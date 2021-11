EL TURISMO VIVE DÍAS DE REVANCHA

Por Valentina Castro ***

Fue el mejor fin de semana largo de noviembre de los últimos cinco años. El Gobierno busca perpetuar el Previaje por ley.





Mar del Plata fue una de las ciudades más visitadas el fin de semana largo.. Imagen: NA

El fin de semana largo generó el mayor movimiento turístico de los últimos cinco años para esta fecha. Viajaron casi 4 millones de personas en todo el país y generaron un impacto económico de 11.690 millones de pesos, según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

De acuerdo con el relevamiento se movilizaron 1,4 millones de turistas y 2,5 millones de excursionistas por el país, un 24,1 por ciento más que en el mismo fin de semana de 2019, antes de la pandemia. Se gastaron en forma directa 11.690 millones de pesos, lo cual deja un balance muy positivo y perspectivas alentadoras para la temporada de verano.

El programa Previaje ayudó al éxito del fin de semana. El secretario de Turismo de CAME, Gregorio Werchow, destacó que «este fue el primer fin de semana donde ya se hizo uso de los beneficios del Previaje», y consideró que es «una herramienta extraordinaria que hasta el momento fue utilizada por 2,5 millones de personas, con un monto facturado de 46.500 millones de pesos».



En el caso de los turistas, viajaron el fin de semana largo 1.390.000 personas, 26,4 por ciento más que en el mismo fin de semana de 2019, con un gasto diario de 2500 pesos cada uno y una estadía media de 2,5 días. Desembolsaron 8687,5 millones de pesos, un 142,6 por ciento más que en 2019. Incluso quitando el efecto inflación, el gasto resultó 17 por ciento superior. «El aumento importante se debe no solo a que viajó más gente, sino a que la estadía este año fue levemente mayor», detalló CAME.

Asimismo, 2.502.000 excursionistas se desplazaron de una ciudad a otra a pasar el día con un gasto promedio de 1200 pesos per cápita, y se estima que desembolsaron 3000 millones de pesos, 29,8 por ciento más que en 2019, en la medición a precios constantes.



«Todas las ciudades con mar se vieron muy transitadas para lo que suele ser esta época del año, lo que anticipa una buena temporada de verano», indicó el informe. Detalló que «como sucedió en el fin de semana largo de octubre, las familias también aprovecharon para realizar sus reservas del verano. Por eso lo que más se ocupó este fin de semana fueron los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas y no tanto la modalidad cabañas o departamentos».

Algunos de los destinos más elegidos fueron las ciudades del Partido de la Costa, Mar del Plata, Bariloche, Puerto Iguazú, Villa Carlos Paz, Mendoza, Salta, Ushuaia, El Calafate, San Martín de los Andes, Puerto Madryn, San Rafael, Villa La Angostura, Merlo y Concordia en Entre Ríos.

Previaje

El ministro de Turismo, Matías Lammens, afirmó que el gobierno presentará esta semana un proyecto de ley para incentivar las inversiones en el sector turístico y establecer el programa Previaje como «una política de Estado», al tiempo que subrayó que esta industria será «una de los grandes protagonistas del desarrollo de la Argentina en los próximos años».



«Creemos que el turismo puede alcanzar 3 o 4 puntos más de Producto Bruto Interno (PBI) y generar 250.000 más de puestos de empleo», destacó Lammens. El ministro adelantó que el proyecto de ley que se enviará esta semana al Congreso incluirá «eximiciones impositivas y la posibilidad de la devolución en un bono fiscal de una parte de las inversiones que se hagan en turismo». También buscará establecer el programa Previaje como «una política de Estado para sostener la demanda en el tiempo«, precisó Lammens, quien recordó que la industria turística del país participa en casi 10 puntos del PBI y genera actualmente 1 millón de puestos de trabajo.

El funcionario remarcó que el Previaje II quintuplicó el monto de compra anticipada respecto al primer lanzamiento, alcanzando los 50 mil millones de pesos de facturación, cuando en 2020 la cifra fue de 10 mil millones de pesos.