SAN IGNACIO: MÁS DE 100 FAMILIAS SIN AGUA EN COLONIA SANTO DOMINGO SAVIO NECESITAN BOMBA Y UN TANQUE MÁS GRANDE

​

​​

En la comunidad rural de Santo Domingo Savio, de la localidad de San Ignacio, habitan unas 120 familias que padecen la falta de agua -como en gran parte de la provincia- y que con tan altas temperaturas se vuelve insoportable.

El problema radica en la rotura de la bomba que les permitía la provisión del vital elemento, sumado a la necesidad de un tanque de reserva más grande para el suministro vital del agua para esa colonia, cercana a Mártires.



El legislador inició las gestiones en busca de una solución, y elaboró un Proyecto de Comunicación, solicitando al Poder Ejecutivo, que a través de los organismos correspondientes gestione las medidas perentorias para la entrega de una bomba de agua y un tanque más grande o uno de reserva para el suministro.

«Nos reunimos con un grupo de familias y con los responsables de la comisión encargada del servicio de agua potable de la colonia, ubicada en el Departamento San Ignacio, y que depende administrativamente de ese Municipio, cuyo centro urbano está a unos 17 km», señaló Sereno.



«El tanque que usamos no alcanza para nuestra colonia»

Los vecinos y vecinas que dan vida a la colonia, expresaron a través de un documento que lleva más de cien firmas, la cruda realidad que les toca vivir cotidianamente, con necesidades no resueltas como la provisión del líquido vital, aún viviendo a pocos kilómetros de la zona urbana del Municipio turístico de San Ignacio, no pueden acceder a servicios básicos que conforman un derecho humano esencial. Las vecinas y vecinos junto con responsables de la comisión encargada del servicio de agua potable de Santo Domingo Savio, recolectaron una gran cantidad de firmas, y se reunieron con el diputado Martín Sereno (del Bloque Legislativo Tierra, Techo y Trabajo) para manifestarle su preocupación.El legislador inició las gestiones en busca de una solución, y elaboró un Proyecto de Comunicación, solicitando al Poder Ejecutivo, que a través de los organismos correspondientes gestione las medidas perentorias para la entrega de una bomba de agua y un tanque más grande o uno de reserva para el suministro.señaló Sereno.Los vecinos y vecinas que dan vida a la colonia, expresaron a través de un documento que lleva más de cien firmas, la cruda realidad que les toca vivir cotidianamente, con necesidades no resueltas como la provisión del líquido vital, aún viviendo a pocos kilómetros de la zona urbana del Municipio turístico de San Ignacio,

El presidente de la Comisión de Servicios de Agua Potable de la Colonia Santo Domingo, José Simanek, explicó que ya se quemaron varias bombas, y que la solución es un tanque y una bomba adecuada, o un pozo perforado.



«Nuestro tanque histórico es de 20 mil litros y resulta chico para tantas familias que se asentaron en la colonia. Eso hace que se fuerce la bomba y se queme, como ya ocurrió, y más con esta sequía, es necesario una reserva o una bomba más grande, y no tenemos un arroyo cerca ni siquiera para las plantaciones. Y los fondos de nuestra comisión alcanzan para hacer mantenimiento de luz, cañerías y otras cosas; pero un tanque de mayor cantidad y una bomba significa una inversión mayor», lamentó Simanek.

La solicitud de reclamo destaca que para las familias de Santo Domingo es prioritaria la necesidad de obtener una bomba de 5.5 HP Franklin de 200 metros de profundidad, trifásica, así como también un tanque de 30.000 litros para abastecer a toda la comunidad, ya que constantemente se les quema la bomba y no pueden subsanar las pérdidas que son originadas porque el tanque que abastece a la colonia es muy chico, y la bomba que debe estar prendida constantemente, no da abasto.



«Las verduras de nuestras huertas se están secando»

Sonia Da Silva es una de las vecinas que sufre la falta de agua: «Lamentamos esto no sólo por las necesidades de las casas, sino también para nuestras producciones. Tenemos huertas que plantamos en grupos y ya no podemos vender porque las verduras se están secando y es una gran pérdida. Para el consumo personal buscamos agua de otro pueblo. Yo vivo acá desde hace diez años y este problema del tanque es recurrente cada verano que es cuando más necesitamos el agua», remarcó Sonia. lamentó Simanek.La solicitud de reclamo destaca que para las familias de Santo Domingo es prioritaria la necesidad de obtener una bomba de 5.5 HP Franklin de 200 metros de profundidad, trifásica, así como también un tanque de 30.000 litros para abastecer a toda la comunidad, ya que constantemente se les quema la bomba y no pueden subsanar las pérdidas que son originadas porque el tanque que abastece a la colonia es muy chico, y la bomba que debe estar prendida constantemente, no da abasto.Sonia Da Silva es una de las vecinas que sufre la falta de agua: «, remarcó Sonia.

Juan Márquez, pionero de la colonia, cuenta que hace más de 40 años cuando llegó, otro era el escenario: había pocos vecinos y menos plantaciones de pinos; existían pozos artesanales y un bañado.



«Esta es una zona de pequeños productores, con plantaciones y animales y el agua es imprescindible. Le pedimos a las autoridades municipales y provinciales que nos ayuden, no sólo con el agua. No tenemos buenos caminos, ni un centro de salud, ambulancia, ni atención médica, y somos gente de trabajo que necesitamos producir para vivir. Reclamamos muchas veces; pero sin respuestas a nuestro reclamo histórico. No es justo que nos tengan tan olvidados, somos más de mil personas que estamos pidiendo algo que nos corresponde como ciudadanos», manifestó don Juan.



Con el rebrote del virus, el agua es imprescindible

El diputado de TTT recordó que el derecho al agua es universal y el Estado debe generar las condiciones para que todas las y los ciudadanos tengan acceso a ella.

«Entendemos que asegurar la provisión del agua es una tarea de un Estado presente, que comprende la importancia de cumplir con un derecho humano básico para su pueblo», manifestó.

Hizo hincapié en que la situación sanitaria en la que «nos encontramos actualmente en un momento donde se nos exige ser disciplinados en el cuidado de la higiene; y aumentar la limpieza para evitar la propagación y el contagio del Covid es imprescindible contar con la provisión de agua segura, para poder cumplir con requerimientos tan importantes para salvaguardar la salud de toda la población», expresó el legislador.