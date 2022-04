Enfoques cooperativos; Hoy: Introduciéndonos al Análisis Político Cooperativo.

Brevísimas reflexiones teóricas.

Por José Yorg, el cooperario.



“La forma más común en que las personas renuncian a su poder es pensando que no tienen ninguno”. Alice Walker.

“La grandeza del hombre radica en su poder de pensamiento”. Blaise Pascal.

“El conocimiento es poder”. Francis Bacon.

“Mirar lejos es tan fácil que da vergüenza mirar; La cosa es mirar cerquita, ver y poder encontrar”. José Larralde.

Vamos a introducirnos en el análisis político cooperativo, una temática poco reflexionada y estudiada, cuya bibliografía es escasa, por tanto, es aconsejable ir paso a paso en su abordaje.

Asumimos, como cooperativistas, el carácter político que reposan en las cooperativas y sus organizaciones federativas y confederativas, sin embargo, señalamos que, a nuestro juicio, no se ejerce el poder político intrínseco que posee, está bien pudiéramos decir, en estado quieto, demorado, en estado potencial, prácticamente es posible afirmar que se carece de vocación de poder político para asumir el adelanto y defensa de los intereses concretos del movimiento.

El asunto primario y esencial de todo poder político es la de saber, alcanzar a comprender y asumir el poder potencial que posee toda organización, independientemente de su estructura y sus cualidades. Esto es así por cuanto la organización reúne en su seno personas con conocimientos diversos y capacidades, habilidades y destrezas que son direccionadas metódicamente, ordenadamente, hacia la consecución de objetivos y, ello habilita suficientemente la faz política de las actividades, puesto que ejercen influencias.

El asunto es, entonces, una cuestión de comprensión, de nivel de conciencia y de conocimiento estratégico que permita un análisis superior del campo político de las relaciones que se desenvuelven en la sociedad, independientemente de la voluntad de entender o no tal asunto. Mirar lo superficial no es ver la esencia, se debe penetrar los objetos de estudio y desentrañar lo que está enmascarado o difuso para el saber básico.

Ahora, ¿Cuáles son las herramientas prioritarias y las categorías científicas básicas que-desde el cooperativismo-permita construir el propio modelo de análisis político cooperativo? ¿Cómo construir sus enunciados? Es decir, definir sus contenidos conceptuales y procedimentales. Veamos algunas pistas posibles.

Según el artículo del Dr. Íñigo Errejón Galván “¿Qué es el análisis político? Una propuesta desde la teoría del discurso y la hegemonía”, “El análisis político es una sub-disciplina de las ciencias sociales en general y de la Ciencia Política en particular”.

1).-“El análisis político, entonces, se revela cual ejercicio necesario para la comprensión de los equilibrios, negociaciones y disputas que componen un determinado orden social. En ese sentido, es muy recomendable, no sólo para los académicos, sino también, y de forma prioritaria, para los servidores públicos y actores políticos y sociales, puesto que su empleo permite hacer diagnósticos de la sociedad o grupo sobre el que se quiere intervenir, diseñar políticas públicas adecuadas (no sólo a los objetivos buscados sino a su posible recepción), evaluar de forma crítica el impacto que éstas hayan tenido y rediseñarlas para un nuevo ejercicio. Esto es válido no sólo para la acción de gobierno, sino también para los actores que quieran desarrollar estrategias de oposición, resistencia, negociación y reforma o ruptura del orden existente”.

2).-“El análisis político es útil, por último, para que los procesos políticos cuenten con una mirada dinámica que los analice. Desprovistos de su mirada específicamente política, éstos pueden aparecer como fotos fijas, instantáneas congeladas que sobre representan la estabilidad y entienden el cambio como una anomalía”.

3).-“El análisis político contribuye a evitar la mistificación o naturalización de las estructuras de poder existentes, poniéndolas en un contexto temporal y espacial, y mostrándolas como resultado de prácticas concretas de actores concretos”.

A menos que este planteamiento expuesto sea estudiado concienzudamente, debatido ampliamente y puesta en común sus conclusiones, de que, en efecto, las cosas son así, enteramente comprendido, no se podrá construir el poder político cooperativo.

Las dos miradas sobre los hechos.

A la luz de lo afirmado aquí, la decisión de llevar adelante la iniciativa llamada Foro del poder político cooperativo por parte de importantes referentes cooperativos de Nuestra América, fue una decisión claramente política y así, la reunión del día sábado 26/03/2022 vía zoom, no fue un mero hecho, constituyó un hecho político, sumado a la anterior reunión preparatoria. Depende de nuestra visión y voluntad política que estos hechos de carácter político, logren visibilidad, se desarrollen íntegramente y, consecuentemente, logren incidencia y peso específico.

El pensador político utiliza el método de análisis de las ciencias políticas en su mirada sobre los hechos que, precisamente, no ocurren en el aire, sino que ocurren en el mundo en relación en que se disputan intereses de poderes diferentes y por tanto, cada hecho político tiene repercusión, pero además puede ser potenciado por medio de la planificación y ejecución estratégica y táctica de la conducción política, como dijo Perón: “Sensibilidad e imaginación es base para ver, ver base para apreciar, apreciar base para resolver, y resolver base para actuar”.

Ocurre todo lo contrario con el pensador común o convencional que sólo ve lo superficial, lo periférico, pero no alcanza a ver y menos comprender la esencia de los hechos políticos, y por tanto, está privado de potenciar ese hecho.

¡En la fraternidad, un abrazo cooperativo!