“ESTE PREMIO ES UN ESTIMULO PARA COMENZAR EL AÑO”

Lo manifestó Walter Shin, vendedor N° 402 de la Agencia N° 220, de Posadas, después de hacerse acreedor de 10 mil pesos como mejor vendedor del mes de diciembre de la Quiniela Poceada Misionera y Mini Poceada, como parte de la promoción cierre del año.

El vendedor móvil manifestó que hace más de doce años que “estoy vendiendo quinielas en la calle. Estoy acostumbrado a esta rutina. Mi zona abarca desde la rotonda de ingreso a la ciudad hacia la terminal de ómnibus, ese es mi recorrido habitual”.

Celebró que sus clientes lo esperan todos los días, tanto por la mañana, como por la tarde. “Siempre entrego algún premio. El año pasado vendí varios segundos premios de la Poceada, y me llena de satisfacción y alegría ver cómo los clientes ganan. El premio más grande del año pasado fue de 900 mil pesos y otros de 300, de 200. Me falta el premio mayor, que ya va a aparecer”, comentó.

Haber sido elegido el mejor vendedor, fue “una linda sorpresa que no esperaba, aunque suponía porque en todos los días vendía un monto considerable de cupones (2292 en total). Agradezco la fidelidad de los clientes que siempre juegan. Como vendí muchos premios, pero siguen apostando”.

Dijo que este premio “me viene bien para empezar el mes, el año, todo ayuda. Veremos qué uso le daré”, agregó el vendedor que empezó en la 220, “y me quedé, porque es una tarea que heredé de mi padre, de origen japonés”.