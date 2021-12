ARGENTINA. EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL. ¿CUÁL ES LA REALIDAD DE SU IMPLEMENTACIÓN?

Por Elena Moncada ***

Para quienes hemos sufrido violencia de género y abuso sexual en la infancia, para quienes alguna vez creímos que la prostitución era un trabajo, que en las escuelas se empiecen a organizar espacios de Educación Sexual Integral es una noticia excelente.

Creemos que informar a los chicos y escucharlos les va a permitir salir de situaciones en las que no quieren estar y que los aterrorizan. Tenía muchas preguntas para María Inés Waldorf, y tuvo la enorme amabilidad de contestarlas todas. Para empezar le pregunté cómo se estaban recibiendo las propuestas de ESI en las familias, y a partir de ahí seguimos conversando. Resumo aquí el contenido de nuestra charla:

Las familias han recibido con agrado las propuestas de ESI. No hemos tenido objeciones ni obstáculos para poder llevarlas a cabo. Al contrario, los padres se han mostrado muy agradecidos.

Uno de los problemas es que los chicos, aunque han recibido ESI desde la primaria, todavía no conocen su cuerpo. Todavía no saben cómo higienizarlo, como revisar si aparece algún lunar, algún flujo, alguna anomalía. Les da pudor hablar de menstruación, de semen, de erección, de eyaculación. Parecen que son fenómenos ajenos a la naturaleza humana. Como no tienen espacio para hablar de esto en la casa, se consultan entre ellos, o buscan en Google, y así reciben información tergiversada. Ni hablar de métodos anticonceptivos: toman la misma pastilla que la amiga, que la vecina, no hacen las consultas ginecológicas, ha habido casos de abortos clandestinos. Está el mito que al ginecólogo debe ir únicamente la mujer, y al varón le da vergüenza acompañarla. A las chicas les da vergüenza mostrar la toallita y al varón mostrar el preservativo. Hay chicos que no quisieron llevar a su casa un preservativo porque suponen que eso ya es decir que tienen relaciones. No saben cómo son las relaciones sexuales, ni heterosexuales ni homosexuales. Aunque no parezca, esto sigue siendo un tabú, y por suerte en la escuela ya se está hablando bastante.

El Ministerio da escaso apoyo. Ha habido cuadernillos y también algunos cursos, pero Sábados Activos, que es un lindo espacio para conversar de estos temas, reúne a muy pocos chicos. Van solo dos o tres. Pedimos que se amplíe a los horarios en que los chicos concurren a la escuela durante la semana, pero nos han dicho que no. O hay una jornada del ministerio anunciada de un día para el otro, sin el tiempo necesario para prepararla como se merece. Nos parece que no es la forma de abordar este espacio.

Desde que se implementa la ESI el diálogo entre docentes y alumnos ha cambiado, pero solo con algunos docentes: en Formación Ética, Biología, Ciencias Nahuales, Arte, Rueda de Convivencia o con los tutores. Pero los demás profes prácticamente no han tomado el tema y hasta algunos manifiestan rechazo. Muchos no quieren ni tocar el tema.

El aporte de Mujeres por los Derechos ha dejado un montón de interrogantes para seguir debatiendo. El tema de trata siempre queda un poco relegado. Parece que al trabajar en ESI tenemos que hablar de anatomía y fisiología aparatos reproductores, embarazo, métodos anticonceptivos, aborto legal, y hasta ahí llegamos. Hay que hablar de abusos, de noviazgos violentos, de trata, de primeras experiencias sexuales. Traerles la propuesta de Mujeres por los Derechos implicó abrir nuevos temas que no están abordados en profundidad desde la ESI.

Podemos ver que los chicos se acercan a contar sobre situaciones de abuso, sobre violencia en los noviazgos, y dudas sobre sus cuerpos. Que vayan ganando confianza para hablar de estos temas es muy importante. Es un proceso lento, pero el cambio se va viendo.

