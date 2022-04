CONFLICTO OTAN – RUSIA: AL Y MERCOSUR TENSIONADOS ENTRE LAS DECLARACIONES POLÍTICAS Y LA ECONOMÍA REAL

Por Graciela Baquero ***

OEA: Brasil y Argentina no firman condena a movimientos militares rusos, tampoco Bolivia ni el gobierno de Maduro. Uruguay exhibe contradicciones entre Cancillería y Presidencia. Consejo de Seguridad: Brasil convoca al acuerdo de Minsk; se desatan problemas políticos internos. Argentina en la CELAC, OEA y UN intenta responder a distintos frentes de conflicto



Tironeados por sectores políticos y empresarios relacionados con inversiones rusas y apertura para sus exportaciones, los gobiernos del Mercosur aparecen apoyando alternativamente posturas argumentadas desde la diplomacia de las Cancillerías, cuidadosas y enmarcadas en la neutralidad y multilateralidad. Pero funcionarios que por otro lado responden al conflicto con posturas que sin tanta argumentación, se suman a la línea de condena unilateral al conflicto militar, coincidente con la postura oficial y eje de la campaña mediática global auspiciada por Europa y América del Norte en la región, como su área de influencia. Los compromisos financieros, especialmente con el FMI, obligan a la coexistencia de discursos y posturas contradictorias en distintos niveles.

Las declaraciones de apoyo a la condena unilateral de Rusia en el conflicto, como consigna principal de la administración Biden, en distintos organismos, no tienen contraparte en proyectos económicos o políticos de cooperación o desarrollo en la región, según sostienen algunos analistas.



La extranjerización de las economías latinoamericanas, y en especial la argentina, es un importante factor para entender la fuga de capitales como proceso estructural. Las ganancias de compañías del exterior obtenidas en pesos son giradas en forma de dividendos a las casas matrices en dólares. Y es esta demanda la que explica gran parte del endeudamiento externo, que los estados toman para satisfacer las necesidades privadas de estas empresas, explica el economista Eugenio Montesino.

En este sentido, cobra vital importancia la propuesta motorizada por Argentina en la última reunión de CELAC, desde su presidencia pro tempore, para diseñar una nueva arquitectura financiera para la región de AL y C.



Brasil en el Consejo de Seguridad



El Gobierno de Jair Bolsonaro, quien estuvo hace poco menos de un mes en Moscú en un día de visita oficial al presidente Vladimir Putin, hizo un «llamamiento a todas las partes involucradas para evitar una escalada de violencia y establecer, lo antes posible, canales de diálogo capaces de abordar pacíficamente la situación sobre el terreno». Itamaraty divulgó la declaración del embajador Ronaldo Costa Filho en el debate del Consejo de Seguridad de la ONU.

Como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Brasil mantuvo la histórica posición de su Cancillería de reafirmar “la necesidad de una solución negociada que tenga en cuenta los legítimos intereses de seguridad de Rusia y Ucrania, así como la necesidad de respetar los principios de la Carta de las Naciones Unidas”, en palabras del representante Costa Filho. En una nota difundida a la prensa brasileña, Itamaraty hace un llamamiento a que las conversaciones se basen en los Acuerdos de Minsk, firmados en 2014 por representantes de Ucrania, Rusia, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Luhansk para poner fin a la guerra en el este de Ucrania. En relación con el estatus de los estados autoproclamados de Donetsk y Luhansk, dice la declaración, Brasil «urge a todas las partes implicadas a evitar una escalada de violencia y establezcan canales de diálogo lo antes posible en un intento de abordar la situación en el territorio de forma pacífica.»



Problemas domésticos relacionados. El conflicto de relevancia mundial, tuvo consecuencias inesperadas en Brasil, señala la analista Eleonora Gosman. El presidente Jair Bolsonaro y su vice Hamilton Mourao trabaron una batalla pública acerca de a quién le atañe dar definiciones sobre la posición oficial del país. El general Mourao anticipó a la prensa que “Brasil no es neutro”, agregando que debía dejar muy claro “que respetamos la soberanía de Ucrania y no concordamos con una invasión del territorio ucraniano. Esto es una realidad”. La respuesta de Bolsonaro fue inmediata desdiciendo esta postura junto al jefe de la diplomacia, y poniendo de relieve el éxito de su reciente visita a Rusia*.



También en el marco de la campaña electoral de cara a las elecciones de octubre, Lula da Silva condenó el avance militar, que censuró comparándolo con la invasión de Estados Unidos a Afganistán e Iraq, así como Francia e Inglaterra cuando invadieron Libia.

Más allá de las repercusiones internacionales del caso, en lo doméstico revela la fuerte disputa que existe en el interior del propio gobierno de Bolsonaro, que llevará como compañero de fórmula al actual ministro de Defensa Walter Braga Neto.



Argentina en la CELAC

Como presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Argentina anunció la coordinación junto a Perú de la Red de Cooperación Consular Latinoamericana, con el objeto de asistir a los ciudadanos de los países miembros que están en Ucrania y naciones cercanas. Por su parte, la Cancillería peruana especificó que a la convocatoria acudieron los directores consulares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay, «se trabajan acciones conjuntas de protección y asistencia a sus nacionales en Ucrania”, acotaron.

En este sentido se acordó mantener de forma “directa y permanente”, las coordinaciones entre los mecanismos diplomáticos de la región, a través del “establecimiento de consulados ampliados y el acompañamiento de casos, uniendo las capacidades para una mejor y efectiva atención a sus ciudadanos”. Con este fin, Argentina envió una delegación de Cascos Blancos a la frontera entre Ucrania y Polonia para dar asistencia migratoria a latinoamericanos y de esa forma apoyo tanto a argentinos como latinoamericanos que escapan del conflicto.

