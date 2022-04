SOLICITAN GESTIONES PARA QUE EL MUNICIPIO DE POZO AZUL RECIBA EL PAGO DE LA COPARTICIPACIÓN QUE LE CORRESPONDE

Atendiendo esta demanda, el diputado del Bloque Tierra, Techo y Trabajo, Martín Sereno, presentó un Proyecto de Comunicación solicitando al Poder Ejecutivo, que a través del organismo correspondiente, gestione el pago de coparticipación comunal a Pozo Azul, como lo establece la Ley XV-Nº 10.

Se suma así a la Resolución del Concejo Deliberante que en junio del 2020, aprobó el pedido para que el Departamento Ejecutivo local, realice las gestiones que permita al Municipio percibir la coparticipación de manera total, y no bajo la figura de intervención como ocurre en la actualidad.

En los fundamentos de su iniciativa, el diputado Sereno, recuerda que desde diciembre del 2019, Pozo Azul dejó de ser un Municipio con intervención al tener el primer intendente electo, que en esa fecha comenzó a cumplir su primer periodo de mandato; sin embargo sus arcas se ven desfavorecidas por continuar recibiendo la coparticipación bajo esa figura.

Dificultades en el funcionamiento institucional

El texto del Proyecto de Comunicación señala que la constitución de nuevas Comunas debe tener como objetivo el mejoramiento institucional, el fortalecimiento de la democracia y su sistema representativo; pero no como un fin en sí mismo, sino buscando una mejor la calidad de vida de sus habitantes con un Estado presente.

El reconocimiento de un Municipio «no es una cuestión declarativa», se debe constituir de manera objetiva y para ello, entre otras cosas, tenerlo en cuenta en la Ley XV-Nº10 por la que «los Municipios de la Provincia recibirán en concepto de Coparticipación el 12% de la recaudación…», y para ello se debe fijar que «el régimen de distribución de los mismos se ajuste a los índices que se fijan para cada Municipio, en la planilla que como Anexo Único, forma parte de esa Ley», indica el proyecto, autoría de Sereno.

En consecuencia, al no estar incluído Pozo Azul a ese Anexo Único de la Ley, no puede percibir su justa coparticipación para desarrollarse como Municipio, y tener mayor capacidad de resolución de problemáticas que son varias y variadas y afectan a todos y todas sus habitantes.



«Se hace muy difícil resolver problemas de la población»

El concejal de Pozo Azul, José Horlle, por el espacio TTT, y autor del Proyecto de Resolución, manifestó que su reclamo junto al resto de los ediles -Ervino Hille, presidente del Concejo; Lidio Haubert, vicepresidente Marlene Correa y Marcelo Rosine, y la secretaria del cuerpo deliberativo, Julia Andrusyszyn- se sostiene en primer lugar en que los recursos del presupuesto que ingresa al Municipio como si todavía estuviera intervenido, no alcanzan para cumplir con las necesidades de la población.

«Tenemos muchos problemas de tierras, y son escasos los pagos de impuestos que ingresan, por lo tanto la plata no alcanza para solucionar los problemas del pueblo de la zona urbana y de sus colonias», cuestionó Horlle.