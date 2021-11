Gillespi será el conductor del Mate Rock

El Mate Rock tiene quien lo conduzca

Gillespi, trompetista del rock y el jazz y respetado personaje de radio, será el encargado de llevar los hilos del festival de este martes 30. A su lado Carla Svica, avezada conductora de programas de rock, será la pata femenina y local de un festival que tendrá al señor David Lebón como estrella principal.

Tocó y grabó con crème de la crème del rock argentino. Desde participar en “40 dibujos ahí en el piso” (1989) de Sumo a Javier Malosetti, pasando por Pachuco Cadáver, Willy Crook y Mex Urtizberea; sin olvidar su participación en la gira final de Soda Stereo “Me verás volver”. Marcelo “Gillespi” Rodríguez se subió al tren del rock desde un instrumento no tan convencional: la trompeta, pero su carrera rockera tampoco es tan convencional, y a pesar de haber grabado discos importantes (el último hasta ahora fue en 2015: «Desayuno en Ganímedes», con Daniel Melero), muchos lo conocen por tirar paredes radiales junto a Alejandro Dolina en el clasicazo “La venganza será terrible”, entre varios -MUCHOS- hitos musicales, editoriales, televisivos y radiales más, siendo Radio Nacional Rock, su bunker actual.

Sabiendo que de rock sabe, y mucho, nos queda preguntarle qué sabe de Misiones, y relata que hace 20 años vino por última vez, y que se declara fan del chamamé. “Creo y espero sorprenderme con el rock de Misiones, porque lo que ha cambiado mucho en estos tiempos es el flujo de la información, y eso promueve más actividad y movimiento. Seguro me voy a sorprender con el rock de Misiones”.

Acerca del Mate Rock

“Me parece genial la idea sería poner en valor al rock local y eso creo que es fundamental. Me parece que el Estado debe propiciar las herramientas para que eso suceda”.

¿Y con el mate cómo andamos?

“No soy un tomador compulsivo de mate, pero me gusta mucho tomar y tengo varios mates que me han regalado y pruebo diferentes yerbas. Además, la aparición de la pava eléctrica me solucionó el tema de la temperatura. Me declaro una especie de sommelier de mate”, declaró en la previa de su llegada a Posadas

EL 30, FECHA PRESENTACIÓN DEL MATE ROCK 2021

Organizado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate -INYM- junto al Ministerio de Cultura de la Provincia, y coincidiendo con el Día del Mate, el próximo martes 30 en el Anfiteatro Natural El Brete se realizará la fecha de presentación del concurso de bandas misioneras que será transmitido por Radio Nacional. Actuarán -fuera de competencia- Gary Anadón (Divino Vicio), La Corte del Señor Manga, Ronda y los Nenecos, Polo´s Rock, Gervasio Malagrida, Micol Ortas, Nectar y Grillos Sinfónicos y con el sr. David Lebón como invitado especial, quien estará presentando canciones de su disco Lebón & Co.

Posteriormente, y en fechas a anunciar, se realizarán cinco estancias regionales, en las que las bandas inscriptas competirán por un lugar en la final provincial, cuyo ganador o ganadora podrá grabar su disco en el estudio local Tierra Soñada, masterizado en el Estudio CIAM -Tecnópolis- y editado por el Instituto Nacional de la Música -INAMU-, siendo el referente de la banda ganadora el poseedor de los derechos de Productor Fonográfico (indispensable que sea mayor de edad).

La recepción de los materiales será hasta el 30 de noviembre a través del link https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLSfAlxkJZ5vhABE9mP5sQqKB LO-QHe0VD1_rzkTZVkja4MG6Tg/ viewform

A TENER EN CUENTA:

Se aceptará una canción x banda o solista -con banda-

Se aceptan materiales de cualquier género dentro del rock (punk, ska, reggae, heavy, blues, etc.).

Enviar una breve descripción del grupo o solista, incluyendo DNI, teléfono de contacto y redes sociales.

El referente de cada banda debe ser mayor de 18 años (excluyente)