MAURICE CLOSS: «EN TÉRMINOS PRÁCTICOS LA CONFORMACIÓN DEL CONGRESO NO CAMBIARÁ»

Por Alejandro Fabián Spivak

El Vicepresidente del Senado, el misionero Maurice Fabián Closs hizo un análisis de las elecciones del domingo tanto a nivel nacional como de la provincia de Misiones. “En provincia de Buenos Aires es un empate técnico”, mientras que en Misiones, “El gobierno provincial está consolidado más allá de las Paso”



Periodista (P): ¿Qué balance hace de las elecciones del domingo?

Maurice Closs (MC): En general mantiene el mapa político de las Paso, no hay dudas que en la suma de votos nacionales hay un triunfo del FJxC, pero es cierto que el FdT logró revertir algunas provincias como Tierra del Fuego, Chaco y en términos de representación parlamentaria la provincia de Buenos Aires termina siendo un empate técnico

P: ¿Hay un avance de una tercera fuerza que lideran Milei y Esper?

MC: No, es un fenómeno del centro del país, con ese criterio se podría decir que la izquierda avanzó porque tuvo un resultado muy bueno en Jujuy, reconozco que Milei y Esper hicieron una buena elección, pero no es una tercera fuerza nítida con proyección nacional

P: ¿Cómo analiza la nueva conformación del Congreso?

MC: En términos prácticos mucho no va a cambiar porque, de hecho, al espacio de gobierno le costaba mucho lograr mayoría en la Cámara de Diputados, por tal motivo por más que muchas cosas salían rápido del Senado no se completaba la media sanción en diputados, ese panorama ajustado se dará también en el senado y, por ende, obligará a las fuerzas políticas que acuerden consensos para lograr las leyes importantes para superar ese escenario

P: En ese escenario que plantea, la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner será clave…

MC: Los consensos son vocación y construcción de diálogo; más allá de los nombres propios en ese escenario muchas cosas deberán salir por consenso y, de alguna forma este es el mensaje institucional que dio el domingo el presidente Alberto Fernández donde estudió y midió cada una de sus palabras



Consensos, dólar, FMI, inflación

P: El presidente anunció que convocará al diálogo a la oposición. ¿Qué opina?

MC. Se necesita acordar algunos puntos básicos muy importantes, especialmente un par de problemas que tiene la Argentina porque de seguir así se transformará en un país muy raro debido al nivel de deuda con el FMI que viene de la gestión de Macri convirtiéndose en el país que más le debe, también la inflación es un problema muy grave, la falta de crecimiento y la necesidad de lograr equilibrio fiscal

P: Usted es crítico de la multiplicidad de tipos de cambios que existe en la Argentina…

MC: Sí, se debe encontrar pautas para poder crecer dentro de un país normal, porque no conozco, más allá de las ideologías, países que tengan tanta multiplicidad de tipos de cambio, debe resolver los ajustes que no se anima hacer que los resuelve con los ajustes más complicados como es el inflacionario que a los que más golpea es a quienes tienen ingresos fijos, esas cosas se deben acordar porque además aparecemos como un país que no toma decisiones sino tiene resultados normales

P: insisto, ¿y el dólar?

MC: Desde 2013 por la experiencia que tengo de vivir en una provincia fronteriza y vengo diciendo que ese funcionamiento del dólar inexorablemente hará que termine mal la Argentina, sin reservas, sin confianza y sin moneda



P: ¿La inflación es otro grave problema de la Argentina?

MC: Sí, aunque si hubiera crecimiento ésta no sería tan grave como los varios tipos de cambio que hoy hay en el país



P: ¿Cómo analiza la reacción de los mercados esta semana?

MC: Normal, expectante, pero seamos claros Argentina está afuera de los mercados, por eso debe preocupar cuando se está dentro de los mercados y se sale a buscar plata en el mundo, pero no como está ahora que la colocación de dinero es dentro de un pequeño circuito nacional y a tasas altísimas

P: El otro tema es la emisión entre las Paso y las elecciones del 14 de noviembre se habló de una emisión de unos 4,5 billones de pesos…

MC: Yo no compro ese número porque no sé cuánto fue la emisión, porque está afuera de los mercados Argentina se financia con emisión monetaria, Argentina necesita un plan fiscal, cambiario y monetario que recupere la confianza y el crecimiento y con prudencia en la emisión que no fue disparatada en los últimos meses, aunque es uno de los temas que se deben corregir



P: ¿El gobierno nacional tiene un plan, un programa?

MC: Hay resultados buenos con un esquema de crecimiento cercano al 10 %, lo que pasa que ocurre después de una caída fuerte y un clima macroeconómico desordenado y con una inflación muy alta, que no se valora



P: ¿Cómo analiza la situación fiscal del país?

MC: Si uno mira la situación fiscal que fue motivo de discusiones internas en el esquema de gobierno aparece más prolija y con mucho más equilibrio de lo que muchos dicen, el presidente Albero anunció que planteará un plan para salir del problema que tiene la Argentina con el FMI y deben contar con el apoyo de todos, con los de la oposición que tuvieron la responsabilidad del endeudamiento con el FMI, es decir el que endeudó al país no puede condicionar al gobierno

P: ¿El Frente de Todos debe pensar ya en el 2023 o es prematuro?

MC: No hay político que no piense en el 2023, cuando se cerró la jornada del domingo y ve que el FdT intenta mostrar una imagen de unidad, fortaleza y hasta de victoria es que con el resultado en la mano y sabiendo que en el 2023 se juegan las gobernaciones e intendencias, dicen está difícil, pero con posibilidades de ganar el 2023, con quién, de qué forma, generando una gran interna no sé, pero esa imagen del domingo mostró que hay vida y que la pelea del 2023 está más vigente que nunca

Misiones, gobierno consolidado

P: ¿Qué análisis hace de los resultados en Misiones?

MC: Misiones votó en el mismo clima nacional que marcó La Pampa Húmeda que se extendió a la Mesopotamia en favor del FJxC por grandes diferencias con el gobierno nacional y el Frente Renovador misionero no logró terciar en esa disputa tan fuerte entre quienes están a favor o en contra del gobierno nacional, eso dio un resultado mejor al de las Paso donde muchos municipios se dieron vuelta pero que al igual que la mayoría de las provincias el voto urbano estuvo marcado en favor de la oposición, más allá del resultado el gobierno provincial está consolidado

P: El ejemplo que pone la Renovación es lo que sucedió al elegir al intendente de Wanda donde la gente ratificó con el 75 % de los votos el modelo misionerista…

MC: Cuando la Renovación juega las intendencias, la gobernación, bancas provinciales y municipales o cuando el PJ juega lo mismo en la provincia de Buenos Aires la elección es totalmente distinta, una elección de medio término es totalmente legislativa donde no está en juego el poder del gobernador y de los intendentes lo que hace que no marque una tendencia

P: Usted dijo que no hay político que no piense en el 2023, ¿y en Misiones?

MC: El espacio de gobierno está consolidado y hasta que no haya una fuerza política que le dispute el poder no hay riesgo porque esta elección de medio término no significa nada

P: Con la composición del Congreso, los diputados nacionales y senadores del Frente Renovador tendrán un rol más que importante. ¿Coincide?