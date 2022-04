«LA EDUCACIÓN ES UN DERECHO, NO UN PRIVILEGIO Y ES NECESARIO QUE SE GARANTICE PARA TODOS Y TODAS», ASEGURAN DESDE TTT

Desde el Bloque Legislativo Tierra, Techo y Trabajo, manifestaron su preocupación por las precarias condiciones edilicias de las instalaciones escolares en varios municipios de la provincia.



«No sucede sólo en las localidades del interior, sino también en Posadas. Sin ir más lejos, en el Centro Educativo Polimodal (CEP) 4, ubicado en el centro de la ciudad, en octubre del año pasado, insistimos con el pedido para que realicen refacciones en los baños, el Salón de Usos Múltiples (SUM), y galerías porque que así como están es un riesgo para las y los estudiantes».

Este año después de varias gestiones y con la recolección de firmas del alumnado comenzaron a reparar los baños en uno de los sectores del edificio; pero el SUM sigue sin uso por la rotura del techo», señaló el diputado Martín Sereno, autor de la Ley VI-Nº 222 de Verificación Técnica Escolar (VTE), que a dos años de su sanción, no se ejecuta integralmente.

Para el legislador los temas de la educación van más allá de conflictos salariales como el que mantuvo en lucha a gremios docentes durante dos meses.

«Apoyamos la lucha de los y las trabajadoras de la educación por un salario digno, y ante eso la Renovación no sólo tardó en responder, sino que vende espejitos de colores promoviendo tecnología e inversión en focos puntualizados que se imponen con mucho márketing; pero en realidad no hay una verdadera inversión en la educación. Por eso las y los docentes están tan mal pagos, y por eso también existen cientos de escuelas ranchos, algunas que literalmente se caen a pedazos, otras están sin agua, sin energía eléctrica, sin conectividad y sin porteros» afirmó Sereno.



Cuestiones educativas para «un sector privilegiado»

El diputado cuestionó el discurso del Gobierno provincial que indica que está todo bien en ese área. Un ejemplo son las actividades que organiza para el mes de mayo denominada «Semana de la educación para los trabajos del futuro», que nos indica nuevamente que por su ejecución inequitativa y sectorizada, piensan a la educación como un privilegio y no como un derecho. Estamos de acuerdo con la Ley de Educación Secundaria Técnica, con la Escuela de Robótica, o la economía del conocimiento; pero éstos últimos están orientados a un sector prácticamente privilegiado», destacó en el programa «Contala como quieras», de la 99.3, La Voz Capital.

Aseveró que la educación es un derecho, no un privilegio, y eso significa que debe llegar a todos los ciudadanos y ciudadanas misioneras. «Lamentablemente esto no ocurre. Por eso desde TTT creamos la Ley de Verificación Técnica Escolar que hace dos años la sancionamos en Diputados, y fue elaborada porque a lo largo de estos años, presentamos más de 60 proyectos sobre condiciones edilicias y estructurales paupérrimas de los establecimientos escolares que el Estado aún sigue sin resolver», reclamó Sereno.



Algunas de las tantas escuelas en Misiones

El legislador mencionó dos de los casos en los que se sostienen sus dichos: el Aula Satélite de la Ruta 15, en Picada Los Pinos, de la Escuela 640 de San Vicente. «Fue creado hace 20 años, su construcción es de madera y no tuvo reparaciones formales, más allá de los parches que suelen hacer los padres y docentes en los pisos y las paredes que literalmente se pudren».

Además es un aula que quedó chica, porque fue pensada para albergar a 20 o 30 alumnos y ahora concurren más de 60. «En esta escuelita perdida en la Picada, se necesitan más aulas y un salón para armar una biblioteca, porque cada tanto reciben donaciones de libros y no tienen donde ponerlos, o para poner un televisor, y computadoras donde se puedan reunir los y las alumnas».

El otro ejemplo es el Aula Satélite de la Escuela 651, de Picada Payeska, Colonia El Progreso, construida hace 30 años por padres de los alumnos; fue habilitada por el Consejo General de Educación y en él estudian 40 chicos y chicas. Una de las últimas notas del director pidiendo una nueva construcción es de 2017, dirigida al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) y al CGE. Todavía siguen esperando.

Sereno subrayó que ante estos casos y una norma aprobada y promulgada que no se aplica, «no podemos menos que pensar que al Gobierno provincial sólo le interesa la educación en el discurso no en la práctica. No construye escuelas, no se ocupa de acondicionar las que hay, ni de dotar mobiliarios, sanitarios y tampoco aumenta los salarios como requieren los y las docentes para aspirar a una mejor calidad de vida que los motive a seguir enseñando«, manifestó el diputado provincial.



Qué propone la Ley de VTE

La Ley de VTE propone que dos veces al año se inspeccionen todas las escuelas y se aplique un parámetro para marcar en tres o cuatro categorías las urgencias de reparaciones, el mantenimiento edilicio, u otras necesidades, y en base a eso se resuelva hasta que esté aprobado. De eso se trata la verificación.

«Esta Ley nació por los innumerables reclamos de padres y docentes con los nos encontramos en cada municipio con innumerables problemas: cuando llueve las paredes se electrifican, o el piso de tierra es un pantano de barro. En otras no hay baños instalados, o ventiladores».

A raíz de esto, desde el bloque TTT y con su equipo de trabajo pensaron que en lugar de ver qué pasa en cada escuela individualmente, era necesaria una ley para que se trabaje sobre la totalidad.

«Sin embargo no se dedican los recursos humanos para hacer esa verificación. El Estado presenta a Misiones como una provincia de vanguardia en educación, pero ¿de qué vanguardia hablan si el 60% de las estructuras de los edificios escolares se caen a pedazos?«, se preguntó Sereno.

Este año cuando se inicien las sesiones legislativas volverá a insistir en que se ejecute la Ley de VTE, con la esperanza de que termine el año escolar con escuelas reparadas, reconstruidas o nuevas. «Confiamos en que nuestros niños, niñas y jóvenes reciban conocimientos en ámbitos educativos acordes a la vanguardia que pregona el Gobierno provincial«, señaló el presidente del Bloque Tierra, Techo y Trabajo.