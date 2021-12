LA DIPUTADA QUE ASUMIÓ CON LA BANDERA BRITÁNICA, IMPULSARÁ LOS GUARDAPOLVOS MALVINIZADORES EN SU PROVINCIA

Por Unión Malvinizadora Argentina ***

Hace unos días la profesora Norma Sawicz, asumió como diputada provincial de Misiones vistiendo una remera negra con la bandera británica sobre su pecho, y generó un transversal repudio nacional.



Ante esta situación, los veteranos de la gesta heróica de Malvinas de la provincia norteña, nucleados en una Federación Provincial que reúne seis centros de combatientes, se reunieron con la Diputada quien, de inmediato, pidió disculpas, se puso a disposición y prometió impulsar la «Ley Thiago» que ya se aprobó y promulgó en Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur.

A raíz de este episodio tan interesante, Pal’Sur dialogó con uno de los protagonistas de dicha reunión, el VGM Evelio Castelnovo, presidente de dicha Federación. «Nosotros recién al otro día nos dimos cuenta, porque no asistimos a esos lugares (son muy cerrados). Al empezar a viralizarse el tema, lo primero que sucede es que me llama alguien del gobierno y me dice que la diputada quería hablar conmigo porque quería hablar con alguien que represente a los Veteranos de Malvinas -y como soy el presidente de la federación me llamó- entonces le digo que no hay problema de reunirnos pero que la reunión sea en el centro de veteranos. Inmediatamente se puso a disposición y me dijo que se había mandado una gansada, que no podía entender».

El día lunes, la diputada se acercó con el director de Asuntos Municipales y otro diputado provincial. «Lo primero que hace es decirme ‘acá esta la blusa esta que me trajo muchos problemas sin darme cuenta, hagan lo que quieran con esta remera’ y la puso sobre la mesa. En ese momento cada cual expuso y se explayó sobre el tema -fuimos 7 veteranos con los tres integrantes del gobierno-. Nosotros aprovechamos y le regalamos unas remeras de Malvinas, y le solicitamos que se comenzara a partir de ahora a malvinizar como corresponde», señaló Castelnovo.



«En todo momento cedieron. Incluso hablamos de que se elabore un proyecto como el de la ‘Ley Thiago’ y dijo que ella lo impulsar», adelantó el veterano, quien detalló que la ahora legisladora es docente, y ese día tuvo finales de clase, cambios de bandera y entrega de diplomas. «Es directora de esa escuela y, cuando terminó todo eso, llegó a su casa, agarró la remera sin mirar, y se vistió así. Es difícil de entender quizás, pero bueno, el hecho ya está consumado», aclaró.

Por otra parte, Castelnovo consideró que este episodio resultó positivo, puesto que previamente tenían muchos inconvenientes en la provincia. «Hace 3 años que tenemos la Federación de la Provincia de Misiones y teníamos dirigentes que en vez de malvinizar, desmalvinizaban. La verdad es que no se si para bien o para mal, nosotros avanzamos mucho en la malvinización, y quedó un contacto fluido, y no es que se pasó al olvido. Pero siempre pensando que uno no puede creer que haya pasado esto, en la Cámara de Diputados», cerró.