GANADORA DEL INCLUSIVO USARÁ EL PREMIO PARA REALIZAR ESTUDIOS MÉDICOS

Norma De Melo, de Oberá, es la ganadora N° 63 de IPLyC Social Inclusivo. “Lo primero que se me vino a la cabeza es utilizar el dinero para hacerme un estudio médico que tengo pendiente, en forma particular. Con lo que me sobra, ya veré en qué invierto”, manifestó la mujer, que padece depresión desde la muerte de uno de sus hijos, agravada por problemas de columna, diabetes y presión alta. “Estoy en tratamiento. Es algo horrible”, aseguró.

“Me gané 60 mil pesos, que me vienen re bien. Cuando me di cuenta que era verdad, no podía creer, me emocioné, no paraba de reír. Me alegré un montón, aunque tenía cierta desconfianza, hasta que fui hasta el quiosco donde anotan quiniela para ver si podía corroborar. Cuando estaba segura, mandé un mensaje a mis cuatro hijos”, agregó, quien estaba esperando su turno con el oculista cuando recibió una llamada con la buena noticia.

“No sabía de la existencia del Programa, no me imaginaba, que con el CUD podías ganarte un premio. Estoy feliz. Después que me llamaron del IPLyC SE, comencé a indagar cómo era esto. Voy a seguir mirando el programa para ver si alguien más tiene la misma suerte que yo. Que tengan fe, que pueden salir sorteados”, sostuvo.

“Estaba esperando un turno con el oculista cuando me llamaron para decirme que salí sorteada y que gané un premio. No creía porque nunca saque nada. Después me di cuenta que era real”, insistió, al tiempo que agradeció al IPLyC SE por esta iniciativa. “Me parece muy bueno que el Instituto haga este tipo de sorteos, son de gran ayuda”, resumió.