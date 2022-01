GREGORIO DALBÓN: «COMODORO PY ES UNA SEDE DEL PROYECTO POLÍTICO DE MAURICIO MACRI»

Por Juan Borges ***

El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kircnher, dialogó con AGENCIA PACO URONDO y analizó el estado de situación del Lawfare en nuestro país. Además, se refirió a los casos de gatillo fácil de Lucas González en Barracas en la Ciudad de Buenos Aires y Luciano Olivera en Miramar en la provincia de Buenos Aires, en los cuales representa a las familias de las víctimas.





APU: ¿Cómo analiza la declaración de inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura por parte de la Corte Suprema?

G.D.: Respeto el fallo de la Corte. En un país democrático y constitucionalista es necesario respetar un fallo de la Corte. No lo comparto. Es un fallo en el cual podría hacer una nota a pie de página criticándolo, pero desde el punto de vista jurídico. Pero, por otro lado, mientras sea la suprema autoridad jurídica del país hay que respetarla. Sin embargo, no comparto dicho fallo.



APU: Usted sostuvo en reiteradas oportunidades que el juez Claudio Bonadío fue parte de una asociación ilícita en la causa del Memorándum de entendimiento con Irán…

G.D.: Yo siempre sostuve que Bonadío era un delincuente. Desde el día que ingresó al poder judicial hasta el día de su muerte. Eso sostuve siempre. No me parecía un juez sino un delincuente. Es una pena que no esté para defenderse, sin embargo, no cambio en absoluto mi mirada sobre Bonadío. La mayoría de las causas que armó ese juez se están cayendo. Por ejemplo “dólar futuro”, “memorándum de entendimiento”, “cunitas” y tantos otros inventados. Son causas creadas con el solo fin de obtener la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Esa asociación ilícita estuvo conformada por Bonadío, la embajada de Estados Unidos, los medios hegemónicos, la mesa judicial y Mauricio Macri como jefe. El objetivo era quedarse cuatro años más en el gobierno y que Cristina vaya presa. El procedimiento del Lawfare impulsaron en Brasil contra Lula los mismos poderes de aquel país. Aquí quisieron aplicar la misma metodología. Con Lula lo lograron porque no pudo presentarse a elecciones y después fue preso. Afortunadamente nuestras estrategias evitaron que estos señores lograran su objetivo. Fuimos más inteligentes que Bonadío y Mauricio Macri.

APU: ¿Cómo se encuentra actualmente la situación procesal de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner?

G.D.: Está con cada una de las causas a Derecho. No se fugó a Uruguay como hizo Pepín Rodríguez Simón. Ella se presentó a indagatoria. No faltó como Mauricio Macri. Ni estuvo nueve meses como el fiscal Carlos Stornelli en rebeldía. Cristina es una persona que siempre se presentó cuando la justicia la requirió. Se presentó hasta ocho veces en un día a indagatoria. Estamos trabajando en todas las causas para llegar al fin. El objetivo es lograr la absolución en todas y cada una de ellas. La nulidad en algunas y la inexistencia de delitos en otras. La sociedad en su conjunto, o la mayoría, sabe que aquí se armaron causas con la intención de impedir que Cristina llegara a la presidencia en el 2019.



APU: ¿Cómo analiza la decisión de la Cámara de Casación Penal de quitarle al juzgado federal de Dolores la causa de espionaje llevada a cabo por Marcelo D´Alesio?

G.D.: Yo tengo por los integrantes de Comodoro Py y por los miembros de la Cámara de Casación un gran desprecio jurídico que es público y notorio. No por todos ellos, pero por su gran mayoría. Ellos asumen siempre un rol más político que jurídico. Van en desmedro del Derecho. Tenemos un fiscal procesado (Stornelli) por amenazar y presionar a funcionarios y empresarios para perjudicar a Cristina Fernández. Ese fiscal está en funciones todavía. Que ese tipo de delincuentes esté a cargo de una fiscalía es vergonzoso. Nada que venga de Comodoro Py me sorprende. Allí no se encuentra justicia. Es una sede del proyecto político de Mauricio Macri. De la mano de quienes fueron sus grandes operadores judiciales que eran Pepín Rodríguez Simón y Daniel Angelici. Por suerte estos personajes se fueron debilitando. Sin embargo, el Poder Judicial está pintado de amarillo. Hay mucho por hacer por delante. Comenzar por nombrar jueces probos e idóneos para ese cargo. Es inadmisible que haya jueces actualmente que fallen políticamente. El Derecho debe fallar jurídicamente. La política no debe mezclarse con la justicia. Eso no es bueno para los ciudadanos. Desvaloriza la democracia. Sin verdadera justicia no hay democracia genuina.

