«Historias para imaginar»: Eldorado suena a radioteatro

«Desde Eldorado y para toda la provincia», se realizó anoche el lanzamiento de «Historias para imaginar», dos radioteatros en 12 capítulos, grabados enteramente con recursos locales y que se emitirán por LT17. La asociación civil Club de Teatro Eldorado inició este proyecto en 2019 y lo pudo continuar ahora, con apoyo del municipio local y el Ministerio de Cultura.

Con los elencos presentes y mucho apoyo se realizó anoche en la Municipalidad de Eldorado el lanzamiento de estas dos «Historias para imaginar». Y no es para extrañarse, ya que hace más de un mes parte de la comunidad está involucrada en la realización de este proyecto que actualiza el género del radioteatro, y forma parte de los festejos por el 102 aniversario de la localidad.

En la conferencia estuvieron presentes el ministro de Cultura, Joselo Schuap, la viceintendenta Olinda Tucholke, el director de Cultura José Duarte, Liliana Rizzo, presidenta del Club de Teatro Eldorado y generadora del proyecto y el actor, director y guionista Néstor Hidalgo, del «Grupo Azul», quien escribió las obras y dirigió todo el proceso. También colabora en esta realización la fundación «Desafío Hacia una Nueva Vida».

«Estamos felices de anunciar este lanzamiento, que será un recurso para LT17 y radios de Eldorado, y esperamos se pueda vender a otras emisoras del país», expresó anoche Joselo Schuap, luego de declararse amante de la radio en sus muchas facetas. «A nosotros, los que venimos soñando que la cultura es curativa y transversal a otras cosas, no sólo nos alegra este producto, que hace trabajar la imaginación del receptor para poner en marcha la historia que le cuentan. También celebramos que se están creando piezas que son generadoras de trabajo para muchas personas. En este tiempo, se puso de relieve que mucha gente educaba a sus hijos y ponía comida en la mesa trabajando de su arte, y eso con la pandemia se vio muy afectado», desarrolló el ministro.

Historia… de un largo proceso

A su turno, Liliana Rizzo explicó que el primer ciclo de «Historias para imaginar» se realizó en el 2019, en el marco de los festejos por los 100 años de Eldorado. Así, convocó a su amigo de tablas Néstor Hidalgo, con quien ya habían trabajado en muchas ocasiones. Y que, además, integra hace 14 años el elenco de «Las dos carátulas», un ciclo de radioteatro que se emite por Radio Nacional y acaba de cumplir 70 años. En aquella oportunidad grabaron tres obras, todas con recursos locales: «La fuerza de una mujer», «La araucaria, una mansión embrujada» (historia de amor y suspenso) e «Irene». (Se las puede encontrar en https://www.youtube.com/ results?search_query= RADIOTEATRO+LA+FUERZA+DE+UNA+ MUJER)

La sorpresa para todos fue que por «La fuerza de una mujer», Hidalgo recibió la distinción de Argentores a Mejor Autor de Radioficción. «Un premio que no me esperaba, máxime que era la primera vez que escribía radioteatro», se emociona Hidalgo, quien viene sumando experiencia desde las novelas de Migré a esta parte. La obra es una ficción basada en la historia real de Liliana Rizzo y Marcelo Calier (ex director de Cultura y Turismo de Eldorado, fallecido en 2015). «El ciclo de radioteatro lo veníamos soñando hace varios años con ellos», contó el escritor.

Hecho en Eldorado

Con ese antecedente, la reiteración del proyecto estaba en el aire, sumando el apoyo del Ministerio de Cultura de la Provincia. La pandemia obligó a reprogramar todo. «Le agradezco a Lili ser insistente con este proyecto, ya que lo habíamos hablado en mi vida anterior», bromeó Schuap, haciendo alusión a la enfermedad que lo sacó del juego varios meses.

El 10 de septiembre se concretó la llegada de Hidalgo a Misiones, en compañía de Mirta Basso, ambos integrantes del «Grupo Azul», que forma parte del proyecto. «El guión ya lo había escrito en Buenos Aires y enviado por correo. Así que fue llegar y hacer dos castings, uno para adultos, otros para jóvenes. Vinieron más de 50 personas, de ahí hicimos la selección. Luego grabamos los 12 capítulos. Y finalizada esta parte, vino la edición, que es un trabajo muy meticuloso: poner música, efectos, sonido», cuenta Hidalgo, a pocas horas de haber cerrado ese proceso. «Pero estoy feliz. Ojalá se puedan escuchar historias para imagina en radios de todo el país», afirmó.

Cabe destacar que todos actores que participaron en ambas ediciones son misioneros, salvo Mirta Basso, que además de ser una actriz con experiencia, asiste a Néstor en la tarea de editar. El proceso de edición se hizo con la ayuda técnica de Cristian Ariel Benítez. Es decir, que no solo queda un producto realizado en la ciudad, sino también una experiencia en el hacer, que puede abrir muchas ventanas creativas.

Dos historias para ejercitar la imaginación

Por el momento se espera definición de días y horarios para la emisión semanal de estas dos historias, que seguramente lograrán atrapar la imaginación de los radioescuchas. Se trata de «Con el alma en las manos», una historia de médicos «un poco en homenaje a este sector de la población que tanto nos ha dado en este tiempo». Y «El poder del amor», una historia de amor de una mujer que supera los 70 años

«Son historias con humor y pueden ser las de cualquiera. Creo que la gente necesita imaginar más. Y la radio puede servir para eso, no sólo para emitir noticias y canciones», expresó Rizzo. «Tuvimos gran apoyo de Schuap y del director zonal del ministerio, Fausto Rizzani, y de la Municipalidad de Eldorado. Liliana se movió mucho para lograr esto. Tuvimos que cambiar los pasajes varias veces, pero se hizo y está la voluntad de continuar el ciclo», cerró Hidalgo.