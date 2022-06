FAMILIAS AGRICULTORAS DEL PARAJE MONYOLITO, SAN ANTONIO, CUENTAN CON NUEVO PUENTE TRAS LAS GESTIONES DE TTT

A fines de febrero de este año las familias agricultoras del paraje rural Monyolito, ubicado en el Municipio de San Antonio, volvieron a reclamar la finalización de la obra del puente que estaba parada. Por esto se veían obligados a trasladarse hasta el pueblo por un puente de madera tan precario que constituía un riesgo para las y los lugareños.

Ante esa preocupación convocaron al diputado Martín Sereno (Bloque Parlamentario Tierra, Techo y Trabajo) y le pidieron que les acompañe en soluciones ante la Dirección Provincial de Vialidad la conclusión del puente.

Junto al coordinador de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena en Misiones, Adriano Matter, recorrieron el lugar; luego Sereno realizó gestiones y presentó un Proyecto de Comunicación en la Cámara de Diputados solicitando el viaducto.

Hace unas semanas hubo respuesta, y la realidad cambió para más de cien familias agricultoras -que estaban prácticamente aisladas- cuando los operarios de Vialidad Provincial comenzaron a trabajar, y aunque faltan detalles para terminar la obra, las vecinas y vecinos ya pueden transitar seguros.

​​«Estamos felices porque finalmente se retomaron los trabajos en el puente del paraje, y ya podemos llevar a nuestros hijos a la escuela, así como los productos sin el peligro de que caigan los vehículos cuando vamos a vender al pueblo. El puente viejo no daba más, entre los vecinos muchas veces cambiamos los listones; pero no podíamos arreglar la estructura», señaló una de las colonas, Marcela Back.

​​

«Dejamos de vivir aislados»

Todas las familias agricultoras de Monolito coinciden en que la obra retomada por Vialidad en el puente sobre el Arroyo Central significa la finalización de un sufrimiento y del aislamiento en el que estaban viviendo.

La productora Ana Paula De Olivera recordó que vivían con el «corazón en la boca» cada vez que intentaban cruzar por el puente precario de madera. ​​ «Estamos felices porque el personal de Vialidad ya casi está terminando el puente de material. Ahora podremos transitar incluso en los días de lluvia y volver seguros cuando vamos a entregar nuestras producciones, o realizamos otras actividades en el pueblo», destacó la trabajadora.

La comunidad expresó su agradecimiento por las gestiones del legislador y su equipo que se acercó hasta el paraje rural y vio que estaban viviendo en condiciones de inseguridad, prácticamente aislados por la falta de un puente seguro.

​​



«El diputado Sereno nos escuchó y se comprometió en hacer gestiones buscando soluciones y cumplió; gracias a eso a los pocos meses vino la gente de Vialidad Provincial y está finalizando el puente que tanto pedimos. Estamos muy agradecidos», reiteró el grupo de familias.

​​

«El fundamental el desarrollo en las chacras»

El legislador de Tierra, Techo y Trabajo celebró la respuesta del organismo provincial con la que mejora las condiciones de vida de los y las trabajadoras que producen alimentos y crían animales.​​

«La obra del puente nuevo estaba parada desde hacía más de un año, y una de las urgencias radicaba en el inicio del ciclo lectivo y las madres y padres tenían miedo porque para ir a la escuela sus hijos e hijas no les quedaba otra alternativa más que arriesgarse a cruzar por el puente vetusto en cada jornada», dijo.

Compartió la alegría de la comunidad y remarcó: ​​«Vamos a seguir insistiendo en la importancia de la sanción de nuestra Ley para crear el Programa de Arraigo Rural, porque cuando hay condiciones como caminos, puentes, escuelas, centros de salud, conectividad, las familias no necesitan abandonar sus chacras donde viven y producen. Nuestros productores deben gozar de igualdad de derechos, y vivir alejados de los centros urbanos no puede significar que sean condenados a condiciones inaceptables», manifestó Sereno.

​​

Múltiples objetivos en la Ley de Arraigo Rural

El Proyecto de Ley de Arraigo Rural que espera sanción en Diputados, habla de que el acceso a la tierra es central en una estrategia del Estado sobre desarrollo territorial, reducción de la pobreza rural y generación de puestos de trabajo, con herramientas a disposición de las familias para que puedan crecer y desarrollarse.

A través de esta norma, TTT considera fundamental generar el nexo entre las comunidades rurales y los distintos niveles de Gobierno para garantizar el acceso a la tierra, a servicios de energía eléctrica, agua, conexión a internet, caminos y políticas públicas que conecten a campesinos y productores con salud y educación.

La propuesta de Sereno tiene múltiples objetivos, con la mirada puesta en la recuperación de la sustentabilidad de las chacras en la provincia.

La iniciativa persigue diseñar, sistematizar y ejecutar políticas públicas tendientes a mejorar el aprovechamiento y uso de las tierras rurales que faciliten su acceso y desarrollo; además de intervenir en los procedimientos de regularización dominial en inmuebles rurales donde residan y produzcan agricultores, e implementar y ejecutar el Programa Nacional de Titulación y Arraigo Rural cuya resolución data del 2013.

Con la aprobación de la Ley se busca mejorar las oportunidades de realización personal y familiar de las y los agricultores, a partir del fomento a emprendimientos productivos sustentables con asistencia, para evitar la despoblación rural; fortalecer la integración de comunidades como elemento ineludible del arraigo rural a través de becas generando alternativas para las y los jóvenes.