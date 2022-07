​TTT PROPONE QUE LEGISLADORES POR MISIONES ACOMPAÑAN LA LEY DE RENTA INESPERADA QUE SE DEBATIRÁ EN EL CONGRESO

El Proyecto de Ley de Renta Inesperada que ingresó al Congreso Nacional y espera su debate en la Cámara Baja, tuvo su correlato en el Bloque Parlamentario Tierra, Techo y Trabajo, con una iniciativa del diputado Martín Sereno, en la que solicitó que el Poder Ejecutivo a través de las y los legisladores de la provincia, acompañen con sus votos la propuesta de gravar la voluminosa renta inesperada de grandes empresas generadas por el shock que provocó la guerra en Ucrania.

La iniciativa nacional enviada por el Poder Ejecutivo prevé la creación de una sobre-alícuota del 15% del Impuesto a las Ganancias de Sociedades de Capital aplicable al ejercicio fiscal del año en curso. La iniciativa nacional enviada por el Poder Ejecutivo prevé la creación de una sobre-alícuota del 15% del Impuesto a las Ganancias de Sociedades de Capital aplicable al ejercicio fiscal del año en curso.

​​ El legislador provincial argumentó que el Proyecto de Ley propone la distribución de la riqueza que existe no sólo en el país sino en el mundo, donde el 1% más rico concentró más que el 90% más pobre.

Hizo hincapié en que en los últimos 40 años, la brecha entre quienes más acumulan materialmente y los más pobres aumentó 24 veces. ​​ «Actualmente tenemos un país con el 50% de pobreza que no son números sino personas en situación de precariedad, donde uno de cada diez argentinos y argentinas no tiene asegurada la alimentación adecuada diaria», indicó.

​​ Por eso -sostuvo- ​​ la propuesta de nuestro Gobierno es una cuestión de justicia social. Porque por los efectos colaterales ocasionados por la guerra en materia económica, grandes empresas -se calculan unas 370- tuvieron ganancias extraordinarias en un país donde el 50% de los habitantes son pobres.



Reducir las injusticias distributivas

El diputado de TTT señaló que la propuesta del Ejecutivo para subir una alícuota a quienes tuvieron ganancias superiores a 1.000 millones de pesos en el ejercicio 2022, apunta a «reducir las injusticias distributivas».

En el recinto, Sereno interpeló a sus pares al afirmar que ​​ «no se trata de qué camiseta tenemos puesta a la hora de votar; se busca que los que más ganaron entiendan que en nuestro país no hay progreso si el crecimiento no es compartido, y en ese sentido el Gobierno nacional apuesta al trabajo y la producción», aseguró.

Consideró que la verdadera brecha es la que existe entre ricos y pobres, que en este último tiempo por la tragedia de la guerra, los más ricos aumentaron su riqueza y los pobres ​​ «cayeron en picada», graficó.

Explicó que lo que requiere esta norma excepcional -que no es un nuevo impuesto- no se tomará solamente en la Argentina, sino que también se decidió en Italia e Inglaterra donde ya se cobran alícuotas a las ganancias excepcionales. ​​

«La medida muestra un Estado que interviene para equiparar las condiciones de vida de un pueblo entero», expresó Sereno en su proyecto que presentó como de comunicación, pero además pidió el tratamiento preferencial para que se discuta en comisión, porque ​​ «creo que amerita el debate esta iniciativa que beneficiará a los y las que carecen de recursos económicos, y que necesita el acompañamiento de nuestras legisladoras y legisladores».