EL GANADOR DE LA COMPETENCIA DE FREESTYLE DEL EVITA CULTURA MISIONES – JP PARTICIPARÁ EN FESTIVAL NACIONAL

El domingo se realizó en la Posta Cultural del Movimiento Evita, de Posadas, la final de la Competencia Provincial de Freestyle Evita, después de varios meses de trabajo, con el objetivo artístico y colectivo que convocó a jóvenes de Azara, Garupá, Candelaria, Mártires, San Ignacio, Bonpland, San Vicente, Campo Viera, Jardín América y Puerto Iguazú, organizado por el Evita Cultura Misiones y la JP Evita.

quedaron 24 chicos de 14 a 25 años, que este domingo participaron de la Final de Freestyle-r, y en el que ganaron «Sahumerio», de Garupá, y Maruo (Mauro Ezequiel Carvallo), de Posadas; pero ante la imposibilidad del primero de viajar a Buenos Aires, será Maruo quien representará a Misiones -ese pase fue el primer premio, además de 3000 pesos- en el Festival de Freestyle Evita, que se realizará el 18 de diciembre en el barrio de Chacarita, organizado por la Subsecretaría nacional de Cultura del Movimiento Evita, a cargo de Martín Flax. Luego de las sucesivas competencias(Mauro Ezequiel Carvallo),

La convocatoria arrancó el 26 de agosto de este año en Bonpland, con la pre-regional clasificatoria donde se seleccionó a dos jóvenes por localidad que se midieron en la final de este domingo en Posadas, en la que todos los competidores recibieron una medalla.

El jurado lo integraron Mauro Galeano, Santiago Cáceres y Nahuel de los Santos, en la primera ronda, y en la segunda, Brian Soto, Mauro Galeano y Francisco Martínez.



Disciplina artística con improvisación verbal

El coordinador cultural del Movimiento Evita, José Manuel Verón, profesor de teatro, junto a Matías Cáceres que practica freestyle, explicaron que se trata de una disciplina artística que intercambia ideas, palabras, donde prima la imaginación y en la que cada artista -denominado «gallo» o rapero- que compite en una batalla, va desarrollando un contenido a partir de lo que dice su contrincante.

Generalmente cada uno elige el tema, y así va armando su discurso velozmente. En esta competencia el tema de elección fue libre.

«A la hora de elegir, el jurado tuvo en cuenta entre otras cosas la métrica, el ritmo, la cadencia, la velocidad, las habilidades verbales para improvisar, y las palabras que se utilizan en las batallas para desarrollar un buen punto, y también consideró la puesta en escena corporal, cómo conectaron con el público y qué mensaje dejaron. Hay varios factores que se desarrollan en el momento de la batalla. Pero el freestyle tiene que llegar a la gente, y plantear una buena idea», sintetizó Matías.

En Misiones hay tres exponentes de Freestyle con alcance nacional y que suelen estar en competencias de Buenos Aires: Kilato, Ruru que participaron en la competencia más importante como la Red Bull Batalla Final Internacional, y Kreiluz (Natalia Balbuena) una posadeña muy popular en el freestyle a nivel nacional.

«En Misiones se necesitan más espacios de cultura»

Sobre la recorrida que hicieron por la provincia buscando talentos, José y Matías destacaron la pasión de los chicos y chicas. «Eso se nota todo el tiempo, no importa si hay un buen premio o no, ellos van a los encuentros y rapean con alma y vida. Los chicos y chicas -porque también hay mujeres- entienden que lo importante es participar y ser parte de esa cultura; se mueven por amor al arte».

Sostienen que en Misiones hay un alto nivel en la práctica del freestyle; pero «faltan salidas, éstas se encuentran en Buenos Aires y otras ciudades donde los competidores se presentan contínuamente en certámenes, se profesionalizan y en algunos casos pueden asegurarse un futuro, por decirlo de alguna manera. En Misiones son las asociaciones independientes quienes se ocupan de fomentar y apoyar el freestyle en el marco de la cultura y abren puertas«, expresaron José y Matías.

A los dos les preocupa que haya personas que ven al rap, al freestyle y al hip-hop asociadas a las pandillas, la violencia y las adicciones, y cuando encuentran a un grupo de chicos reunidos en las plazas o lugares públicos rapendo, la policía los persigue y reprime.

«Hubo casos de gatillo fácil por este tema. Por eso queremos que la sociedad sepa que esto no es violencia, no se fomentan las drogas ni la vagancia. Es una disciplina donde chicos y chicas eligen hacer rap, freestyle y se forman porque no improvisan una frase de la nada, sino que buscan información, leen, practican, se expresan y van creciendo», coincidieron los jóvenes.



«Hay muchos chicos y chicas que hacen Freestyle»

Los coordinadores culturales consideran que fue una hermosa experiencia recorrer los pueblos del interior y encontrarse con muchos jóvenes ávidos de demostrar lo que saben.

«En San Vicente hubo más de 2000 personas esperando para participar en las competencias culturales. Fue muy satisfactorio acompañarlos en la búsqueda de mejorar y encontrarse con otros pares con diferentes puntos de vista y con los recursos que tengan; pero unidos por la misma pasión. ​​ En Misiones hay un montón de chicos y chicas que hacen Freestyle; aunque por la falta de espacios y competencias suelen abandonar; pero la disciplina avanza«, subrayan José y Matías.

Al Estado le piden más espacios culturales, y al Movimiento Evita le agradecen el apoyo e incentivo a la cultura. «Así pudimos conseguir algunos lugares en las localidades en las que organizamos estas competencias», remarcaron.

Recordaron que el freestyle surgió en Estados Unidos a mediados de los años 80 y comenzó a crecer con raperos revolucionarios conocidos como las voces del pueblo. Después tomó fuerza en la Argentina, especialmente en zonas urbanas de Buenos Aires, se hizo viral y fue el puntapié cultural para una gran cantidad de jóvenes.

El Evita Cultura Misiones está conformado por el Movimiento y la JP Evita e integrado por Ismael Décima y Romina Egert, como referentes provinciales. En San Vicente está Luisa Kirch; en Campo Viera, Anahí Arzamendia; en Jardín América, Roberto Einkman, y en Garupá, Sandra Terribile.

Romina agradeció a «las compañeras y compañeros de todas las localidades, y al diputado Martín Sereno, y secretario general del Movimiento Evita Misiones, quienes colaboraron para hacer posible estos certámenes y la competencia final. No lo hubiéramos logrado sin el apoyo de todas y todos», resaltó.