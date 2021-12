“EL PREMIO SERÁ PARA PAGAR DEUDAS Y PASAR UNAS BUENAS FIESTAS”

Lo manifestó Ramona Lucía Dos Santos, de Garupá, quien resultó ganadora (N° 67) del Programa Desafío Confort. Aseguró que el premio le llegó en un momento “muy especial, en el que económicamente no la estamos pasando muy bien”.

Dijo que se enteró del premio “porque me llamaron por teléfono. Viene muy bien y estoy inmensamente agradecida. La idea es poder pasar unas buenas fiestas. Esto es un regalo de Dios, de IPLyC SE, y de mucha gente que lo hace posible”.

En su casa del barrio Santa Helena, vive junto a su esposo, sus cuatro hijos y sus seis nietos, por lo que “los electrodomésticos nos vienen bárbaros, serán bien utilizados. Siempre soñé con una multiprocesadora, pero nunca pude comprarme. A la pava eléctrica me la habían regalado para el Día de la Madre, hace unos diez años y está muy viejita. La plancha también está viejita”, describió.

La mujer se inscribió cuando apenas se iniciaba el programa. “Siempre pensaba en ganar, pero estaba lejos porque nunca gané nada y no tenía muchas esperanzas. Ya lo había dado por perdido y cuando lo di por perdido, apareció el premio. El dinero en efectivo vamos a utilizarlo para pagar deudas y lo que nos quede, vamos a disfrutar de las fiestas, al menos la mesa estará llena”.

Bregó porque “haya más instituciones que hagan lo que hace el IPLyC SE, ojalá otros puedan tomar el ejemplo”, y envió un mensaje a la sociedad: “que pasemos bien, cuidándonos, y que sea un año nuevo próspero para todos”.