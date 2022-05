EL PREMIO “ES PARA TERMINAR LA CASA, QUE YA NOS FALTA POCO”

Lo dijo Deisy Ruiz Díaz (28), de Colonia Victoria, quien resultó ganadora de IPLyC Desafío Confort. Manifestó que se había anotado hace siete años en ocasión de la presencia de uno de los programas del Instituto en el polideportivo local, y que se había olvidado “que existía esa posibilidad”.

Agregó que su cuñada le contó que “sacaste un premio, pero yo no lo llevaba en cuenta”. Como la duda persistía, fue a casa de su papá, que generalmente mira los sorteos de la quiniela, y “me dijo: hoy justo no miré el programa, pero sé que siempre entregan premios. Me quedé tranquila, pero sorprendida porque gané algo que nunca esperé”.

La familia constituida por Deisy, su esposo Ángel y dos hijas, está construyendo la casa propia, aunque con menor intensidad desde que su compañero tuvo un accidente laboral. “Faltan los pisos, el baño, el corredor, pero vamos haciendo de a poco porque todo está muy caro. Ahora me gané estos 60 mil pesos, y lo primero que pensé cuando me enteré que gané, es invertir en la casa. Sueño con eso, y con salir adelante”, comentó.

Añadió que hace doce años que “vivimos con mi suegra, que me banca en todo. Estoy feliz, y agradezco al IPLyC SE por darme esta oportunidad”.

Sobre los premios contó que “me vienen re bien. La licuadora me vino re bien, y es una compra que siempre vine postergando. La planchita es algo que nunca tuve, y el secador de pelo es ideal para mí que tengo bastante cabello”.

Aconsejó a las amas de casa “que se anoten, que los premios llegan, aunque quizás cuando ya no se esperan. Son premios verdaderos y te traen a la casa. A mí me habían dicho: anótate, que vas a tener suerte, y así fue”.