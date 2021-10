Penayo fue elegido para ocupar la vicepresidencia segunda de la Asociación Nacional de Defensores

POSADAS. Este jueves el defensor del pueblo de la ciudad de Posadas, Alberto Penayo, logró una posición histórica al ser elegido para ocupar la vicepresidencia segunda de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina.

Como se ha dado desde la fundación misma de nuestra Patria, la puja entre los que luchan por un país federal y los que buscan que todas las decisiones y prioridades queden en Buenos Aires, sigue viva en todos los estratos de poder.

En la Asociación que nuclea a todos los defensores del pueblo del país, Penayo junto a otros defensores de distintas provincias encabezaron una fuerte puja para que los principales cargos sean ocupados por referentes con representación federal, y ya no como venía siendo hasta ahora, con Buenos Aires siempre al frente.

La construcción estratégica y paciente tuvo sus frutos, ubicando a Penayo como vicepresidente segundo y al defensor de Santiago del Estero, Lionel Suárez, como presidente.

“Las luchas en estas instancias de debate son siempre las mismas: el poder central que quiere monopolizar las decisiones y los recursos, y por otro lado, el resto del país que busca permanentemente ser parte de una mesa de diálogo en igualdad de oportunidades.

Hemos trabajado para que la Asociación Nacional de Defensores sea más federal y lo hemos logrado.

No obstante, mi participación ahora no será distinta con este cargo a la que vengo teniendo desde que me sumé a ADPRA. Seguiré haciendo visible a nivel nacional las realidades de mi ciudad y de mi provincia, construyendo un país más federal e igualitario”, expresó Alberto Penayo, defensor del pueblo de la ciudad de Posadas.