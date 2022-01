Un adiós con homenaje a la Cra. Maria Argentina Gomez Uría.

“Pensamos que la mejor manera de expresar nuestro sentimiento en Formosa es replicando el Prólogo que realizó a los Diseños Curriculares de Educación Cooperativa y Mutual Escolar de la Provincia de Formosa, de nuestra autoría”.

La Fundación Unión internacional del cooperativismo y mutualismo escolar-UICE-comunicó a TECNICOOP el fallecimiento de la Presidente Honoraria de Fundación UICE , Cra. Maria Argentina Gomez Uría, a días de cumplir 100 años de vida, y por tal motivo rendimos un sentido homenaje a tan extraordinaria mujer propulsora del cooperativismo escolar a nivel Latinoamericano con vínculos europeos”, comentó José Yorg.

Expresó Yorg que “la trayectoria de la Cra Gómez Uría, y sus obras fecundas fueron renocidas y valoradas merecidamente por tantos aportes en bien de la educación solidaria, y que también Formosa fue beneficiaria, en ese orden de ideas, pensamos que la mejor manera de expresar nuestro sentimiento en Formosa es replicando el Prólogo que realizó a los Diseños Curriculares de Educación Cooperativa y Mutual Escolar de la Provincia de Formosa,de nuestra autoría”:

Prólogo

“No es tarea fácil, y sí muy satisfactoria, escribir un prólogo de un trabajo sobre Cooperativismo y Mutualismo Escolar realizado por docentes que lo viven y lo sienten.

Muchas veces les he dicho a los educadores, a todo nivel, en mis charlas con ellos, en muy diversos lugares de nuestra multifacética América Latina, que enseñar la Doctrina Cooperativa y Mutual debe estar sólo en manos de quienes ¨vivan y sientan¨ su filosofía, sobre todo cuando se ha de transmitir a la niñez y a la juventud, ávidos de saber lo siempre nuevo de aprender vivenciando hechos.

No pierden méritos los educadores de vocación que no comulgan con las ideas del cooperativismo auténtico. No se puede ni se debe, transmitir lo que no se siente. El cooperativismo no nace con uno sino que se aprende. En José Yorg y Ana María Ramírez de Yorg he encontrado una vocación cooperativista que, sin desmayos en sus largos trajinar de maestros tierra adentro, ha encontrado una manera de ¨formar¨ para la vida a sus alumnos. Sus experiencias, sus investigaciones, su afán de servicio, su amor por los niños, han enriquecido su enseñanza áulica y el contacto de ésta con el entorno comunitario que rodea la escuela.

La enseñanza que parte del aula contagia el ambiente con los valores humanos que la cooperación ha reflejado en sus principios rochdalianos que la sustentan. Así lo han visto, y así lo transmiten, estos dos maestros argentinos que vuelcan lo que la vida sana y el estudio constante les ha ofrecido para sembrar, desde los primeros pasos escolares, lo mejor del ser humano, su afán por servir, Formosa, una de las provincias más necesitadas de la Argentina fue la receptora de sus inquietudes. El Ministerio de Cultura y Educación del Gobierno de la Provincia de Formosa no retaceó su oportuno apoyo creando la ¨Comisión Ejecutora de Cooperativismo y Mutualismo Escolar.

El cooperativismo adulto estuvo presente y Tecnicoop se abrió ampliamente a todo este movimiento. Así, una verdadera cadena Cooperativa – desde el aula más humilde hasta el Gobierno de Formosa – hizo realidad el DISEÑO CURRICULAR DE EDUCACIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL ESCOLAR EGB 1, 2, Y EGB 3. Y, efectivamente, ¨las escuelas hablan a través de sus proyectos¨. El educador argentino, tiene en estos dos trabajos normas, pedagogía y didáctica; contenidos conceptuales, actitudinales, cooperativos y mutuales; modelos integrados, proyectos; bibliografía. Todo un desafío para Formosa y desde Formosa, para toda la Argentina y América Latina pese a lo que manifiestan sus autores de ¨… «haber aceptado más allá de nuestras limitaciones, el desafío de mantener vigentes los valores Cooperativos y Mutuales en las aulas formoseñas».

Que sirva este ¨desafío¨ para que miles de docentes que viven con sus alumnos las bondades de esta actividad escolar bien entendida, vuelquen sus hermosas experiencias en escritos, folletos, trabajos, libros que han de demostrar cuán grande es su creatividad, su responsabilidad frente a sus educandos, su afán de servicio. El amor por este trabajo vocacional, tan poderoso para un pueblo instado a formar conciencias sanas y responsables en lo más valioso de toda comunidad, sus niños y su juventud, es el deber ineludible de quienes se vuelcan a la tarea educativa.

José y Ana María Yorg así lo ha entendido y así lo practican y transmiten con generosa entrega para que cada receptor se enriquezca y haga crecer con su creatividad esta herramienta pedagógica. Enseñar mediante vivencias en unión, libertad y democracia; con responsabilidad solidaria; respetando la cultura y la idiosincrasia de todo pueblo y ser humano; es aprender a convivir en Paz y Progreso.

Es una forma de conseguir la meta que todos buscamos en la vida: la Felicidad. Que nadie nos quite esta oportunidad de conseguirla. El futuro, tan preñado de sombras en este momento, tendrá su luz a través de los caminos que conducen a la Cooperación”.

La Falda, Marzo de 2003.- María Argentina Gómez Uría-Vice Presidenta 1ra. de la UICE-Coordinadora Continental