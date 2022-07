EL ESTADO DE LA AGENDA GLOBALISTA HA PASADO DE «CONFUSO» A «CAÓTICO»

por Andrew Anglin ***

El profesor Putin ha vuelto a ponerse su chaqueta de tweed para dar otra rápida conferencia sobre hechos básicos a los imbéciles occidentales.



Escribe Russia Today:

“La inflación en EE.UU. es consecuencia de los errores cometidos por las autoridades financieras estadounidenses, que lo han admitido, mientras que en la UE tiene más que ver con las políticas energéticas miopes de Bruselas, dijo el viernes el presidente ruso Vladímir Putin. En cualquier caso, no tiene nada que ver con Moscú ni con sus acciones en Ucrania, añadió.”

Los intentos de culpar a la agitación en Ucrania por el aumento vertiginoso del coste de la vida en Occidente equivalen a esquivar la responsabilidad, dijo Putin en una entrevista televisiva que siguió a su reunión con el jefe de la Unión Africana, Macky Sall, en Sochi.

Casi todos los gobiernos recurrieron a estímulos fiscales para apoyar a la población y a las empresas afectadas por los cierres de Covid-19. Rusia lo hizo “con mucho mayor cuidado y precisión”, sin alterar el cuadro macroeconómico ni alimentar la inflación, argumentó Putin. En EE.UU., por el contrario, la masa monetaria creció un 38% -en 5,9 billones de dólares- en menos de dos años, en lo que calificó de “producción sin precedentes de la imprenta”.

“Aparentemente, las autoridades financieras de EE.UU. suponían que, dado que el dólar es la moneda mundial, como en los viejos tiempos, esto se disiparía en toda la economía mundial y no se notaría en Estados Unidos. Resultó que no fue así”.

Está claro que suponían algo. Creo que todos estamos de acuerdo en eso.

Esta es la cuestión de todo esto, que la gente tiene que entender:

Todo el mundo quiere hablar de cómo el Foro Económico Mundial está llevando a cabo una conspiración para hacer que todo el mundo sea pobre, y cómo la inflación encaja en esto. Todo esto es obvio. Está claro que lo hacen a propósito para empobrecer a todo el mundo.



Sin embargo, esto simplemente no tiene ningún sentido en el contexto de la competencia internacional restante. ¿Para qué querer destruir por completo el poder económico de tu país mientras sigues intentando librar guerras contra Rusia y China?

He aquí un simple esbozo de lo que he argumentado una y otra vez con respecto al panorama general de la situación actual:

Hay un plan de larga duración para una “dictadura científica” global que se solidificó más o menos en la década de 1970, cuando comenzaron a impulsar la cantinela ambientalista

En los años 70, la gente que planeaba esto no creía que China fuera una amenaza en absoluto, porque básicamente pensaban que los chinos eran retrasados idiotas autistas

En los años 90, la industria occidental se trasladó a China, creando una riqueza masiva en China, y todo el mundo asumió que esta gente de ojos pequeños (supuestamente imbéciles autistas) pronto iban a convertirse en retrasados gay, con una pizca de éxito económico

A finales de los años 00 y principios de los 10, quedó claro que China no estaba interesada en formar parte del proyecto globalista – simplemente iban a quedarse con el dinero y hacer lo suyo, que es una especie de imperio mercantil que no depende de la interdependencia del orden globalista occidental

En ese momento, nadie que dirigiera las organizaciones de la élite en Occidente era capaz de recalibrar la agenda, basándose en que las predicciones sobre China resultaban erróneas.

La élite está impulsando la agenda tal y como se había dictaminado antes de que la dirección actual de China estuviera clara.

No creo que esto sea realmente tan complicado, pero mucha gente parece no entender lo que estoy diciendo. No tengo el deseo ni la capacidad de obligar a nadie a estar de acuerdo conmigo, pero si van a estar en desacuerdo, deberían presentar una respuesta a lo que he dicho y una contra-teoría sobre por qué parece que Occidente se está autodestruyendo totalmente en un programa que va a dejar a los chinos gobernando el mundo.

