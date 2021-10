¿VOTO CASTIGO O VOTO IDIOTA?

Por Paula Halperín ***



Paula Halperín realiza un análisis de las distintas razones que los medios hegemónicos repiten para explicar el porqué del NO al gobierno y se pregunta si luego de la gran derrota del Frente de Todos a nivel país en las elecciones primarias se puede hablar, en lugar de voto castigo, de voto idiota. Los argumentos, en esta nota.





Luego de la gran derrota del Frente de Todos a nivel país en las elecciones primarias se escucha en uno y otro medio que la gente está enojada con el Gobierno… que es un voto castigo… que fue la manera de decirle ‘basta’ a Cristina y a Alberto… Incluso, el mismo Presidente hizo una autocrítica al respecto.



Es cierto, errores hubo muchos porque no existe ninguna administración que no los haya cometido.

Pero si uno se pone a razonar a vuelo de pájaro la pregunta que surge es: si están enojados con el peronismo ¿por qué vuelven a votar a Juntos por el cambio? ¿Acaso ellos fueron mejores? ¿Acaso ese voto castigo no termina siendo un auto castigo para el pueblo?



¿Podríamos decir que es un voto idiota? Señor votante de JXC no se ofenda. Más adelante voy a explicar el sentido etimológico de la palabra.

Primero analicemos las razones que se repiten a modo de ‘nado sincronizado’ en todos los medios, por las cuales supuestamente la gente le dijo basta al Gobierno.

Y podríamos seguir enumerando las ‘excusas’ del voto castigo. El problema es que al comparar la gestión de JXC, que es el partido que tiene más chances de triunfar el 14 noviembre próximo,A priori no hay nada que hayan hecho mejor hasta ahora como para que prácticamente el país entero dé un volantazo y los elija nuevamente. Sólo podría comprenderse con una masiva pérdida de memoria. Entonces,Como dije, la idea no es insultar y lo voy a demostrar con fundamentos.La raíz griega ἴδιος [ˈidios] al inicio hacía referencia a ‘de uno mismo, privado, particular, personal‘. Es decir una persona que se dedicaba únicamente a lo suyo, lo privado, y no a la vida pública, lo común.

En esa época se esperaba que un ciudadano participara en política. Quien no lo hacía era el idiota que se ocupaba solo de lo suyo y no de lo público, y no era bien considerado.

En otro sentido, también se llamaba así a la persona que no tenía conocimientos profesionales. Por extensión, la palabra llegó al significado de ‘desinformado, ignorante, torpe‘.

Asimismo, en latín ‘idiota’ significa lego, sin experiencia, ignorante. Es decir, lego puede reemplazarse por ‘el que no sabe’.

El que no sabe, el desinformado, el que sólo puede ocuparse de lo suyo y no de lo público. Hay muchas coincidencias con varios de los votantes…

A favor juega el discurso de la anti política, el ‘son todos iguales’, ‘los políticos son unos corruptos’, estas frases que repiten una y otra vez los medios hegemónicos y la derecha. Y luego, la gente; sin plantearse lo que está diciendo. Y se enorgullece de no entender.

Es típica la frase ‘yo no hablo de política…’, como si eso los hiciera más honestos, más dignos. Y realmente es peligroso. Estar desinformado es muy dañino para todos.

Así, una y otra vez la derecha puede volver al poder, lo que es sinónimo (aunque parezca una contradicción) de perder derechos. Si no, pensemos en el proyecto de Larreta de eliminar las indemnizaciones.

El pueblo votando a la derecha es como escupir al techo. Hay que entenderlo de una vez y para siempre. El autocastigo.

Si uno está enojado con el gobierno de turno y quiere hacer el típico ‘voto castigo’ que elija cualquier otro partido que no sea de derecha. Y mucho menos uno que acaba de fracasar. Eso sería más lógico. De lo contrario será el voto idiota.