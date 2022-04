«CON EL DINERO PODRÉ REALIZAR UN VIAJE, CUMPLIR UN SUEÑO»

Miguelina Teresa Llanes (52), del barrio San Isidro, de Posadas, es la ganadora 73 de IPLyC Desafío Confort. Se mostró “muy feliz, agradecida con esta gran sorpresa. Con mi familia grande, me sentía feliz, pero que te venga un regalo sorpresa, más aún”, admitió la mujer, madre de 14 hijos y abuela de 22 nietos.



Cuando supieron la noticia, “todos me decían que vendrían a almorzar el asado. Pero todos están felices por mí, todos saben que somos una familia muy luchadora”, agregó que se dedicó a vender chipas y también trabajó en un comedor de la Cantera Santa María.



“Me preguntaron si me anoté en un sorteo del IPLyC SE, y no me acordaba, hasta que llegó mi hija del trabajo y recordó que fue ella quien lo hizo. Fue una gran sorpresa. Este premio es algo inesperado pero bienvenido sea”, continuó la afortunada que, con el dinero del premio, pretende viajar a compartir el festejo de quince de su sobrina que reside en Tucumán.



“Es hija de un hermano muy allegado a mí que se fue a vivir a esa provincia, tardé en encontrarlo, y ahora no lo pienso soltar. Siempre estamos en contacto. Siempre viene bien una ayuda, y en esta oportunidad, voy a cumplir un sueño de volver a estar con la familia, que para mí significa muchísimo”, acotó.

Llanes confió que “pude criar a mis hijos con mucho amor y ellos me devuelven lo mismo. Siempre les inculco que todo se puede. Somos muy humildes, pero logramos juntarnos en el cumpleaños de cada uno de los doce hermanos. La familia es muy importante en la vida de todos, y nosotros logramos muchas cosas mediante la familia”.

Al referirse al programa mediante el que fue premiada, manifestó que IPLyC Confort “no es algo que pasa solo en la tele, sino que se hace realidad. Está con la gente y trata de ayudarla, y agradezco por eso. Agradezco al equipo que llega a cada casa, a cada familia, con su ayuda, con su gesto solidario. Espero que sigan así, y de la manera en que me ayudaron a mí, sigan asistiendo a otros que más necesitan”.