La única refutación “honesta” que he visto es la de los esquizofrénicos que afirman que Rusia y China están “metidos en esto con el Foro Económico Mundial”. He respondido mucho a eso, y los esquizos han respondido con cosas aún más extremas de esquizos, pero eso se convierte en una regresión epistémica donde la creencia central del esquizo es que hay una élite secreta omnisciente que no puede cometer un error. Personalmente creo que el mal no es infalible, y si quieres demostrar que los supervillanos globalistas tienen un plan secreto invisible, tienes que aportar hechos o al menos explicar cómo podría funcionar – por ejemplo, ¿qué tipo de contrato secreto puede existir entre la Foro Económico Mundial y los chinos, estipule que después de que Occidente se destruya a sí mismo, los chinos llevarán a cabo el programa judío-globalista? ¿Cómo podría cumplirse semejante contrato secreto si los Estados Unidos implosionan su economía y ya no pueden financiar su súper ejército?

La conclusión es la siguiente: hasta donde yo sé actualmente, nadie podría explicar, ni siquiera en teoría, lo que está sucediendo ahora mismo como perfectamente racional, a menos que se les ocurra una explicación para estar dando todo el poder geopolítico y económico a China. No creo que nadie tenga una explicación para esto, y por eso la gente o bien ignora lo que he dicho, o bien no lo entiende a propósito, o bien asume plenamente su esquizofrenia.

Mi visión del orden occidental en 2022 se puede resumir en: “un orden geopolítico antes todopoderoso que ha comenzado a colapsar bajo el peso de su propia arrogancia”.

Casi una cuarta parte de la población mundial es china. Si se incluyen los estados asiáticos satélites contiguos de los chinos, que son más o menos parte del mismo conglomerado, se tiene más de una cuarta parte de la población mundial. China ha hecho que la mayor parte del mundo dependa de ella a través del comercio. No es un problema pequeño. No es algo que se pueda dejar de lado con un “oh, ya lo resolveremos más adelante”.

Francamente, lo lógico habría sido dejar a Donald Trump en el poder, saltarse el coronavirus, mantener la economía en marcha, mantener el ejército en marcha, y averiguar una manera de socavar a China económica y, si es necesario, militarmente. Después de frustrar a China, Rusia caerá con bastante facilidad, Irán caerá con bastante facilidad, luego tienes una pista de aterrizaje clara para tu agenda de ciborgs transhumanistas gay pedófilos raros del Gran Reset. Ese habría sido mi movimiento si yo fuera el líder de la conspiración global judía. Pero no lo hicieron. Ustedes vieron lo que hicieron, y eso los pone en una situación mucho, mucho peor, para enfrentarse con el problema de China.



La guerra de Ucrania como microcosmos

Usemos la analogía del tablero de ajedrez global. Con cada movimiento que haces en una partida de ajedrez, te quedan menos movimientos posibles. Si nos remontamos a la época pre-Covid, China tenía una sólida ventaja, pero la partida estaba lejos de terminar. Había una serie de movimientos que Occidente podría haber realizado para desbancar a China. Sin embargo, en este momento, esta partida de ajedrez se encuentra en la fase de finalización, y sean cuales sean los movimientos que realice Occidente, no veo ningún camino hacia la victoria. Si lo llevamos al microcosmos, miremos la guerra de Ucrania. Nadie puede explicar lo que está sucediendo aquí. Créanme, he preguntado: nadie puede explicarlo.



Parte de mi teoría general sobre lo que está sucediendo con la élite occidental es que los sistemas en los que funcionan las civilizaciones ahora son extremadamente complejos. Hay demasiada compartimentación sin grandes estrategas eficaces. Sin una visión clara de todos los compartimentos, si algún compartimento no evalúa con precisión la situación, o no ofrece los resultados que prometió, todo el conjunto fracasa. Además, los compartimentos tienen sus propios impulsos internos, que pueden entrar en conflicto entre sí.

La guerra de Ucrania tuvo tres componentes o compartimentos principales:

La campaña militar propiamente dicha La guerra propagandística para conseguir que la población de Occidente se ponga de parte de un gran conflicto con Rusia por razones poco claras, respaldadas por un capricho emocionalizado La guerra económica para utilizar las sanciones y los boicots para paralizar o al menos dañar significativamente la economía rusa

Estos tres compartimentos, dirigidos por grupos separados con liderazgos separados y agendas internas separadas, tenían que dar resultados para que este proyecto tuviera éxito. Pero no ocurrió tal cosa.

