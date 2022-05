“LE PEDÍA A LA VIRGEN DE GUADALUPE QUE ME MANDE ESTE PREMIO ”

Manifestó, entre lágrimas, la ganadora de los 33.560.647 pesos de la Poceada Misionera. Si bien no reside en la localidad, esta ama de casa hizo su jugada en la Agencia N°441, de San Vicente, hasta donde llegó para visitar a unos familiares y, allí, fue beneficiada en el Sorteo N° 2495, que se realizó en la noche del sábado 28 de mayo.

“Siempre le pedía a la Virgen de Guadalupe que me mandara este premio para poder arreglar la casa de mis nietas, que son pequeñas, y viven en una situación muy precaria. Cada vez que salía de ahí, me ponía triste, me dolía el alma, y no tenía cómo ayudarlas porque soy humilde. Ahora ocurrió el milagro, y voy a poder cumplir ese sueño”, manifestó la mujer, que en un año y medio nunca dejó de apostar a la Poceada Misionera.

Añadió que “todos los días le rezaba a la virgencita, me arrodillaba y le suplicaba que obre el milagro. En otra ocasión ya había oído mi ruego cuando mi hijo cayó enfermo. Ahora le voy a regalar una ermita en el patio de mi casa”.

Contó que llegó a la Capital de la Madera, y le dijo a su hijo que “me hiciera la jugada” para ese día. “Como en la zona donde vive mi hermana no es buena la señal de televisión, el domingo entré a la página del IPLyC SE y me puse a revisar en el celular. Cuando vi que hice seis puntos, le dije a mi hijo que siga revisando, y enseguida me dijo: sacaste el pozo, mamá. Me puse a llorar, y no podía dejar de temblar, hasta que mi hermana me alcanzó un vaso de agua para tranquilizarme”, dijo la afortunada “que siempre tenía esa fe” y que seguirá apostando a este juego de la Lotería de Misiones.