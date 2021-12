“Cristina Kirchner nos puso en la cancha para luchar contra el poder real”

Una multitud en el club Mitre

Lo expresó la Diputada Nacional por el Frente de Todos, Cristina Britez en el cierre de “Mujeres Históricas”, el torneo de fútbol femenino que les dio la posibilidad a mujeres de toda la provincia a involucrarse en la actividad deportiva.

Posadas. La ciudad de Posadas vivió una fiesta total en la jornada de ayer domingo. Más de 5 mil personas se reunieron en las canchas del Club Mitre para presenciar la final de “Mujeres Históricas”, el torneo que recorrió la provincia de Misiones con más de 2000 mujeres inscriptas, y que encontró ayer su gran final con las campeonas de cada localidad: Puerto Iguazú, Puerto Libertad, Puerto Esperanza, Colonia Mado, Eldorado, Caraguatay, Piray, Jardín América, Garupá, Posadas.

La jornada comenzó desde muy temprano, y se desarrolló con muchísima alegría, con más de 150 finalistas que compartieron y accedieron a lo que para muchas era algo impensado, organizarse para disputar deportivamente con compañeras de diferentes puntos de la provincia.

Cabe recordar que el torneo nace, como idea de la actual Diputada Nacional Cristina Britez, con el nombre de “Mujeres Históricas” en reconocimiento a una de las mujeres más importantes en la historia de nuestro país: Cristina Fernández de Kirchner.

La Copa contó con el apoyo de la Entidad Binacional Yacyretá, y se encuentra dentro del programa “Cultivando Agua Buena” cuyo principal objetivo es sumar una nueva experiencia de gestión participativa para realizar acciones dentro de las comunidades.

Antes de la final entre los equipos de “20 de junio” de Jardín América y “La re junta” de Posadas, Cristina Britez expresó que “gracias a todas las misioneras que nos acompañaron a lo largo de toda la provincia, que nos recibieron. Hoy es una tarde de alegría, es la final, pero el comienzo de algo importante mujeres”, resaltó.

“En el 2007 hubo una mujer valiente, que por voto popular fue la presidente de todos los argentinos, y ella nos permitió levantar la bandera, entrar como protagonistas en la política, con ella como conductora. Ella de punta y taco, nos puso en la cancha para pelear contra el poder real” , enfatizó la Diputada Nacional por el Frente de Todos, Cristina Britez.

Britez graficó lo importante de llevar adelante este tipo de acciones al contar una pequeña anécdota vivida durante el desarrollo del torneo: “en Caraguatay una chica me dijo, Cristina, yo siempre estaba allá (señalando la tribuna), y hoy estoy acá en la cancha, cuando antes esto no era posible. No bajen los brazos, porque mientras sigamos luchando, siempre habrá un proyecto peronista, nacional y popular, estarán Cristina Kirchner y Máximo Kirchner acompañando”.

El cierre de una jornada inolvidable quedó en manos de los grupos de música “Caramba” y “Los continuados” haciendo vibrar y bailar a tribunas colmadas de misioneras y misioneros.