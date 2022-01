CORONAVIRUS EN MISIONES: CAMINO AL MILLAR DE CONTAGIOS DIARIOS. HOY 840 NUEVOS CASOS Y TRES FALLECIMIENTOS

Los nuevos contagios se acrecientan día a día. Hoy el Ministerio de Salud Pública informó 840 nuevos contagios. La mitad son de Posadas y Puerto Iguazú. Tres fallecimientos de pacientes con comorbilidades y sin vacunar.

CANTIDAD DE CASOS

840 NUEVOS

1 25 de Mayo- 1 Azara- 1 Campo Ramón- 1 Garuhapé- 1 Campo Grande- 1 Colonia Alberdi- 1 Colonia Victoria- 1 Ruiz de Montoya – 1 Santiago de Liniers- 1 Los Helechos- 1 Jardín América- 1 Colonia Delicia- 1 9 de julio- 2 Santo Pipó- 2 Corpus- 3 Cerro azul- 3 Pozo Azul- 4 Puerto Piray- 4 San Ignacio- 4 San Jose- 4 Gobernador Roca- 5 San Javier-5 Puerto Libertad- 5 San Antonio- 5 Concepción de la Sierra- 8 Alba Posse- 8 Capioví- 9 Puerto Rico- 9 El Soberbio- 9 Campo Viera- 10 Santa Ana – 10 Candelaria- 10 Dos de Mayo- 11 Andresito- 14 Puerto Esperanza- 14 Montecarlo- 14 Garupá- 27 Oberá- 39 Leandro N. Alem- 70 Apóstoles- 79 Eldorado- 191 Puerto Iguazú- 249 Posadas

3 Óbitos

1 paciente con comorbilidades, No vacunado por decisión propia.

1 paciente con comorbilidades, No vacunada por decisión familiar.

1 paciente con comorbilidades, No vacunado por decisión propia.



ACTIVOS: 4521

INTERNADOS: 71

RECUPERADOS: 37.937

FALLECIDOS: 723

ACUMULADOS: 43181

Ante cualquier síntoma comunícate al 0800-444-3400 o bajar la Aplicación ALEGRAMED MISIONES- En caso de emergencias llamar al 107.



Fuente: Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones.