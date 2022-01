15 DE ENERO: DÍA  PROVINCIAL DEL PROMOTOR DE SALUD

El Ministro de Salud Pública de Misiones, Dr. Oscar Alarcón destaca el compromiso de trabajo que tienen los Promotores y Promotoras de salud, en sus tareas diarias en beneficio de la salud de todos los misioneros.





Mañana es el Día Provincial del Promotor de Salud, por ello desde el Ministerio de Salud Pública de Misiones se revaloriza una vez más su rol en la comunidad y se destaca el compromiso social que cada uno de ellos manifiesta en su constante trabajo en distintos puntos de la Provincia.

A lo largo de estos 17 años, los Promotores de Salud formaron parte de las campañas de vacunación para la Fiebre Amarilla, Dengue, Vacunación contra la Gripe A H1N1, Rubéola, VHP, COVID (actualmente), entre otras. Como así también forman parte del equipo de salud de los programas Prosane, Si Misiones, Remediar + Redes, Programas Sanitarios y Salud Indígena. En esa línea son una figura clave para los Programas Maternos Infantiles como el Programa Sumar. Desde 2013 trabajan fuertemente en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles.



Desde enero de 2005 se han convertido en el eje principal de la Atención Primaria de la Salud en Misiones y, sobre todo, en el nexo real entre el Estado y la Comunidad.

El Programa además tiene como eje central, la capacitación y para ello se realizan en forma semanal talleres de capacitación y actualización de conocimientos. La formación continua de dicho recurso humano idóneo tiene como objetivo brindar conocimientos teórico-técnicos y metodológicos, bajo la modalidad pedagógica de capacitación-acción.

Como todos los años, queremos destacar su labor a través de su voz, de la voz de los protagonistas.



Fermín Ocampo lleva 8 años como Promotor de Salud Mbya Guaraní en la aldea Marangatu de Puerto Leoni, donde vive con su esposa y sus 5 hijos.



“Me desempeño en el área de atención primaria de la salud, soy vacunador y en estos momentos estamos completando los esquemas de la vacunación COVID y completando las del calendario regular”.

“En la comunidad con la vacuna COVID fuimos avanzando de a poco, nos ha costado mucho llegar ya que al principio había mucho temor por parte de la gente con todo lo que implicaba la pandemia, pero con paciencia logramos cumplir el objetivo y fuimos avanzando no solo en vacunación sino también en los controles en los CAPS”.



¿Qué me define como promotor?, el poder asistir a mi comunidad.



Mateo Da Silva desde el 2005 forma parte del plantel de Promotores de Salud de San Antonio – Zona Noreste. Su esposa es enfermera y tiene dos hijos.

Comenzó su formación en 2003 y en el 2005 se suma a las hormiguitas amarrillas “como nos decía el recordado Dr. José Pepe Guccione y con mucho orgullo puedo decir que fui uno de los primeros en ponerme chaqueta amarilla la cual hoy es muy conocida”.



“Todos estos años siempre realice tareas de atención primaria, acercando la salud a nuestra gente en cada visita domiciliaria, en cada vacunación o control de pacientes con factores de riesgos. Hoy, me toca celebrar el día del promotor desde un nuevo rol administrativo, como jefe de personal, por ser conocedor de la realidad de mis vecinos, pero sigo siempre junto con mis colegas apoyando y colaborando siempre”.

Mateo cursó la Tecnicatura Superior en APS junto a cientos de promotores más.



“La pandemia nos obligó a reinventarnos como profesionales, al principio se conocía muy poco sobre la enfermedad, muchos cambios y adaptaciones que jamás esperábamos. Y gracias a la confianza y credibilidad que adquirimos fuimos muy bien aceptados por los vecinos y pudimos difundir la información correcta y necesaria sobre los nuevos protocolos que se instalaron como estilo de vida, para seguir cuidando de nuestra salud” .

¿Qué me define como promotor?, estar cerca del otro para conocer su realidad y en que podemos ayudar.



