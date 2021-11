NORTE GRANDE: MISIONES, LA DE MAYOR AUTONOMÍA FISCAL DE LA REGIÓN, LA RIOJA, LA DE MENOS

Por Región Norte Grande ***

Los niveles de autonomía fiscal dentro de las provincias que conforman el Norte Grande son altamente diversos, pero hay una tendencia a un fuerte nivel de dependencia de los recursos que provienen del Estado nacional. De hecho, todas las provincias tienen más del 50% de sus recursos con origen nacional, algo previsible dado el esquema de recaudación y distribución que rige en el país. Aun así, hay provincias dentro del Norte con fuerte peso de recursos propios y otras con escasa participación de los mismos.

Un informe exclusivo de www.RegionNorteGrande.com.ar determinó que, analizando las cuentas públicas del primer semestre 2021 de las provincias del NEA-NOA (con la sola excepción de Santiago del Estero, por no tener datos disponibles), Misiones se destaca por ser la que presenta el mayor nivel de autonomía fiscal de la región: el 42,1% de sus recursos son de origen provincial, mientras que el 57,9% restante es de origen nacional. De esta forma, Misiones es la única provincia del Norte argentino donde sus recursos locales participan en un nivel superior al 40%, mientras que en ninguna de las restantes alcanza siquiera el 30% de participación.

En segundo lugar se ubica la provincia de Tucumán, en donde sus recursos propios concentran el 29,1% del total. Más atrás quedan Chaco (25,8%) y Salta (25,4%).

En el otro extremo del ranking, hay una sola provincia donde sus recursos de origen provincial no llegan siquiera a participar del 10%: La Rioja, lugar donde los ingresos propios representan apenas el 8,7% del total. De hecho, se trata de los menores niveles de autonomía de todo el país.

Luego, Jujuy y Formosa (15,4% y 16,5%) son las otras dos provincias que no alcanzan el 20% de participación.

Con estos datos, Misiones se posiciona de manera similar a las grandes provincias argentinas: iguala a Santa Fe (ambas provincias tienen una participación de los ingresos de origen provincial del 42,1% del total de los recursos) y queda levemente por debajo de Mendoza y Córdoba (42,8% y 48,8%, respectivamente).

Cabe señalar que los recursos analizados no son solamente los tributarios, sino que éstos son parte de un conjunto de recursos. Los de origen nacional corresponde tanto a coparticipación federal y transferencias automáticas, como también los envíos no automáticos de naturaleza corriente y de capital; a su vez, los de origen provincial incluye tanto a los tributarios (recaudación local) como a los no tributarios, contribuciones a la seguridad social, venta de bienes y servicios de la administración, rentas de propiedad, disminución de la inversión financiera y recursos propios de capital.