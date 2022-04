Con el dinero del Inclusivo “construiremos una habitación para Emma”

Emma Valentina Comoglio, de Posadas, es la ganadora N° 71 de IPLyC Social Inclusivo. La niña nació prematura y tiene parálisis cerebral.

Blanca, su mamá, manifestó que “estamos muy contentos, felices, porque no lo esperábamos. Fue una sorpresa porque no sabíamos del sorteo. Vamos a aprovechar bien el premio porque como también salimos sorteados para recibir una casa del Iprodha, este dinero será empleado para hacer un dormitorio para Emma”.

Admitió que “es una lucha su vida, pero después de cinco años estamos contentos. Nos cuesta. Ella sigue con sus terapias de kinesiología, estimulación temprana, que le ayuda a conectar, a jugar, y ahora nuestra vida se normalizó un poco”.

Indicó que el hecho de ser prematura, causó a Emma un «daño tremendo. Nació a las 28 semanas, fue muy complicado, estuvimos ocho meses en neo. Todos los días hay que luchar, hay que ponerle onda. De todos modos, uno cree que la vida de uno es difícil, pero cuando vas al hospital siempre encontrás historias terribles”.

Dio gracias al IPLyC SE porque “nos da esta oportunidad. Fue una bendición del cielo y el dinero será bien aprovechado. Esta actitud me parece magnífica, maravillosa, para la gente que realmente necesita”.

Se enteró del premio porque su cuñada “me mandó un mensaje diciendo que mi hija había ganado algo y cuando nos pusimos a buscar en los programas emitidos, vimos que su nombre había salido grande en la pantalla, ahí entendimos de dónde venía”.