En respuesta a la 5° Conferencia Mundial sobre la Erradicación del Trabajo Infantil.

En respuesta al defensor de los derechos de los niños y ganador del Premio Nobel de la Paz 2014, Kailash Satyarthi, quien instó a los participantes en la 5° Conferencia Mundial sobre la Erradicación del Trabajo Infantil, que se celebra en Durban, Sudáfrica, a reactivar sus esfuerzos para eliminar el trabajo infantil.( https://rebelion.org/urgen-medidas-para-contener-el-trabajo-agricola-infantil-en-africa/)

Por José Yorg y Ana María Ramírez Zarza.

“El subdesarrollo no es, como muchos piensan equivocadamente, insuficiencia o ausencia de desarrollo. El subdesarrollo es un producto o subproducto del desarrollo, una inevitable consecuencia de los sistemas coloniales o neocoloniales, y se sigue produciendo en varias regiones del planeta”. Josué de Castro, “Geopolítica del hambre”.

En base al artículo titulado “Urgen medidas para contener el trabajo agrícola infantil en África” fija desde “DURBAN, Sudáfrica que “El trabajo infantil atenaza actualmente a 160 millones de niños y niñas, casi nueve millones más que hace cuatro años, en lo que representa un fracaso de las medidas para erradicar el problema, en parte por el impacto

que supuso la pandemia de covid-19 para la infancia en el mundo.

“Así lo resalta un informe conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo Mundial para la Infancia (Unicef), que alerta que en África subsahariana, el crecimiento de la población, las crisis recurrentes, la pobreza extrema y las medidas inadecuadas de protección social han provocado un aumento de 16,6 millones de niños en situación de trabajo infantil en los últimos cuatro años”.

“Una de las principales conclusiones del informe, publicado en junio de 2021, es la situación del sector agrícola, que representa 70 % de los niños que trabajan (112 millones), seguido de 20 % en los servicios (31,4 millones) y 1 0% en la industria (16,5 millones). La prevalencia del trabajo infantil en las zonas rurales (14 %) es casi tres veces mayor que en las urbanas (5 %)”.

Sin embargo, a nuestro juicio-corresponde señalar que estas definiciones y conclusiones constituyen en realidad una interpelación al modelo socio-económico y político vigente puesto que es la causa de estos males evitables.

Prueba de ello constituyen las cifras alarmantes del incremento de las tasas de ganancia de ciertos sectores en desmedro de millones de seres cada vez más pobres y hambrientos.

La respuesta cooperativa de Association OFA-ACA Global y TECNICOOP.

“La vía cooperativa como lucha bondadosa contra el hambre, la pobreza y el trabajo expoliador a los niños”.

Lo primero, nuestros esfuerzos cooperativos son modestos, pero, a nuestro juicio, significativos y testimoniales de que es posible la vía cooperativa como lucha bondadosa contra el hambre, la pobreza y el trabajo expoliador a los niños.

El día 16 del mes de mayo del presente año se firmó una Carta de intención para la colaboración mutua entre Association OFA-ACA Global y TECNICOOP, cuyo principal objetivo es desarrollar un curso a distancia, un proceso educativo teórico-práctico de Orientación cooperativa, con miras a desarrollar la producción y comercialización agrícola con base en la empresa cooperativa.

Prosiguiendo, el día 8 de mayo se realizó el lanzamiento oficial del proceso educativo cooperativo en la República democrática del Congo.

De tal manera, envían a la Profesora Ana María Ramírez Zarza, responsable del curso, el primer reporte del inicio de las actividades de estudio por parte de los formadores-animadores el día 23 de mayo.

Todas estas actividades contaron con una profusa difusión de los medios periodísticos, incluso de una entrevista telefónica realizada el día 20 de mayo por parte de estudiantes del Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación-ISEC-de Buenos Aires, sobre esta experiencia en marcha. Un punto central de la entrevista constituyó el saludo y agradecimiento que realizaron desde el Congo mediante un video hacia el presidente Dr. Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner de Argentina y del mismo modo al gobernador de Formosa y al ministro de educación, hecho que impactó favorablemente.

Por tanto, la vía cooperativa convoca a interesarse por este proceso educativo cooperativo en el entendimiento que la educación es un factor importante en el emponderamiento de conocimientos socialmente útiles y benéficos y,

en su caso, aportar apoyo a cuanto se describe del primer informe:

Conclusión: El curso educativo avanza. Las prioridades han sido bien definidas y requerirán apoyo financiero para la materialización en los diferentes sitios, entre otras las siguientes áreas: ² Agricultura (Respeto a la cadena de valor agrícola) más rentable ² Ganadería (aves de corral, ganado menor y ganado mayor) ² Acuicultura (cultivo de peces en jaulas flotantes en lagos, piscicultura, pesca) ² Formación profesional en oficios (panadería, cocina mejorada y restaurante, electricidad, albañilería, carpintería, mecánica y conducción de automóviles, etc.) La capacitación comenzó a las 8 am y finalizó a las 11 am en el sitio de la ciudad de Bukavuen la ciudad de Bukavu y desde las 11 am hasta las 5 pm en el sitio de WALUNGU.

¡En la fraternidad, un abrazo cooperativo!