María Antonia Martínez es de Oberá y desde el 2008 es Promotora de Salud de la Zona Centro Uruguay. Tiene dos hijas de 4 y 14 años. Se desempeña en el área de vacunación y está a cargo de la coordinación de promotores de la zona. “Estos dos años de pandemia fueron muy difíciles, ya que tuve que reorganizar todas mis actividades, el contacto directo que tenía con mí población a cargo, la tuve que volcar a lo virtual. Gracias a la tecnología nunca perdí el contacto con las personas, la mayoría tiene mí contacto así que de esa forma organizaba para que concurran al CAPS con turno para la vacunación o alguna otra consulta, las visitas la fui realizando de a poco y con todos los recaudos posibles”.



¿Qué me define como promotor?, “De mis años de promotor, las acciones que más me definen como tal son las innumerables visitas domiciliarias, el conocer a cada integrante de las familias a las cuales visito, el sentirme parte de ellos, más cuando mí lugar de trabajo es el mismo barrio donde crecí.

“Saber que con mis acciones puedo modificar y salvar tantas vidas, el hecho de ser vacunador es un orgullo y sobre todo una gran responsabilidad al saber que en mis manos está la salud de esa población que tanto confía en mí. Promotor palabra que significa tanto, el promover la salud, el anexo entre la población y el estado para ser promotor de salud hay que sentirlo en el alma, es ganar la confianza de la población es AMAR LA VIDA Y AL PRÓJIMO.





Carmen Ramírez hace 14 años es Promotora de Salud en el Eldorado, dependiente de Zona Norte Paraná y trabaja en el Hospital Ramón Gardes.



“En todos estos años estuve realizando tareas en terreno, visitas domiciliarias, vacunación y control de atención primaria, acercando la salud a los vecinos de Eldorado. A partir de marzo de 2020 con el inicio de la pandemia pase al equipo de vacunación de testeo de zona, donde sigo actualmente”.

¿Qué me define como promotor?, ser el nexo entre el vecino y salud pública, ser quien los asista y oriente.



Yenny Edith Pensotti, desde 2006 es Promotora de Salud en Santo Pipó, Zona Centro Paraná.



“Llevo cerca de 15 años de trabajo en el CAPS de Santo Pipó, un lugar donde me siento completa y me gusta estar. Los promotores de salud comenzamos este camino repleto de vivencias y aprendizajes. En estos años me he desempeñado en diferentes áreas: cobertura de terreno, visitas domiciliarias, administración y vacunación. Coordinadora de los promotores del CAPS y también de los equipos de salud de Santo Pipó, además, fui responsable de los programas REDES y SUMAR hasta mayo de 2021”.



“Recuerdo que con los operativos de inmunización en terreno hemos llegado a realizar una excelente cobertura con la población objetivo en niños (calendario regular) que incluso nos convocaron para colaborar en otro municipio, realizando la cobertura demostrando estrategias utilizadas”.



“La pandemia nos tomó por sorpresa, fuimos adaptando las actividades según los protocolos. Estuvimos en lugares estratégicos aplicando las medidas sanitarias como uso de barbijo, distanciamiento y medidas de higiene. Como así también trabajamos en la temática dengue que a principio de la pandemia estábamos con la promoción de la importancia de eliminar posibles reservorios y limpieza de predios. Y el año pasado estuvimos trabajando fuertemente en la vacunación contra el COVID con buenos indicadores”.



¿Qué me define como promotor?, estar ahí para el otro y cuidar a mis vecinos.



Roberto Ezequiel Ferreyra desde 2016 es Promotor de Salud de Leandro N. Alem de Zona Sur. “Comencé haciendo controles de atención primaria y luego me forme como vacunador”

“De cada visita en terreno que hacemos podés recoger una historia distinta, lo que te hace reflexionar la suerte que uno tiene al tener salud y trabajo”.

“En los últimos años todos nos tuvimos que adaptar a nuevas formas de trabajo para protegernos nosotros y a nuestros seres queridos. Fue muy impactante todo al inicio, pero luego nos fuimos adoptando, entendiendo porque había que hacer una y otra acción. Hoy seguimos avanzando con la vacunación, lo cual es muy importante”.

¿Qué me define como promotor?, ser parte de esas acciones que pueden ayudar a otro y mejorar su calidad vida