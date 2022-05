“ESTE RECONOCIMIENTO ME MOVILIZÓ UN MONTÓN”

Lo admitió María José Judais, hija de Elsa Elida Spinelli -propietaria de la Agencia N° 231, de Posadas, fallecida el año pasado-, al recibir una placa del IPLyC SE destacando los “21 años de dedicación, compromiso y aporte a la actividad en forma ininterrumpida” de su madre. El reconocimiento fue entregado por el gerente de Juegos del Instituto, Jorge Raimondi, en la Sala de Sorteos del Instituto.

Confió que Spinelli, “luchó mucho porque inicialmente la suya era una agencia muy pequeña, hasta lograr posicionarla como primera en ventas. Por eso, “a mamá le hubiese encantado recibir esta distinción, aunque sé que la está recibiendo conmigo”.

Recordó que su madre, adquirió la agencia de Villa Cabello en el año 2000, “en un barrio que está creciendo, de gente muy trabajadora, y se fue acomodando a la zona, armando su equipo de trabajo. Sus empleados estuvieron desde el inicio, y a mí me tocó heredarlos e ir descubriendo el lugar de mamá. Eran como su segunda familia, ella los cuidaba y los protegía”. Agregó que, ahora, “me toca a mí ocupar ese lugar, y me encontré con un espacio muy cálido, gente muy linda, clientes con necesidad de charlar, de contar, con gente muy fiel, trabajando y acompañando. En los empleados dejó un soporte, responden y cuidan el lugar como si fuera propio”.

Judais sostuvo que “para mí es importante que ellos sigan creciendo. Es una comunidad en la que mucha gente se alimenta de este trabajo y realizar ese aporte es súper importante. Estamos tratando de cambiar un poco la cara a la agencia, renovarla, ponernos al día y seguir fidelizando a la gente en un barrio donde prácticamente todos se conocen”.

Admitió que “esto para mi es nuevo, pero tengo como soporte a la gente que acompañó a mamá, que me está enseñando un montón. Es que, a mí, ella me hablaba sobre la parte social, en tanto con mi hermano Rodrigo hablaba de números”.

Cuando desde el IPLyC SE le anoticiaron sobre la mención, “creo que lloré un día entero. Fue muy fuerte porque para mamá, la agencia era súper importante. Decía que no podía dejarla sola, sentía que era como su familia elegida. Aunque soy la cara visible, este reconocimiento es para toda su familia”.