CORRIENTES: PRODUCTORES TIRAN LIMONES Y SE PERDERÁN 25.000 TONELADAS

Para esta campaña, de una produc­ción de 40.000 toneladas del cítri­co, en Corrientes solo se salvarán 15.000.



Por la falta de gasoil, pro­ductores de limones en Co­rrientes manifestaron que se tiran los cítricos por no poder comercializarlo por falta de gasoil. Asimismo, estimaron que se perderán 25.000 toneladas a causa de ello, ya que en medio de los sobreprecios para conseguir un poco de combustible, a los productores de la zona de Bella Vista les resulta más costoso el flete de la fruta.

En la actualidad la crisis del combustible afecta a productores del departa­mento de Bella Vista, con unas 4.500 hectáreas de plantaciones, algunos de los más de 70 productores ya comenzaron a cosechar y a desechar la fruta en los ba­jos de los campos.

En esta zona, el 90% de la producción es limón y en este tiempo se cosecha para industria.



«Nuestra producción ma­dura toda de golpe. Normal­mente, para la campaña para industria en el lapso de tres meses (mayo, junio y julio) cosechamos unas 40.000 toneladas de fruta. Nuestros cálculos nos dicen que van a quedar 25.000 toneladas en el suelo. Esto es alarmante», explicó Oscar Barbera, se­cretario de la Asociación de Citricultores de Bella Vista.

Para esta campaña, que se realiza en el lapso de tres meses (mayo, junio y ju­lio), de una producción de 40.000 toneladas de limo­nes en Corrientes solo se salvarán 15.000.

Según comentó, antes en la región había tres in­dustrias pero este año solo abrió una, que no puede absorber toda la produc­ción de la zona. «Ahora acá hay una sola planta que nos paga $5 el kilo de fruta. No­sotros tenemos un costo de $4 entre cosecha y flete, o sea que nos queda un peso por kilo. Pero cuando quere­mos enviar a otras fábricas de Monte Caseros, Chajarí o Concordia, ese costo se eleva a $6, por lo que no nos conviene porque perdemos plata haciéndolo. El año pa­sado nos pagaban $9 y con esta inflación es muy di­fícil continuar», remarcó.

Aun así, señaló que los productores deben sacar la fruta sí o sí de la planta porque «si no se estresa y al año siguiente no produ­ce como debiera».



Para Barbera, si no hu­biera inconvenientes con el abastecimiento de gasoil el problema de la poca de­manda se repararía. «Es­tamos complicados. Antes teníamos posibilidad de llevar la fruta a procesar a otro lado pero con el tema del gasoil, su escasez y los sobreprecios nos sale más caro el flete de lo que pa­gan la fruta», remarcó. «Hay que entender que tampoco tenemos combustible para el movimiento interno y trasladar la producción de las quintas a los galpones», agregó.

Cabe señalar que a las pér­didas económicas a causa de los incendios ahora se le suma los escasez del gasoil. En cuanto a la citricultura, la provincia posee 30.000 hectáreas distribuidas en dos cuencas: la primera en Bella Vista, Concepción y Mburucuyá donde se regis­tran 9.000 hectáreas, en su mayoría de limón, y la se­gunda que agrupa a Monte Caseros y Mocoretá, con alrededor de 21.000 hectá­reas mayormente de citrus dulce.

A causa de los incendios, según un relevamiento rea­lizado por entidades pro­ductivas hace tres meses, en la primera zona hubo un 50% de mermas en la producción de fruta, lo que equivale a unos 200 millo­nes de pesos de pérdida de la cosecha otoño/invierno.

LOS CAMIONES NO TIENEN COMBUSTIBLE

Se complica la cosecha en el sector arrocero

La comercialización de la pro­ducción arrocera se complica por la falta de gasoil. El productor arroce­ro, Cristian Jetter, explicó: «El gran problema hoy está en la comerciali­zación del arroz, es difícil conseguir camiones que tengan combustible para ir a los puertos». Además, indi­có: «El NOA está muy desabastecido de gasoil. Acá todavía algo consi­guen, la vuelta es muy complicada».

Jetter agregó: «Las estaciones de bandera mantienen los precios, pero hay sobreprecios, están arriba de los 180 pesos». Asimismo, el productor arrocero, mencionó que «el arroz no ha acompañado la suba del precio del trigo, porque Rusia y Ucrania no son productores de arroz. Seguimos vendiendo a precios normales y con más demanda, el inconveniente es a la hora de transportar, conseguir insumos, neumáticos, y en muchos productos que se compran en dóla­res»