Casos de gatillo fácil de Lucas González y Luciano Olivera

AGENCIA PACO URONDO: ¿Cuáles considera que son los puntos en común entre los casos de Lucas González y Luciano Olivera?



Gregorio Dalbon: Ambos son casos de asesinatos a sangre fría, ejecutados por fuerzas policiales. En el caso de Lucas es la policía de la ciudad de Buenos Aires y en el de Luciano es la policía bonaerense. Por otro lado, la fuerza realiza un encubrimiento en ambos casos. Las edades de las víctimas eran similares, también la edad de sus madres. En ambas situaciones los crímenes fueron sin ninguna motivación delictiva por parte de las víctimas. Su extracción social era humilde. Ambas muertes se podrían haber evitado con efectivos que estuvieran a la altura de las circunstancias. Personal que tendría que haber respetado ciertos protocolos de operatividad.



APU: ¿En la última semana hubo avances en la investigación por el crimen de Lucas González?

G.D.: Hubo avances a partir del hallazgo de audios que dejan en claro la complicidad de los policías homicidas con otros compañeros de la fuerza que le brindaron apoyo externo. Los mensajes resultan muy explícitos y contundentes: “Fíjate como emprolijamos esto”, “Trae algo para emprolijar”. Manifestaciones que decían que el tiro había sido de atrás hacia adelante. Desde los altos mandos hasta los de menor rango hubo una participación construyendo una escena del crimen basada en el encubrimiento del asesinato. Por otro lado, es clave la participación de un juez de menores que detuvo a los demás chicos sin ningún tipo de causa. Un funcionario que ya estaba denunciado en el consejo de la magistratura. Evidentemente este órgano tampoco está a la altura de las circunstancias como para actuar rápidamente y destituir al juez de menores que cometió mantuvo detenido a los chicos inocentes y permitió que los asesinos estuvieran en libertad.



APU: ¿En referencia al caso de Luciano Olivera que novedades podemos mencionar?

G.D.: En ese caso hay muchos avances. La pericia sobre el arma homicida está terminada. El resultado arroja que andaban perfectamente ambos seguros y no existió ningún desperfecto como manifestó el acusado. La pistola estaba en óptimas condiciones. Por lo tanto, la hipótesis de que se le escapó un tiro es totalmente falsa. Es insostenible debido a la altura desde donde realizó el disparo. Hay evidencias sólidas que muestran que le apuntó y quiso dispararle al joven Luciano Olivera. No fue de ninguna manera accidental. Hubo alevosía porque sacó el arma y le disparó. El joven no intentó atacar ni lastimar al policía en ningún momento. En este caso tendremos novedades cruciales en estos días. Fue un crimen a sangre fría y los policías implicados merecen la prisión preventiva durante el proceso y en el juicio consideramos que merece el asesino prisión perpetua. La fiscal Ana María Caro es una profesional muy meticulosa que quiere tener bien fundada e investigada cada resolución que realiza. Sinceramente está teniendo un desempeño impecable.



APU: ¿En este caso resulta muy favorable que la fiscal esté teniendo un notable desempeño para que el proceso y la investigación avancen?

G.D.: Absolutamente. Es clave el desempeño de la fiscal. La única traba que tuvimos fue la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que quiso inmiscuirse en el caso y los familiares de la víctima decidieron que no querían que participase. El juez decidió que se aparten. Por más buena voluntad que tengan las organizaciones de Derechos Humanos cuando la familia no lo cree conveniente es necesario respetar su decisión. Además, yo trabajo con mis socios. Prefiero realizar mi trabajo con mi propio equipo y no con personas que desconozco su procedimiento. Además, reitero que la fiscal viene realizando un notable trabajo y de esta manera la investigación está avanzando.