.

El diputado enumeró que no en todas las ciudades hay semáforos para personas no videntes; ni en la mayoría de las instituciones los funcionarios y funcionarias manejan el lenguaje de señas. «Tampoco nos consta que se esté trabajando lo suficiente en la oralización de las personas sordas», subrayó.



Generar un entorno para el desarrollo integral

Sereno planteó que el mejoramiento de las viviendas para solucionar las condiciones de hábitat de las y los discapacitados, no se trata sólo del espacio de la casa y el patio.

«Nos referimos a generar un entorno que les permita desarrollarse laboral, cultural, deportiva y profesionalmente en buenas condiciones. Por eso esta ley debe crear un programa integral, no sólo de viviendas, porque en ese sentido, si bien estamos trabajando con algunas leyes, no alcanzan, y es nuestro deber dar un paso más hacia la justicia social, posibilitando las condiciones para la inclusión total de los misioneros y misioneras», afirmó el legislador de TTT.

Entre los objetivos del Programa Provincial está previsto crear un comité interdisciplinario e interinstitucional, generar y ejecutar el Registro Municipal de Condiciones de Hábitat y Accesibilidad; hacer posibles las refacciones de las viviendas y garantizar su adecuación en toda la provincia, así como reservar y otorgar un cupo en el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) para el acceso a programas de viviendas a familias que tengan alguno de sus integrantes con discapacidad; asesorar y capacitar para incorporar criterios de diseño universal en las construcciones, incluidos los sistemas y tecnologías de la comunicación; garantizar el acceso a programas de salud, pensiones y posibilitar la gratuidad a servicios básicos como energía eléctrica, agua potable e internet, transporte público, y actividades comerciales, culturales y escolares.



Apoyo económico y mano de obra para refacción de viviendas

La iniciativa también prevé elaborar en los Consejos Municipales de Discapacidad, creada por Ley Provincial de Promoción Integral de Personas con Discapacidad, un Registro Municipal de Condiciones de Hábitat que contenga toda la información socio ambiental; si las personas cuentan con CUD, el ingreso que percibe el grupo conviviente, las condiciones actuales de la vivienda, los servicios y accesibilidad a medios de transporte, culturales, escolares, de salud, de acuerdo a su discapacidad, entre otros que se requieran.

El Programa está destinado a quienes posean CUD, y en caso de no tenerlo, será el primer procedimiento que acompañarán los Consejos Municipales de Discapacidad. También será beneficiario el grupo familiar conviviente: padre, madre, hermano/a, tutor o curador de la persona discapacitada que se encuentre a su cargo, e instituciones asistenciales que se dediquen a la rehabilitación; que no persigan fines de lucro y que sean debidamente reconocidas.

Los y las inscriptas en el Programa recibirán el apoyo económico; materiales y mano de obra, acorde a la refacción de la vivienda que considere el Equipo de Consejos Municipales de Discapacidad, en un lapso no mayor a 90 días.

La autoridad de aplicación será el Consejo Provincial de Discapacidad, quien presentará cada seis meses un informe público con estadísticas e indicadores del trabajo desarrollado por los Consejos Municipales, y el Comité Interdisciplinario e Interinstitucional provincial. El gasto que demande el cumplimiento integral del programa se incluirá dentro del Presupuesto de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos de Misiones.