En la inauguración de la reunión, el presidente argentino Alberto Fernández aprovechó para destacar su propuesta de alcanzar una estructura financiera propia para la región, con el total apoyo de AC, afectada por préstamos tomados con el FMI por la crisis económica causada por la pandemia. Al mismo tiempo, el presidente Alberto Fernández bregó por la solución diplomática del conflicto de Ucrania



En la OEA, la delegación argentina se abstuvo junto a Brasil, Bolivia y México de firmar la declaración de condena unilateral a la operación rusa, en una línea coherente con la postura de la diplomacia de carrera de Cancillería, proclive a la no injerencia y la solución negociada entre las partes en conflicto.

En tanto, en el Consejo de DDHH de la ONU, cuya dirección temporaria corresponde a la Argentina, el canciller Santiago Cafiero, adoptó la condena unilateral a la intervención militar rusa, en la línea del compromiso político con Washington, como derivado de la negociación por la deuda externa y sus implicancias.



Las definiciones del presidente Alberto Fernández en la reunión de CELAC, organización con la que China entabló un proyecto de cooperación integral, se da después de su exitoso viaje al gigante asiático, que incorporó a la Argentina en el proyecto de la Franja, la Ruta.

En la apertura de sesiones den Congreso nacional, Alberto Fernández anunció la aprobación de la extensión del swap contraido con China en 3.000 M de dólares, y la apertura de su destino. Lo hizo en momentos en que un controvertido acuerdo con el FMI entra al Parlamento para su discusión.

La ampliación del destino del nuevo intercambio de monedas (swap), permitirá que parte de esos fondos puedan utilizarse para el pago de importaciones y de los créditos de infraestructura, en proyectos ya iniciados con China en el país.



Uruguay oscilante



El caso de Uruguay de cara al conflicto de Ucrania también define contradicciones entre el Poder Ejecutivo y la Cancillería. Mientras el canciller Bustillo no adhería a la declaración de la OEA contra la operación militar rusa en Ucrania, que sí firmaron Chile y Paraguay, para mencionar al Mercosur ampliado, el presidente Lacalle Pou se definió por la condena, calificando de equivocada la posición de la Cancillería uruguaya. Uruguay firmó entonces la declaración.

El canciller Bustillo no fue retirado del cargo, pero su desempeño fue criticado en una interpelación a la que lo convocó la Comisión Permanente de Asuntos Internacionales del Senado, a través del senador Daniel Caggiani (Frente Amplio), en relación con los principales temas de política exterior, como el avance del TLC con China.

En su exposición, Bustillo explicó que debido a la pandemia, se había dificultado el acceso al territorio chino, por lo que “el informe de factibilidad” aún no concluyó. La interpelación concluyó sin que el canciller pudiera transmitir una fecha precisa de culminación del estudio de factibilidad conjunta entre Uruguay y China, que se había acordado concluir a fin de año. Con lo que aquel gran anuncio del presidente de la República en setiembre del año pasado del comienzo de los estudios, que generó muchas expectativas en parte del sector productivo, parece diluirse, señaló Caggiani al concluir la exposición.

A la hora de abordar el tema del relacionamiento intra Mercosur, Bustillo expresó que la primera opción de Uruguay “siempre es negociar conjuntamente con Brasil, Argentina y Paraguay”. Pero aclaró que “el gran problema”fue tratar de “conformar la voluntad de negociar de parte de nuestros socios». “De eso dan cuenta las frustraciones que se han venido acumulando en materia de inserción internacional”, sostuvo. Para agregar que el bloque regional “languidece”.



Preguntado sobre estos conceptos de cara al bloque regional del jefe de la diplomacia uruguaya, Caggiani explicó simplemente que “el trabajo nacional uruguayo, entre otras cosas, se explica por el aporte que hacen los países del bloque regional en términos de ingresos de divisas”, el segundo socio comercial de Uruguay.”Si se incorporan los servicios logísticos y turísticos y también la inversión extranjera directa, el Mercosur es nuestro principal socio comercial y genera trabajo en la industria y producción nacional”, señaló. “Pero lo que nos preocupa más es que Uruguay terminó siendo el país más rígido de los cuatro miembros del bloque y está quedando aislado por su intransigente postura en el año 2021, de forzar un aval para avanzar por su cuenta en acuerdos con terceros países. De hecho, quedó solo”, concluyó el senador.



*Intensa relación comercial Rusia-Brasil: Durante los primeros once meses de 2021, el volumen de negocios entre Rusia y Brasil aumentó un 81%, alcanzando los 6.400 millones de dólares, según el viceministro de Desarrollo Económico de Rusia, Vladímir Ilitchov. De enero a noviembre de 2021, el comercio ruso-brasileño aumentó un 81% en comparación con el mismo periodo del año anterior y ascendió a 6.400 millones de dólares, alcanzando casi un máximo histórico. Paralelamente, las exportaciones rusas crecieron más de un 150%, hasta alcanzar los 4.400 millones de dólares, debido principalmente al aumento de los suministros de productos petrolíferos, fertilizantes, carbón y metales.Las importaciones de Brasil, por su parte, crecieron un 8%, hasta los 2.000 millones de dólares, principalmente gracias al aumento de las compras de carne y subproductos, aves de corral, soja y café», dijo Ilitchov. Brasil se benefició con la decisión del gobierno ruso de cancelar los aranceles a las importaciones de carne de cerdo y de vacuno hasta el mes de julio, para combatir el crecimiento de los precios en el mercado nacional.



