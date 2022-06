​MISIONES: COLECTIVOS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL REPUDIAN HISTORIETA QUE BANALIZA Y VIOLENTA LA AUTOPERCEPCIÓN DE LA IDENTIDAD DE GENERO

Las organizaciones Somos Diverses, Tupac Amaru Diversidad y la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) Misiones, manifiestan su enérgico repudio a la historieta del humorista Antonio Latreccino publicada el 22 de junio en el diario El Territorio, donde en una de sus ilustraciones dice: «Me autopercibo árbol».

Es una expresión que «banaliza, burla y violenta» la autopercepción de las personas trans, travestis y no binarias establecidas en la Ley de Identidad de Género 26.743 sancionada en nuestro país en el año 2012 y a la que adhirió la provincia de Misiones en 2017.

Los puntos más importantes de esta norma establecen en su artículo 3 que: “(…) Toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen, cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida (…)».

De este modo el principio de autopercepción garantiza que cada persona pueda decidir por si misma su identidad de género, es decir la vivencia interna de su género independientemente de su sexo biológico, legitimando la autodeterminación sin la necesidad de terceros, análisis psicológicos o instancias judiciales o administrativas para ejercer este derecho, promoviendo al mismo tiempo la despatologización y estigmatización de las personas con identidades diversas.



«Rechazamos contenidos discriminatorios»

Los Colectivos de la Diversidad Sexual recordaron que la Ley de Identidad de Género es una normativa ejemplar en el mundo, posicionando a la Argentina en un lugar de vanguardia en Derechos Humanos, «algo que evidentemente el humorista Latreccino desconoce, o lo que es más grave, lo recrea aún con conocimiento de causa».

Entienden que los medios masivos de comunicación son grandes formadores de opinión, por lo que -consideran- no se puede generar este tipo de contenidos «anticonstitucionales que promocionan la discriminación, y la violencia hacia un sector tan vulnerable históricamente, como son las identidades trans travestis en nuestro país, quienes actualmente poseen una expectativa de vida de tan sólo 40 años, y mucho tiene que ver pensamientos como los de Latreccino», cuestionaron.

Las organizaciones consideraron que este medio, con la excusa del «humor», por medio de la violencia simbólica y mediática, «sigue legitimando la burla a un colectivo que hoy cuenta con un amplio marco normativo de protección en la Argentina. Estas expresiones no hacen más que promover la antesala a los crímenes de odio», indicaron.

La Defensoría del Público de la Nación -advirtieron- establece en sus guías de buenas prácticas de los medios masivos de comunicación, la promoción de herramientas de concientización que permitan desnaturalizar críticamente las prácticas violentas hacia el colectivo LGBTIQ+, a la vez que informen sobre los derechos que les asisten como parte igualitaria de la sociedad y en ejercicio de una ciudadanía plena y en armonía de derechos consagrados en las leyes vigentes.



Remoción de la publicación y capacitación

En ese sentido la ONG Somos Diverses, Tupac Amaru Diversidad y ATTTA Misiones, solicitaron al Diario El Territorio, «la urgente remoción de dicha publicación, la rectificación de la misma con alguna publicación que se enmarque en las buenas prácticas establecidas por el mencionado organismo nacional, y la pronta capacitación de sus comunicadores, en tratamientos periodísticos respetuosos y responsables hacia la diversidad sexual».

Los y las integrantes de los colectivos agregaron que «si todes asumimos la responsabilidad social de nuestros actos construiremos una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia», finalizaron.