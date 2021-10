Último día para disfrutar del Oberá en Cortos

El pasado jueves la grilla del 18° Festival Internacional de Cortometrajes Oberá en

Cortos estuvo cargada de debates, discusiones y proyecciones en modo virtual y

presencial. Hoy se despide con el anuncio de las obras ganadoras de los

certámenes Universitario, Regional e Internacional.

La jornada arrancó con los talleres virtuales y presenciales desde la Facultad de

Arte y Diseño (FAyD) de la UNaM. En total nueve capacitaciones se dictaron en el

transcurso del Festival y hoy será el cierre con la entrega de certificaciones a los y

las participantes.

Luego de las proyecciones en los barrios obereños, el Programa Cinemóvil llegó al

Penal N°2 de Oberá. Durante la presentación de la película, estuvieron presentes

Cecilia Diez, subgerente de Desarrollo Federal dependiente de la Gerencia de

Medios y Audiencias del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA);

Gabriel Bárbaro, director de la Unidad Penal 2; y Rafael Márquez da Silva,

secretario desarrollo humano de la Municipalidad de Oberá.

“Es un gusto estar con ustedes. El INCAA tiene la función de apoyar para que se

hagan películas nacionales y que se puedan ver. Dentro del área donde trabajo

uno de sus programas se llama Cine en Cárceles que es para todas las personas

que están en un momento de sus vidas privadas de la libertad. El único derecho

que no tienen es circular por la calle y es momentáneo, pero tienen derecho a

acceder a la cultura y es una responsabilidad del Estado garantizar ese derecho”,

expresó Diez.

Y luego agregó: “Para mí es una alegría inmensa, en la pandemia incluso de

manera virtual, hemos proyectado en distintas unidades para generar esta

posibilidad de intercambio de cultura. Agradezco mucho al Festival y al IAAviM por

esta oportunidad de llegar a los distintos rincones con el Cinemóvil donde no hay

salas comerciales para que el público pueda ver cine nacional”.

Cerca de las cinco de la tarde, con una excelente recepción, se desarrolló la mesa

debate “Por una mirada de género transversal en el audiovisual regional”.

La moderación estuvo a cargo de Ana Espinoza, realizadora e integrante del

colectivo Mujeres y Diversidades Trabajadoras del Audiovisual Misionero en Red

(MUTAR) con las disertaciones de Clarisa Navas (directora correntina), Mónica

Amarilla (productora misionera e integrante de la Comisión de género de Red de

Realizadorxs de la provincia de Misiones), Bichi Romero (realizadora y productora

audiovisual chaqueña e integrante del colectivo audiovisual feminista Xinéticas),

Fremdina Bianco (cineasta, escritora y docente), Sabina Buss (actriz/performance

misionera e integrante de la cooperativa Productora de la Tierra y de Volá

producciones teatrales), Yamila Barnasthpol (productora misionera, docente e

integrante de MUTAR).

“La disidencia tiene que ver con no aceptar un solo modo de hacer cine.

Queremos otra manera de pensar las circulaciones de afectos y sensibilidades

que habitan un equipo de producción”, sostuvo Navas, una de las panelistas

durante el taller. Al cierre del Festival se leerá un documento con las principales

conclusiones.

En simultáneo, el Cine Teatro Oberá comenzaba a proyectar las producciones de

la Red Argentina de Cine Comunitario (RACC) y Cine Joven Comunitario Misiones

(CJC): “La tarde se adueña de las flores” (RACC), “Nuestra historia en pandemia”

(Eldorado-CJC), “Todo el mundo lo sabe” (RACC) y “Ansiedad” (Capioví-CJC).

Luego siguió el ciclo “Pantallas diversas” con las obras del Festival Amor es Amor:

“Concepciones”, “A todos los pibes que amé” y “Karaoke”.

En competencia

A su vez, fue el último día de proyección de los certámenes. Las primeras

producciones que se vieron fueron del Universitario con “Laura Romero, una mujer

real detrás de la danza” (ARG), “Impune” (ARG) y “Los Planos” (ARG).

Estudiantes de la Licenciatura de Artes Audiovisuales de la Universidad Gastón

Dachary compartieron unas palabras con el público sobre el corto ‘Laura Romero’:

“Para mí era muy importante tocar la problemática de la precarización laboral de la

danza y sobre todo siendo mujer, todo lo que conlleva eso. Fue muy personal

hacerlo porque para mí la danza no es un hobbie, es mi vida y mi trabajo,

merecemos respeto, un laburo y que nos paguen bien y Laura es una trabajadora

que siempre fomenta esta cultura”, contó Natalia Romero, la directora.

También estuvieron presentes Damián Parola, sonidista de “Impune” y Emanuel

Villagra, asistente de producción de “Los Planos”.

Más tarde, se presentaron “Cetrero Nocturno” (ARG), “Vyshyvanka” (PRY) y “Sem

fim” (BRA) del Certamen Regional.

Elian Guerin (director) y Maco Pacheco (directo de sonido) compartieron algunos

detalles de la realización de “Cetrero Nocturno”, un cortometraje misionero de

animación basado en un cuento de Sebastián Borkoski.

“Estamos muy agradecidos con el Festival por esta oportunidad de estrenar

nuestra producción en pantalla grande. Esta es una historia que me llegó por un

cuento que hablaba de la amistad entre un pájaro y un hombre, y el

condicionamiento del lenguaje humano y la naturaleza, esa fue la inspiración del

corto”, contó Guerin.

Cerca de las 21 se vieron los cortometrajes internacional “Spring in Autumn” (IRN),

“La Bestia” (MEX-IND-DEU) y “O que queda de nós” (ESP), con el cierre del

largometraje misionero “Gallo Fino” de Sebastián Korol.

Finalmente, en Escenarios Virtuales el público disfrutó de la música del cantautor

Seba Ibarra, desde La Casa de las Culturas de Chaco.

Hoy será el gran cierre del encuentro en Oberá. Para descargar la programación

completa y detallada ingresar a www.oberaencortos.com

El Festival está organizado por el Laboratorio Guayrá, que está formado por el

Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones, la Universidad Nacional de Misiones,

la Facultad de Arte y Diseño (UNaM) y la Municipalidad de Oberá. Está financiado

por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y cuenta con el apoyo del Instituto

Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).