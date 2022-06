LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA E INDÍGENA Y EL INAES – MISIONES, DESARROLLARON EN ROCA UNA CAPACITACIÓN PARA COOPERATIVAS DE VARIOS MUNICIPIOS

​​

En la sede de la Cooperativa Agroecológica Del Pueblo Evita, de la localidad de Roca, se desarrolló una capacitación gratuita sobre cooperativismo, en la que participaron trabajadores y trabajadoras de Posadas, Garupá, Jardín América, Bonpland, Puerto Esperanza y Roca, entre otros municipios.

Fue articulada entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) Misiones, a cargo de Jorge Páez, y la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (Safci), coordinado por Adriano Matter, las organizaciones sociales y las cooperativas.

Estuvo a cargo del contador público Pablo Montes, de la Safci Misiones, que junto a la técnica cooperativista y estudiante de la Licenciatura en Cooperativismo, Laisa Troil y el contador Pablo «Poti» López, conforman un equipo y acompañan solidariamente para orientar a las cooperativas que requieren colaboración.

Maximiliano Rodríguez integra el grupo de trabajo de la Delegación del Inaes que dirige Páez, y participó de la capacitación, cuyo objetivo es ayudar a la regularización de las cooperativas que ya están matriculadas a nivel nacional y provincial; pero no tienen las cuentas bancarias y deben avanzar con los trámites legales como los balances anuales, las declaraciones juradas que les permita tener cuentas bancarias específicas para las transacciones comerciales y facturar desde su cuenta oficial como asociaciones.

​​«Las cooperativas ya están produciendo, trabajando y comercializando a través de la facturación personal de sus asociados; pero necesitan generar todo el tratamiento posterior luego de haber adquirido la matrícula», manifestó Rodríguez.

Cooperativas de inclusión a través de Desarrollo Social

Con estas capacitaciones se busca brindar a las y los trabajadores, las herramientas necesarias para sus tareas en las cooperativas ya matriculadas nacionalmente, y las que se forman actualmente por un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social para las cooperativas de inclusión y trabajan con una modalidad de armado mucho más rápido. Para esto existe un nuevo mecanismo denominado Renovar a través de los Trámites a Distancia (TAD).

​​«La provincia no brinda estos espacios gratuitos, lo que hace es tercerizar en fundaciones, otros organismos con personerías y son arancelados. Es decir, a las cooperativas de inclusión les cuesta mucho poder pagar sus balances y no están en condiciones de abonar una capacitación interna. ​​Nosotros creemos que el Ministerio de Acción Cooperativa Mutual, Comercio e Integración de Misiones debería ocuparse de que haya capacitaciones gratuitas para los cooperativistas, que sea más público e inclusivo, de otra manera sólo las que tienen buenos ingresos pueden pagar los aranceles que piden para capacitar a los y las trabajadores«.

Es por eso que el Inaes y la Safci Misiones buscan brindar un servicio desde la organización, la solidaridad y el compromiso de los profesionales como Montes, «Poti” López y Laisa Troil.

«Son quienes comprenden que no todos los compañeros y compañeras pueden costear el pago para formarse en la situación actual que están hoy sus cooperativas. Se necesita mucho dinero para todos los trámites que implican sostener una asociación y este asesoramiento de profesionales de la Safci Misiones y de los compañeros del Inaes con la experiencia que tenemos en territorio con las cooperativas es fundamental», sostuvo el joven.

Compromiso solidario de los profesionales

El contador público, Pablo Montes, especialista en temas cooperativos expresó que las capacitaciones están enfocadas hacia la administración cooperativa, saber manejarlas como una empresa; la situación impositiva, previsional y social de socios y socias; visualizar cuáles son las fortalezas y debilidades de la cooperativa con el Estado teniendo en cuenta los aspectos impositivos, laborales y sociales. Después está la parte práctica de cómo resolver las cuestiones que se presentan en una asociación que ya está en marcha», explicó el contador.

Para las Cooperativas de Trabajo «Ñandé Pó», de Posadas en el rubro carpintería, y «Siempre Unidos» de Puerto Esperanza, fue una capacitación muy productiva en temas que atraviesan a los grupos cooperativos. ​​

«Entendimos cómo avanzar en los primeros pasos con los trámites necesarios; qué problemas se nos presentan; el rol que cumplimos dentro de la asociación y cómo pueden ingresar nuevos socios, entre otros temas para lograr que nuestro trabajo sea formal y además de productivo nos deje ganancias», destacó Damián.

Consideró junto a Félix Ávalos, de la Cooperativa «Siempre Unidos», que la capacitación fue muy útil por la cantidad de dudas que tenían pendientes.

​​«Además estos conocimientos nos permitirá ayudarnos entre todos para poder salir adelante con nuestras cooperativas», indicaron los jóvenes.

Las ganancias no son individuales sino colectivas

La presidenta de la Cooperativa Agroecológica Del Pueblo Evita, de Roca, Nidia Pintos, fue la anfitriona de la capacitación que se desarrolló en la sede de su asociación.

​​ «Desde la Safci Misiones coordinamos con el contador Pablo Montes para una capacitación específica para orientar y destrabar el problema de algunas cooperativas, especialmente en el tema de las cuentas bancarias y esta charla sumó para despejar todas las dudas», indicó.

Además -subrayó Nidia- el funcionamiento de las cooperativas tiene varios cambios desde la estructura de la organización hasta que se llega a la parte legal y ese cambio se traduce en mayores responsabilidades para cada uno o una de las integrantes.

En la capacitación se habló del Estatuto que es algo fundamental para tener en cuenta en el momento de armar una asociación. En ese sentido la técnica de Leandro N. Alem, Laisa Troil, se ocupó de detallar la historia de las cooperativas y su importancia para hacerla crecer en calidad y cantidad.

Así cómo sostenerla en el tiempo y que el trabajo sea entre todos los socios y socias,​​ y el aprendizaje acerca de que todo lo que ingresa a la cooperativa no es una ganancia individual sino colectiva. Los capacitadores recomendaron que en el primer tiempo​​ es bueno invertir las ganancias en cambiar las maquinarias o generar otro tipo de actividades para que la cooperativa crezca», remarcó la cooperativista y edil de Roca.