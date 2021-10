Penayo se reunió con vecinos del barrio Sol de Misiones por la regularización dominial

POSADAS. El defensor del pueblo Alberto Penayo se reunió con vecinos del barrio Sol de Misiones con el fin de iniciar un proceso conjunto que busque la regularización dominial para las familias.

La reunión surgió a pedido de los vecinos quienes solicitaron ayuda al defensor del pueblo cansados de que su situación no avance. Según afirmaron, «muchos vienen al barrio y prometen ayudarnos pero no cumplen sus promesas y la situación del barrio no mejora».

Acompañó al defensor del pueblo un equipo técnico multidisciplinario del área social y jurídico de la Defensoría del Pueblo, e iniciaron un expediente en el que animaron a los vecinos a conformar una comisión pro tierra que se ocupe de dar seguimiento a la mesa de diálogo que se inicia, de la que formarán parte autoridades de varios estamentos.

«Estas familias tienen los mismos problemas que tienen todos los barrios populares que no cuentan con la regularización dominial. Pero los animamos a que se organicen y que inicien un expediente en la Defensoría del Pueblo, ese es el primer paso.

Luego que están organizados y tenemos un expediente encaminado, avanzaremos con la mesa de diálogo convocando a todas las partes involucradas para buscar en conjunto la solución, siempre por el camino del diálogo que es la forma en la que venimos consiguiendo soluciones para tantos otros barrios populares de la ciudad», expresó el defensor Penayo.