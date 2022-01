ABOGADO DE MILAGRO SALA: «POR ORDEN DE GERARDO MORALES SIGUE DETENIDA DE FORMA ARBITRARIA E INJUSTA»

Por Juan Borges ***





Luis Paz, abogado de Milagro Sala, conversó con AGENCIA PACO URONDO en el marco del sexto aniversario de la detención de la dirigente social. «Los poderes judiciales en la Argentina son profundamente antidemocráticos», denunció el letrado.

El 16 de enero pasado se cumplieron seis años de la detención social y presa política Milagro Sala. En este marco, AGENCIA PACO URONDO conversó con Luis Paz, abogado de la líder de la Tupac Amaru, quien habló de la persecución en contra de la dirigente y de la lucha por su liberación. «Cualquier organización barrial, social, obrera que movilice en Jujuy es inmediatamente reprimida y se le impulsan causas», denunció.



AGENCIA PACO URONDO: ¿En qué instancia se encuentra la situación procesal de Milagro?

Luis Paz: Milagro actualmente tiene sobre ella una multiplicidad de causas penales que fueron organizadas sucesivamente en el tiempo para mantenerla detenida. Orquestadas por el poder ejecutivo de la provincia de Jujuy, con la figura de Gerardo Morales a la cabeza. Con acuerdos realizados con el Partido Justicialista de la provincia y el Ministerio Público de la Acusaciones. En ese contexto pesan sobre Milagro 17 causas que sucedieron sus distintas etapas procesales. Cuatro causas elevadas a juicio en el último año. La única causa por la que fue detenida en enero del año 2018 a la pena de trece años de prisión. Causa que se encuentra desde el 18 de marzo del 2020 en la Corte Suprema de La Nación. Mientras tanto Milagro sigue detenida arbitrariamente e injustamente sin sentencia firme. Cumpliendo por orden de Gerardo Morales una prisión preventiva que este 16 de enero cumplirá seis años.

APU: Hace unos días ustedes realizaron una denuncia por los hostigamientos padecidos por Milagro en los traslados. ¿Podría desarrollar esa denuncia?

L.P.: Presentamos un escrito realizando una denuncia sobre los malos tratos y hostigamiento recibidos por Milagro cuando fue intervenida quirúrgicamente en una mano. El gobernador con la complicidad del Ministro de seguridad de Jujuy manda una comitiva integrada por policías fuertemente armados con armas largas, carros de asalto y motocicletas para seguir el traslado de Milagro a un hospital para operarse. El 24 de marzo del año pasado (2020) el ingreso de la policía de la provincia al domicilio de Milagro sin ningún tipo de orden judicial. Lamentablemente estas denuncias que venimos realizando no tuvieron ningún tipo de seguimiento ni curso debido a la justicia palmaria de la provincia de Jujuy. Todo este show que se monta cada vez que se efectúa algún traslado de Milagro es acompañado por el periódico afín a Gerardo Morales, llamado “El tribuno” cuyo titular es Rivarola. Todos los traslados o instancias procesales son transmitidos por ese medio en Vivo y en directo. Todos estos hechos los venimos denunciando desde el principio de la detención. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya recibió nuestras comunicaciones y denuncias. Es necesario visibilizar los derechos vulnerados y avasallados por el gobierno de la provincia de Jujuy.



APU: ¿Qué sucede a nivel provincial con otras organizaciones barriales perseguidas?

L.P.: Nosotros el 16 de enero de 2016 denunciamos que la detención de Milagro estaba viciada de procedimientos totalmente violatorios de las normas propias del protocolo propio de aquellas circunstancias. A ella la detuvo el ministro de seguridad de la provincia. A partir de allí todo pareció dejar cada vez más en evidencia que había una notoria persecución política encarnizada. Ese ministro llevó a cabo la detención y fue premiado por el gobernador. La detención se transformó en un laboratorio judicial y de hostigamiento a diferentes opositores políticos y sociales. Cualquier organización barrial, social, obrera que movilice en Jujuy es inmediatamente reprimida y se le impulsan causas. Todo esto llevado a cabo por el gobernador, pero con la complicidad de la Legislatura y el PJ de la provincia. Los acuerdos y los negocios priman antes que los derechos de las personas. Todo tipo de reclamo es acallado mediante la represión y el encarcelamiento. Se imponen figuras como “resistencia a la autoridad”, “asociación ilícita”. Se emplea la represión para disciplinar al pueblo Jujeño.

APU: ¿Qué perspectivas ve en cuanto a lograr la liberación de Milagro Sala?



L.P.: Voy a hablar en términos personales. Yo no tengo ningún tipo de expectativa en la Corte Suprema. Estoy participando en la convocatoria para la marcha del 1 de febrero donde estamos pidiendo la renuncia de los integrantes de la Corte. La cual tiene claramente un signo de mafia. Esa es la misma que se ensañó junto con Morales contra Milagro y la Túpac Amaru. Es la misma Corte que determina sobre la vida de las personas y sus derechos. Está en riesgo el sistema político y la democracia si no logramos un cambio profundo en la justicia. Asimismo, también es necesario conseguir una renovación en la corte provincial que se mueve al gusto y placer de Gerardo Morales. Los poderes judiciales en la Argentina son profundamente antidemocráticos. Ese elemento esta combinado con la política. No puede ser que un juez mediante una medida anticonstitucional intervenga en una política de Estado. Es inadmisible. No solo es grave para Milagro Sala y los presos políticos sino para la democracia en general. Es peligroso un Poder judicial corrupto y mafiosos como el que tenemos en el país actualmente.