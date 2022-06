HEBE DE BONAFINI Y LAS CARTAS CON EL PAPA FRANCISCO: «ME DEVOLVIO LA FE»

Por Agencia Paco Urondo ***

La titular de Madres de Plaza de Mayo tuvo palabras elogiosas hacia el líder religioso. «Sin fe no se puede vivir, y gracias a esa fe yo hablo con mis hijos todas las noches», señaló. AGENCIA PACO URONDO recupera la historia de la correspondencia entre el referente espiritual y la dirigente popular.



No se trata de la primera vez que el Papa Francisco y la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, se expresan cariño y respeto mutuo. Existe una historia de correspondencia epistolar entre la referente en la defensa de los derechos humanos y el líder espiritual. La expresión más reciente fue la difundida por la madre de Plaza de Mayo que habló sobre la historia personal con el obispo de Roma y reconoció que gracias a él recuperó la fe. «Había perdido la fe completamente y cuando comenzó la relación me devolvió la fe, tan necesaria… Sin fe no se puede vivir, y gracias a esa fe yo hablo con mis hijos todas las noches», narró Hebe en diálogo con el dirigente Eduardo Valdés en la Radio AM-530.

Además, Hebe, contó: “Él me había invitado muchas veces al Vaticano. A mí me parecía que no debía ir porque me había peleado muchas veces con él. Hasta que un día mandó a un obispo a mi casa, con quien charlé y acepté la invitación de visitarlo”.



Las cartas previas

En mayo del 2017 cuando gobernaba el entonces presidente Mauricio Macri, Francisco había contestado una carta de Hebe en la cual le agradecía el envió de un libro en conmemoración de las Madres de Plaza de Mayo. “Muchas gracias por tu carta del pasado 19 de abril. Te agradezco también el libro que me hiciste llegar con motivo de la conmemoración de los 40 años de Asociación Madres de Plaza de Mayo”.

Además, Francisco le escribía con calidez y expresaba: “Te agradezco lo que me decís en la carta y quisiera reiterar lo que dije tantas veces y te lo expresé cuando estuviste en el Vaticano: frente al dolor de una madre que pierde a sus hijos de una manera tan cruel y violenta siento un profundo respeto y la necesidad de acompañarla con mi cercanía y oración. Sólo ella sabe lo que es ese sufrimiento”.

En su mensaje previo, Hebe le había expresado: “Te escribo para decirte cuánto te necesitamos todos. La estamos pasando muy mal, el país parece una montaña que se cae a pedazos como cuando sucede un terremoto. Sé que no vas a venir, las Madres estamos cumpliendo el 30 de abril 40 años de lucha, sin falta un solo jueves a la Plaza. 2036 marchas, quedamos muy pocas, pero construimos un puente indestructible entre nuestros hijos y las nuevas generaciones que se tomaron la Patria en serio, así que las Madres moriremos tranquilas porque la lucha y la defensa de la vida está en las mejores manos, ¡la juventud! que está comprometida con la lucha por los otros y para los otros. Francisco, te pido que el 30 no te olvides de nosotras, que le pidas al Tatita Dios que no nos abandone”.



En febrero del 2018, Hebe compartió en la histórica ronda de las Madres de Plaza de Mayo un nuevo mensaje que el líder religioso había compartido con ella, en el cual le expresaba: «Querida Hebe, muchas gracias por tu carta que me llego por Juan (Grabois). Rezo por vos y por las Madres y pido al Señor te conserve la salud para que puedas seguir ayudando a tanta gente”. Además, Francisco reflexionaba sobre las mentiras que muchas veces se decían sobre la dirigente popular: “La calumnia solo ensucia la conciencia y la mano de quien la arroja. No te olvides de rezar por mí. Saludos a las Madres, que Jesús te bendiga y la Virgen te cuide».

Por último, en 2022, Francisco volvió a escribirle a la referente en la lucha por los derechos humanos: «Querida Hebe, muchas gracias por tu mensaje y por el libro que me enviaste. Lo leí detenidamente y es admirable la trayectoria que las Madres de Plaza de Mayo, con permanencia, han llevado adelante durante estos 45 años”.