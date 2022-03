“DIOS SABÍA QUE YO LO NECESITABA”

Lo manifestó Estanislao Hidalgo, beneficiario de “IPLyC Social Inclusivo”, que recibió al equipo de este programa del IPLyC SE en su casa de Eldorado.

El hombre nació en Ayacucho, provincia de Buenos Aires, y se radicó en la Capital del Trabajo hace 18 años, por cuestiones laborales, pero con el paso de los años decidió quedarse definitivamente.

Contó que posee el Certificado Único de Discapacidad (CUD) a raíz de un accidente automovilístico que sufrió en el puerto de Mar del Plata, donde se dedicaba a la reparación de embarcaciones. “Desde ahí me despidieron porque no podía hacer fuerza, porque tengo dañados los tobillos y el codo, a pesar de haber sido sometido a tres operaciones”, manifestó, quien además presenta problemas de visión y complicaciones en la presión arterial.

Desde hace seis años, es carpintero ebanista. Con sus ingresos, durante un mes “me compro un tablón; al otro mes, otra cosita, y así me entretengo, voy haciendo. Pero con esta ayuda voy a estar más tranquilo. Es una ayuda a mi sueldo. Parece que Dios me mandó, sabía que yo precisaba. Estoy contento, alegre”.

Con el premio “voy a terminar lo que estoy haciendo, voy a comprar madera, y a seguir trabajando. Estaba necesitando la platita para seguir haciendo mis trabajos”, insistió, agradecido.