Monumentalmente, el régimen de sanciones fracasó. El plan con la operación militar era simplemente aguantar hasta que estallara el caos económico en Rusia, provocando un malestar civil que hiciera que tuvieran que abandonar la operación militar. No está claro si un colapso económico en Rusia habría causado disturbios civiles (yo argumenté al principio que no lo haría), pero nunca lo sabremos porque no hubo colapso económico. De hecho, la economía rusa va bastante bien.

Debido a que la operación militar se basó en la idea de que habría un colapso económico, la operación militar no va a funcionar, y cada vez más, estamos viendo que el sentimiento público se aleja del apoyo a esta guerra. Lo lógico habría sido desactivar la guerra militar en cuanto estuviera claro que la guerra económica había fracasado. Si Occidente negociara la rendición del Donbass, para acordar no permitir la entrada de Ucrania en la OTAN, podrían quedarse con la mayor parte de Ucrania y declarar una victoria porque Putin nunca tomó Kiev. (Recuerda que no se consideró un golpe serio al imperio cuando Putin tomó Crimea en 2014). En lugar de eso, tienes una situación en la que parece que al compartimento militar no le importa que la guerra económica haya fracasado, y simplemente están presionando, luchando hasta el último ucraniano.

La guerra propagandística está empezando a deshacerse, ya que cada día que pasa con los rusos ganando terreno y con más recursos militares ucranianos destruidos, se hace más y más ridículo afirmar que Ucrania está a punto de marchar hacia Moscú. Al principio, los medios de comunicación podían limitarse a mentir, pero ya no, y la mentira atronadora ya ha tenido suficiente efecto en el mundo real en la vida de las personas para que la gente esté empezando a hacer preguntas.



La perdición inminente

Se puede ver la misma catástrofe de compartimentación a mayor escala, donde no parece haber habido una comunicación clara entre las fuerzas geopolíticas que se suponía que estaban tratando con las potencias orientales y la gente que dirige la estafa del coronavirus y que ahora está llevando a la población de Occidente a una pobreza más profunda y al caos social. Aparte de apartar a Trump del poder, que parece un objetivo impulsado por una simple paranoia sentimental, todos los resultados de la agenda del coronavirus han sido negativos para el régimen occidental. Sí, era y sigue siendo un objetivo a largo plazo del proyecto globalista colapsar la economía y despojar a la gente de sus libertades, pero hacer esas cosas mientras China sigue siendo tan poderosa, con su propia economía estable y su orden social, pone a Occidente en una posición mucho más débil.

Las publicaciones de política exterior llevan 15 años afirmando que China está al borde del colapso, así que supongo que si se creyera eso, tendría sentido empezar con la agenda de empobrecimiento occidental del “Gran Reset”, y fabricar una suposición sobre cómo esto afectaría negativamente a China y aceleraría su colapso. El problema es que esto no es cierto. China no está al borde del colapso. Rusia ni siquiera está al borde del colapso. Los únicos que están al borde del colapso son las naciones occidentales, donde han hecho que la gente sea mucho más pobre y menos cohesionada socialmente, al tiempo que han fracasado en hacer frente a las amenazas extranjeras en contra de su hegemonía global.



“Colapso occidental”



La gente dirá que cuando digo que “Occidente va a colapsar”, estoy siendo demasiado optimista. En parte, esto se debe a mi uso de un lenguaje hiperbólico. En realidad no creo que el gobierno de Estados Unidos vaya a dejar de existir en un futuro próximo. De lo que hablo es de la desbancada de Estados Unidos como contendiente, al nivel de primera superpotencia mundial. Una vez que quede claro que esto ya no está en las cartas, espero que finalmente haya alguna forma de recalibración. No sabemos qué aspecto tendrá, ni si será bueno o malo para la gente normal, pero va a ocurrir.

