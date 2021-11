José Yorg: “Replicar una bonita historia cooperativa del esfuerzo propio y la ayuda mutua”.

“Un canto a la vida, a pesar de todo lo negativo, si hay voluntad cooperativa, se construye el sueño de la casa propia”

“Confieso que al leer esta narrativa de mi amiga Angelina Benítez tuve el imparable impulso de compartirlo también, a partir de la generosidad de los medios comunicacionales como mensaje esperanzador, en realidad un canto a la vida, que a pesar de todo lo negativo, si hay voluntad cooperativa, se construye el sueño de la casa propia, replico esta bonita historia cooperativa del esfuerzo propio y la ayuda mutua como ejemplar lección educativa cooperativa”.

Nos narra Angelina en su particular expresión: “Hoy quiero compartir con mis parientes vecinos amig@s algo bonito que coseché”: “Hoy hace 17 años que tuve lo más bello que toda mujer desea tener, una vivienda digna. Allá por el año 1999 empezaba un sueño que era la de tener una casa propia nos unimos vecinos y amigos de todos lados finalmente el 29 de diciembre de 2001 habíamos concretado una parte de aquel sueños con una farra bajo un gigantesca planta de mango donde ahora es nuestro puesto policial”

“Se confundían abrazos y llantos de tanta alegría habíamos comprado el terreno. El 15 de Agosto del 2005 Recibíamos la llave de nuestra casa eran 135 viviendas, se cumplía aquello que todos soñábamos..

El 29 de Octubre tomé lo poco que tenía ya que vivía en una casa chiquitita donde no podía luego pretender tener nada porque no había lugar, para no decir que era extremadamente pobre, les dije a mis hijos, por fin después de casi 6 años de sacrificios vamos a vivir en nuestra casa y así lo hicimos”

“Hoy quiero dar gracias a Dios por permitirme seguir disfrutando de esto que es tan lindo gracias a 135 compañeros que también tuvieron el mismo sueño y la misma necesidad, y que con mucho sacrificios llegamos a concretar el anhelado sueño de tener la casa propia”.

“No es por presumir pero che aguaraitereintema nio (muy alegre) vivo en un barrio cerrado NDE MBOJARUTA HINA (expresar un de manera de chiste) mi casa NIO es un dúplex que si vos miras parece luego la casa de SOL CARTES, tiene 72 metros cuadrados con toda la comodidad”.

Posee3 habitaciones con porta placares nambrena vo’i, una sala comedor de 6 metros x 4, cocina, baño moderno re chuchi todo con agua caliente. Y el barrio cuenta con todas las infraestructuras más modernas que se puede temer Escuela, Colegio, una cancha con gradas y lumínica donde los domingos nuestros hijos, hermanos, esposos, desparraman talentos, mangas de pysatroncos (torpes jugadores) pero ellos se creen ser Ronaldiho, Pele Chilavert, Roque, me siento orgullosa de pertenecer al primer barrio cooperativo del Paraguay somos pioneros en viviendas por ayuda mutua MODESTIA APARTE SOY SOCIA Nro. 1.

Tengo miles de anécdotas de la que me gustaría hablar, faltaría horas para poder contar todo lo que tuve q pasar para llegar hasta acá. Hoy solo quiero agradecer a Dios por tanta bendiciones”.

* Angelina Benítez desde el Barrio Cerrado Kuarahy Re’se, Itá, Departamento Central, Paraguay.