TRECE AÑOS DE “GURISES FELICES” Y MILES DE KILÓMETROS RECORRIDOS

El programa del IPLyC SE estuvo de aniversario y lo celebró en la Capital del Trabajo, junto a los niños, que son el fin de su existencia.

Emocionado por el momento y por los resultados obtenidos, Marcelo Ledesma explicó que eligieron a Eldorado para apagar estas trece velitas porque “siempre que venimos nos recibieron muy bien. Si bien lo hacen en todas las localidades, en la Capital del Trabajo siempre tienen un plus en cada evento. Además, nos marcó mucho la manera en que la gente respetó los protocolos y el distanciamiento social durante la pandemia. Fue como un premio al trabajo que hizo la Municipalidad, Salud Pública, y la familia”.

Inquieto como es, indicó que al equipo de IPLyC Social le resultó muy difícil el “Quedate en casa” porque el contacto con la gente “es algo indispensable, es algo muy lindo. Fue entonces que acordamos con el equipo de producción que teníamos que estar presentes de alguna manera”, y lo hicieron mediante “Gurises Vivo”, que duró durante toda la pandemia y que resultó una buena experiencia, “algo que nos acercó a la gente de otra manera”. Pero para ellos, que a lo largo de estos trece años recorrieron tantos kilómetros para llevar alegría y diversión a los más pequeños, “el calor de la gente es diferente, es irremplazable, y hoy se manifestó nuevamente esa respuesta”.

Sostuvo que llevar adelante el programa durante trece años “es una responsabilidad muy grande, aunque es algo que me encanta, que lo hago con mucho amor, con mucho cariño. Es algo que trasciende la cuestión laboral, y ya tiene que ver con los sentimientos de cada uno. Personalmente, me agrada trabajar con los niños, con la cuestión social, es como cumplir un sueño, pero, a la vez, una responsabilidad muy grande. Trato de volcar esa responsabilidad y esas ganas al valioso equipo que tenemos. Cada actuación de Gurises Felices o cada cuestión que hacemos en cualquier localidad tiene esa marca registrada que hacemos lo que más nos gusta, que es estar cerca de los chicos”.

Adelantó que para este año “nos propusimos trabajar con escuelas de la colonia, de parajes alejados, ahora que la pandemia se flexibilizó. Será con temáticas nuevas, cuestiones para pelear contra el maltrato infantil, el bullying, el medio ambiente, que, si bien lo tocamos en todos los eventos, queremos profundizar y trabajar con otros organismos para que la huella quede bien marcada”.

Una marca registrada

Desde su aparición en escena, en 2009, con su pantalón con tiradores, la cara pintada y sus particulares zapatos, “Poca Sopa” (Jorge Aimone), se convirtió en una pieza clave del programa, conocido por los chicos de los lugares más recónditos de Misiones. Hablando en serio, admitió que “en estas cuestiones hay que reinventarse o tratar de improvisar el trabajo sobre el escenario porque son trece años, y hay que ir cambiando. Pero siempre se encuentra algo para hacer, algo distinto, de van mesclando los shows y siempre sale re bien. Todos se divierten y quedan conformes”.

Confió que la incursión en “Gurises Felices” lo cambió “laboralmente y artísticamente debido al contacto con la gente. Gracias a esta actividad conocí lugares que sin estar en el equipo nunca iba a conocer, lo profundo de Misiones. El lugar donde más me gusta trabajar son las colonias, los lugares más alejados, las escuelas rurales, aulas satélites, donde se incorporan experiencias, se aprende de las vivencias, se ven muchas realidades. Todo eso suma porque voy aprendiendo e incorporando a la experiencia laboral en el escenario”.

“Celebramos este aniversario con mucha felicidad”, señaló a quien el paréntesis, detrás de escena, lo encuentra practicando distintas habilidades. “Para eso la pandemia fue un momento ideal. Es una disciplina, que, si dejas de hacer por un tiempo, perdés la habilidad. Tenés que estar activo permanentemente”, dijo, e hizo hincapié en su mensaje: “Siempre decimos a los chicos que se cuiden y que estudien, que sean felices y obedientes con sus padres”.