Cuando la URSS se derrumbó, Rusia no dejó de existir, pero ya no era un contendiente para la dominación global. Imagino que el colapso del orden occidental ocurrirá de forma similar, cuando los territorios controlados por Estados Unidos en Europa y otros lugares se separen, y se quede un gobierno estadounidense mucho más orientado hacia el interior, ya que quien tome el mando en ese momento se preocupará por la gestión de lo que quede. También es poco probable que el colapso del imperio estadounidense sea tan espectacular como el de la URSS, sino que se producirá por fases. Podría decirse que la pérdida de la guerra de Ucrania es la primera fase, siendo la rendición catastrófica en Afganistán un presagio. Ambos acontecimientos son la prueba de que el centro de poder del imperio ya no es capaz de proyectar el poder a los márgenes del imperio, y carece gravemente de visión estratégica. Lo siguiente será la pérdida de Taiwán. Luego se va a enfrentar a una crisis económica muy grave en Occidente, a medida que la inflación se vaya haciendo notar, y el foco de atención se va a centrar en lo inmediato.

La mayoría de los inmigrantes se van a ir cuando las cosas se pongan feas, así que es muy posible que veamos surgir a un hombre fuerte y popular que apele a los blancos tras una crisis económica al final del imperio. Por supuesto, también podría ser algo horrible. Podríamos estar demasiado dañados como sociedad como para reunirnos en torno a un líder popular de carácter fuerte, y podría ser que sólo hubiera extranjeros saqueando los restos de nuestras riquezas. Puedes encontrar cualquiera de los dos ejemplos en la historia, y ejemplos de ambos sucediendo al mismo tiempo, o uno seguido del otro. Siempre he encontrado que los intentos de establecer una comparación exacta entre lo que está sucediendo ahora, y sucesos del pasado son una especie de vudú de lector de hojas de té.

No soy la única persona que vio venir todo esto, y de hecho había miembros de los grupos de reflexión globalistas que hacían argumentos similares o casi idénticos. En este momento, Mark Milley, el Jefe del Estado Mayor Conjunto, está declarando públicamente que es necesario un acuerdo negociado en Ucrania. Antes de que comenzara el conflicto ucraniano, Milley decía en voz alta que las Fuerzas Armadas de EE.UU. no tienen la “preparación necesaria” para luchar contra Rusia y/o China, y parece que le preocupa que esta sea la dirección que están tomando las cosas. Mientras tanto, Volodymyr Zelensky, que es efectivamente un agente del Departamento de Estado de EE.UU., afirmó en el reciente hito de los 100 días desde el comienzo de la invasión que Ucrania está en la cúspide de la victoria. Esta semana, Biden quintuplicó el apoyo a los asediados militares ucranianos, prometiendo de nuevo una cantidad infinita de armas, y pareciendo de nuevo condenar cualquier llamada a las negociaciones. Por lo que he podido averiguar, el pensamiento actual de quien dirige esta agenda bélica es que, como Rusia supuso que Occidente negociaría, si se niega a negociar, ganará de alguna manera que aún no ha pensado. El hecho de que no haya nadie a quien se pueda señalar en el gobierno de Biden como responsable de estas decisiones hace sin duda que esas personas estén menos preocupadas por el resultado de sus decisiones. Joe Biden es un anciano senil que ya está marcado para ser arrojado bajo el autobús, así que cualquiera con cualquier agenda que pueda empujar esa agenda a través de él lo está haciendo (yo sugeriría que todas las operaciones de influencia en las que Joe Biden estuvo involucrado probablemente no sean totalmente irrelevantes para el caso).

Esta situación está entrando definitivamente en el reino del “caos emergente”. Hay gente poderosa que ahora pide un retroceso, por lo que es posible que se vea antes de que la situación económica entre en declive terminal. También es posible que esto no ocurra. Es posible que la situación de Ucrania se convierta directamente en una guerra mundial. El “caos” está a la vista, en todo caso.

A largo e incluso a medio plazo, tengo esperanzas en el futuro. El mayor impedimento para que la gente pueda al menos elegir vivir una vida normal ha sido esta agenda globalista, y su fracaso es una victoria para la humanidad.

Original: https://www.unz.com/aanglin/ the-status-of-the-globalist- agenda-has-been-escalated- from-confused-to-chaotic



Traducido al Español por Red Internacional

*



