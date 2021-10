CORRIENTES MOSTRÓ A NACIÓN SUS CORREDORES SANITARIOS SEGUROS PARA LAS FRONTERAS

Por El Litoral ***

El Gobierno provincial volvió a remitir toda la documentación para la habilitación de los pasos fronterizos. Buscan que sea de manera progresiva y con normas sanitarias rígidas.



El gobernador Gustavo Valdés envió sendas notas al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Luis Manzur, y al secretario de Elevación Presupuestaria, Inversión Pública y Participación Pública Privada, Jorge Neme, con la respectiva documentación adjunta para la habilitación de los pasos fronterizos de la provincia de Corrientes con ciudades de los vecinos países de Paraguay y Brasil.

El Gobierno nacional requirió una adecuación de los protocolos sanitarios y migratorios propuestos. Por eso la Provincia cumplimentó las demandas a través de la intervención de las áreas respectivas.

La documentación remitida contiene las medidas vigentes en el marco de la pandemia del covid-19, que debieran permitir proseguir con el trámite de habilitación. “La apertura de los pasos constituye una demanda legítima de las poblaciones que se sitúan en las zonas de influencia”, alertó el Gobierno.

El titular de la Secretaría General de la Gobernación, Carlos Vignolo, explicó respecto del trámite que se sigue para poner en marcha el programa “Corredor Seguro”, para la habilitación de los pasos fronterizos entre nuestra provincia y las ciudades limítrofes de los países de Paraguay y Brasil. “El gobierno de Corrientes cumplió para ello con todas las exigencias impuestas, remitiendo en tiempo y forma y por los canales que corresponden, es decir a través del área designada al efecto por la Jefatura de Gabinete de Ministros del Ejecutivo nacional, los protocolos correspondientes a la cuestión sanitaria y migratoria, para lo cual puso a disposición las áreas y los recursos humanos y técnicos que se requieren al efecto”, dijo.



“Corrientes cumplió el trámite dentro de las formalidades que corresponden, y ahora de la misma forma cumplimos con la adecuación solicitada; lamentablemente hubo una intervención de la prensa en el medio de la tramitación, que entendemos no corresponde y esperamos que esto concluya de manera satisfactoria, con la habilitación de los pasos fronterizos como demanda nuestra comunidad, y que no se utilice esto en el marco de una campaña proselitista dando intervención a sectores mediáticos que no aportan a la culminación efectiva de las medidas demandadas”, se quejó.

El Gobierno solicitó la autorización de los pasos fronterizos por vía terrestre de Santo Tome-Sao Borja, Paso de los Libres-Uruguayana, e Ituzaingó-Ayolas; y por vía náutica Puerto Alvear-Itaquí.

Se informó además a las autoridades del Gobierno central que el sistema de salud de Corrientes tiene aptitud suficiente para organizar, en este contexto de pandemia por el covid-19, el protocolo de ingreso transfronterizo de manera segura.

Las personas podrán ingresar al país con doble vacunación, PCR y test rápido, entre otras indicaciones que se exijan.

Pero desde entonces no hubo respuesta hasta el jueves, cuando se conoció que la Nación requirió una adecuación de las medidas propuestas.



Cancillería

Cancillería argentina anunció ayer la reapertura de los pasos fronterizos de Corrientes, Misiones y Formosa, tras una reunión de los cancilleres de ambos países que se concretó en las últimas horas.

El canciller argentino Santiago Cafiero confirmó que en una reunión con su par paraguayo Euclides Acevedo Candia, acordaron la reapertura de los pasos fronterizos para los próximos días.

Avanzaron además en una agenda bilateral y regional para la actualidad y post pandemia.

En otro orden, los cancilleres apostaron por la pronta concreción de la reunión de la Comisión de Monitoreo del Comercio Bilateral Argentina-Paraguay, para avanzar en la agenda bilateral económica y comercial e impulsar acciones que favorezcan el comercio y las inversiones. También analizaron el proyecto de fortalecimiento de la conectividad entre Arsat y Copaco, para lograr una interconexión de las redes de fibra óptica de cada país hacia los puntos donde se encuentran los proveedores internacionales de internet.

En el marco del encuentro, los jefes de la diplomacia resolvieron la apertura, en los próximos días, de tres pasos fronterizos: Formosa, Misiones y Corrientes, a realizarse de manera progresiva respetando las normas sanitarias y resaltando el trabajo conjunto para la habilitación, mediante corredores sanitarios seguros.

Finalmente, el canciller Cafiero manifestó su interés en realizar una visita oficial al Paraguay próximamente.