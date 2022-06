USARÁ EL DINERO DEL INCLUSIVO PARA ARREGLAR SU CASA

Amalia Elida Beer, del barrio San Miguel, de Oberá, es la ganadora N° 77 del Programa IPLyC Social Inclusivo. Dijo que utilizará el dinero del premio para “arreglar la casa, pintarla, porque hace mucho que no puedo hacerlo, además de comprar ropas que hacen falta renovar”. Asimismo, dispondrá de algo de efectivo “para hacer un viajecito e ir a ver a mis cinco hijos que viven en Mar del Plata”.

Se mostró “agradecida y contenta por el premio». Si bien veía el programa, «fue una gran sorpresa porque nunca gané un premio. Una empleada municipal vino a contarme que había sido beneficiaria. Me sorprendí, pero le creí. De todos modos, solamente conté a mi esposo y a mi hijo Matías, que se mostró muy contento”.

Manifestó que “me parece genial que se entreguen estas ayudas. Nunca supe de alguien que hiciera algo tan bueno, es algo extraordinario, así que estoy infinitamente agradecida al IPLyC SE. Estoy muy feliz”.

Beer tiene severos problemas de columna, escoliosis, hernia de disco, que se hacen sentir más aún en los días de humedad. Contó que, en Mar del Plata, “trabajé mucho en fábricas y frigoríficos de pescado, y a raíz de eso se me atrofiaron los tendones, tuve muchos problemas en los brazos, con cirugías incluidas. No pude trabajar más y acostumbrada a generar y administrar mi dinero, caí en una depresión”, agregó.