AUTORIDADES PROVINCIALES VISITARON EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SPP DE POSADAS

El personal del Servicio Penitenciario Provincial cuenta desde hoy con un Centro de Atención Integral para los trabajadores en actividad, retirados y sus familias. Este espacio ubicado en Posadas, se trabajó de forma articulada con el Ministerio de Gobierno, el SPP y el IPS. En ese marco, el Gobernador junto a otras autoridades provinciales recorrieron las instalaciones. Además, dio detalles a la prensa sobre el uso del barbijo y la situación de la tercera dosis en Misiones.

POSADAS, JUEVES 28 DE OCTUBRE DE 2021. Esta mañana, y con el objetivo de atender los problemas de salud desde un espectro bio-psico-social, comenzó a funcionar el Centro de Atención Integral para los trabajadores en actividad y retirados del Servicio Penitenciario Provincial. El espacio, ubicado en la Chacra 32-33 de Posadas, brinda además asesoramiento en cuestiones administrativas y legales. Por eso, el gobernador Oscar Herrera Ahuad visitó el lugar para interiorizarse sobre su funcionamiento.

En la ocasión, el mandatario destacó la voluntad de llevar adelante este tipo de acciones importantes con los organismos del Estado involucrados en la puesta en marcha de las instalaciones. Explicó que en un área tan importante como es la prevención y la atención primaria de la salud adquiere importancia la coordinación entre los diferentes ejes del Estado provincial. Todos aunando esfuerzos para generar “un lugar con una capacidad de respuesta importante y usarla para todo el personal de las fuerzas sin perder lo que significa un Centro de Atención Primaria de estas características en un lugar tan importante como es Posadas”.

En otros aspectos sanitarios, afirmó que todavía no habrá cambios en la provincia en cuanto al uso de tapabocas. Así, señaló que “la utilización del el barbijo es muy importante porque tiene que ver con la medida primaria de protección que tiene una persona. Misiones es un ejemplo en la utilización de las medidas de seguridad sanitaria, no debemos relajarnos”, recalcó señalando que hay que continuar con las medidas de cuidados y protección.

En relación de la vacunación contra el Covid-19, explicó que “ya está determinado que va a haber una tercera dosis, ya lo ha determinado el Ministerio de Salud de la Nación, y la provincia está incorporando en las actuaciones necesarias para que así sea. De esta manera se va a determinar cuáles son los grupos etarios que van a tener su primera y tercera dosis y en qué tiempo lo van a hacer y qué tipo de vacuna es la que se va a utilizar”. Por último, comentó que entre hoy y mañana se sabrán esas determinaciones.

Los funcionarios que acompañaron la ocasión fueron el ministro de Salud Pública, Oscar Alarcón; el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez; el director general del SPP, Manuel Dutto; el presidente del IPS, Lisandro Benmaor entre otras autoridades.

EL C.A.I.P.P. “ALCAIDE GENERAL MIGUEL ÁNGEL MAIDANA”

El Centro de Atención Integral para el Personal Penitenciario (C.A.I.P.P.), visitado hoy por el jefe de Gobierno provincial, recibirá el nombre del Alcaide General Miguel Ángel Maidana, ex Director del Servicio Penitenciario Provincial fallecido en noviembre de 2016. Las instalaciones funcionan en un espacio del CAPS 29 cedido por el Ministerio de Salud Pública, surge como una propuesta ante la necesidad de dar una respuesta a las demandas del personal penitenciario y su grupo familiar primario. Para ello contará con el trabajo conjunto entre el ministerio de Gobierno, el Instituto de Previsión Social y el Servicio Penitenciario.

En el espacio se centralizan las áreas de atención integral. Allí, el personal puede realizar todos sus trámites personales en un mismo lugar y al mismo tiempo permite evaluar continuamente los datos recabados en cada área con la finalidad de crecer en la atención y gestión de la familia penitenciaria. Otro aspecto a considerar es la incidencia directa en la familia penitenciaria, buscando ser un Centro que brinde una prestación de servicios médicos de excelencia bajo la premisa del mejoramiento continuo. Como así también prestar un servicio de asesoramiento respecto a trámites, en cuanto a beneficios que faciliten la mejor atención del usuario

Específicamente, el C.A.I.P.P. está conformado por la secretaria personal, área de asesoramiento y gestión para los usuarios, área de informática, área de administración, área médica-asistencial, área psicológica y área psicopedagógica. Todas estas secciones estarán integradas por personal profesional idóneo y administrativo cada una de ellas, tendrá su propia modalidad y protocolo de intervención. Sobre los beneficiarios son el personal en actividad y retirados tanto Oficiales como suboficiales y su grupo familiar primario. En tanto, el horario de atención serán los días lunes, martes, jueves y viernes de 07:00 a 17:00 hs.

NEGOCIACIONES FRENTE A NACIÓN

En declaraciones a la prensa, dio detalles de su reciente reunión con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa. Dio cuenta que el encuentro giró en relación a la cuestión presupuestaria, sobre todo en el reclamo del área diferenciada impositiva para Misiones y las obras planificadas para provincia. Sin embargo, hizo especial hincapié en la recomposición histórica a lo que hace Misiones como eje ambiental.

Así, reclamó que se cumpla la Ley de Bosques que se ejecuta el 3% de lo que se determina. “Entonces necesitamos que eso también se ponga en marcha porque si no se pone en vigencia no se le da la importancia en la matriz presupuestaria”. En cuanto esto, expresó que “no entiendo como la Argentina salga reclamando al mundo canjear esta deuda externa por cuestiones ambientales. Bueno, primero pasar por casa, primero hay que respetar a nosotros y ese respeto se da en el respeto de una ley y hoy Misiones no está contemplada en esa ley o está contemplada en una parte ínfima, digamos miserable”.

“Entonces si nuestro país va a salir a negociar activos ambientales con las deudas internacionales que tiene la Argentina, pues bien, primero cumplamos lo que dice las leyes y la Ley de Bosques”, enfatizó.