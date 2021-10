MUJERES DEL MATE: MARÍA VICTORIA, LA TERCERA «GENERACIÓN SZYCHOWSKI» AL FRENTE DE UNA LAS YERBATERAS MÁS IMPORTANTES

Por INYM ***

Nieta del fundador de La Cachuera (Juan) e hija de quien manejó (don Pancho) la empresa durante décadas, María Victoria es la tercera generación de la familia Szychowski en Misiones y es quien desde hace 5 años tiene bajo su responsabilidad hacerla crecer ejerciendo la Presidencia.





Con marcado sentido de pertenencia, centrada en cuidar la materia prima y a los trabajadores, María Victoria denota un fuerte compromiso con el consumidor y pone énfasis en unir a los sectores privados y públicos para fortalecer mercados:



¿En qué momento surge tu interés por la actividad?



Fue y sigue siendo parte de mi vida. Mi padre compartía “sus luchas por el sector” (como solía llamarlas) en la mesa familiar, en almuerzos o cenas con clientes de Líbano y Siria allá por el año 1979, pero recién en el año 1990, con 25 años, ingreso a trabajar a la empresa y comienzo a conocer desde adentro la actividad.



¿Cómo fueron los primeros pasos como Presidente de La Cachuera?



En julio del 2016 asumo la presidencia y con el Directorio nos centramos en trabajar para continuar creciendo y fortalecer la compañía, enfocados siempre en los pilares y valores que nos caracterizan: trabajo justo, honesto y compromiso con el consumidor, elaborando productos de calidad.



¿Cómo resulta administrar una empresa familiar? ¿Cómo es eso de mezclar familia y negocios, o no se mezclan?

Es una empresa de origen familiar, y el capital mayoritario continúa siéndolo, pero tenemos socios que no lo son. Es el caso de Omar Figueredo, quien hoy se desempeña como Vicepresidente de la compañía.

Hay diferentes etapas en las empresas de familia; en la primera y segunda generación ambas se confunden, y obviamente se mezclan familia y negocios. Llega el momento en el que deben ir por caminos separados, podríamos decir juntos pero no superpuestos.



¿Hay un legado que honrar o una empresa qué administrar?



Ambas cosas. Tenemos el compromiso de administrar bien una compañía, sin olvidar a quienes nos precedieron; pues nuestro presente tiene sus bases en ellas.



¿De qué yerbales se abastecen con materia prima?



Nuestra empresa solo produce el 9% de la hoja verde que ingresa a nuestros secaderos; el 91% restante lo compra a productores misioneros y correntinos.

¿Cuál es el escenario que te toca administrar?



Tenemos 5 secaderos. Si tomamos los últimos años, podemos decir que secamos en ellos entre el 55 y 60% de la canchada que acopiamos, y el resto la compramos a terceros. Somos una industria que se abastece casi en el 100% del pequeño productor. Empleamos de manera directa unas 500 personas.

Amanda es la tercera marca más elegida de la Argentina. ¿Cómo es mantener y hacer crecer ese espacio?



Nuestra marca oscila entre el tercer y cuarto lugar en mercado interno según los años. Conscientes que estamos vendiendo un alimento, nuestro norte es la mejora continua en los diferentes procesos, y confiamos que quienes nos eligen en góndola saben apreciar nuestro compromiso con ellos.

Hay proyectos que quedan freezados por causas ajenas; por ejemplo: teníamos 100 hectáreas de yerbales orgánicos certificados en Andresito, un producto apreciado por el consumidor, pero en el 2014 debimos volver a trabajar de manera convencional esos yerbales pues no conseguíamos mano de obra. Pero atentos: antes de finalizar el 2021, volvemos con ese producto a góndola. En el año 2016 reconvertimos yerbales tradicionales a orgánicos en nuestro establecimiento La Negrita de Virasoro, Corrientes.



¿Qué les significa el mercado externo?



Somos exportadores, y aquí deseo aclarar algo que creo es muy importante que todos entendamos. Cuando una empresa o industria desarrolla nuevos mercados de consumo, la oportunidad de crecimiento o mejora, es para todo el sector. Quien más arriesga es quien busca nuevos mercados o desarrolla nuevas formas de consumo, y cuando invierte en un proyecto que da resultados positivos, derrama en todo el sector nuevas oportunidades (productor primario, secaderos, empresas de envases, empresas de logistica, etc.).



No es fácil desarrollar nuevos mercados… cuando comenzó la entrevista expresé que recordaba almuerzos en mi casa con empresarios del Líbano y Siria; estoy hablando de hace 40 años atrás. Hoy el sector exporta más de 40 millones de kilos de molida entre esos dos mercados y otros de menor consumo; pero vuelvo sobre el punto, llevó décadas desarrollarlos, mucho tiempo y también mucho dinero.

Debemos estar muy atentos, y trabajar, sector público y privado, para afianzar esos logros.

Los países con economías estables no entienden nuestros picos inflacionarios. Si miramos el 2020 tenemos un año en el cual la materia prima aumentó el 100% su valor, y el valor del dólar estuvo por debajo de la inflación. Es un gran dilema el que se nos presenta, ¿qué hacemos como empresa? Dejamos en manos de Brasil los mercados ganados con tanto esfuerzo? ¿Qué pasará en el sector primario si eso ocurre? Es un tema muy delicado, que a mi criterio debería ser tratado con la importancia que merece con los Gobiernos nacionales y provinciales.

El sector de ventas es un gran desafío…

Es un gran desafío para todo el sector. Cuando se debaten los valores de hoja verde y canchada, nos estamos olvidando del actor más importante de la cadena: el consumidor. Debemos unirnos para que nuestro producto emblema pueda estar presente en todos los hogares con buena calidad y a un precio justo. Y trabajar para potenciar la participación argentina en los mercados externos; eso traerá abundancia a toda la cadena productiva.

En todo ese escenario, ¿cuál es el lugar / ámbito que más te incentiva?



Me incentiva y gratifica ver un producto tan nuestro en mercados tan dispares como son los de Medio Oriente, Europa, Australia, Chile, Ecuador.

También me gratifica muchísimo saber que gracias a este producto tan nuestro, contribuimos a dar trabajo digno a mucha gente.



¿Qué ves cuando miras hacia adelante?





Veo gente joven, inquieta, concretando nuevos desafíos, adaptados a lo que el consumidor guste. También, a nuestra empresa sólida, con el personal orgulloso y con sentido de pertenencia. Me encantaría poder concretar desarrollos que hoy están en estudio, para dar nuevos usos a nuestro producto insignia.

