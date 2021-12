EL CHEQUE DEL INCLUSIVO SERVIRÁ PARA TERMINAR LA HABITACIÓN DE FRANCO

Franco Nahuel Machuca Kuchak (11), de Gobernador Roca, es el ganador N° 66 del Programa IPLyC Social Inclusivo. El niño padece esquizencefalia (malformación poco común del sistema nervioso central), que le afecta la parte motriz y el habla.

Fátima Kuchak, mamá de Franco, contó que se enteró que su hijo había sido beneficiado cuando un vecino le envió una captura de pantalla del televisor donde figuraban los datos del pequeño. “Estábamos almorzando y quedamos re contentos porque nos viene muy bien, me ayuda un montón. Me hace falta esa plata”.

Recordó que cursó un embarazo normal, a término, y tuvo un parto también normal. “Me enteré del diagnóstico cuando Franco tenía seis meses porque lo llevé al pediatra porque no sujetaba la cabeza. Enseguida lo derivaron al Hospital Garrahan, de Buenos Aires, donde nos dijeron el diagnostico”.

Aseguró que utilizará el dinero del premio para terminar la habitación de Franco, a la que aún le falta el piso, las aberturas y el techo.

El niño asiste a la Escuela Especial de la localidad de Corpus, además de asistir a sesiones de kinesiología, psicopedagogía y fonoaudiología. “Él es todo para mí”, sostuvo Fátima, que vive junto a su hijo y a su mamá, quien es un sostén y una ayuda importante para la joven. Agregó que “es un niño dulce, alegre, le gusta escuchar música, jugar a la pelota”.

Sobre el Programa, comentó que “me parece excelente. Es una ayuda para la gente, está muy bueno. Este dinero le viene bien a cualquier familia más cuando tiene en su seno a una persona con discapacidad, y más hoy en día, que está todo tan difícil. En nombre de Franco agradezco al IPLyC SE porque el premio es de gran ayuda”.