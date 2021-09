EN LA 3° EDICIÓN DE TURISMO INNOVA, HERRERA AHUAD DESTACÓ LA IMPORTANCIA DE LA APERTURA DE LAS FRONTERAS PARA EL SECTOR TURÍSTICO

Esta mañana, en el Parque del Conocimiento, se desarrolló la 3° edición de Turismo Innova, un encuentro dirigido al sector turístico para incentivar y transformar a Misiones en un destino turístico inteligente e innovador apoyado en la tecnología. Junto a empresarios y funcionarios, el gobernador Oscar Herrera Ahuad acompañó la jornada realizada en forma presencial y transmitida vía streaming. “Es un momento de reflexión en este Día Mundial del Turismo, de mirar de dónde venimos, de pararnos bien en donde estamos y de proyectar el futuro”, declaró.



En la misma ocasión, el IFAI hizo acto de entrega de líneas de crédito a tasa cero a más de una decena de beneficiarios del sector turístico, entre ellos dueños de hoteles, empresas y emprendimientos del rubro.

También estuvieron presentes acompañando el evento el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto; el ministro de Turismo, José María Arrúa, el ministro de Ecología, Mario Vialey, el ministro de Industria, Nicolás Trevisán; el ministro Coordinador de Gabinete; Victor Kreimer; el presidente del IFAI, Marcelo Rodríguez; la diputada Adriana Bezus y el concejal Fernando Meza además de miembros del sector turístico de Misiones.



LA APERTURA DE FRONTERAS

Durante el encuentro, el mandatario expuso claramente las perspectivas que se manejan en torno a la apertura del Puente Internacional Tancredo Neves que une las ciudades de Puerto Iguazú y Foz de Iguazú. «Hoy estamos en las negociaciones, en los últimos trámites administrativos para la apertura del puente”, informó. Consideró que estas horas son decisivas para el Gobierno Provincial que puso todo el interés, los recursos, la tecnología, los recursos humanos y sanitarios para lograrlo. “Hoy estamos en el Puente Internacional con todo el equipo del Gobierno de Misiones para que cuando se levante la valla la provincia siga siendo segura con la llegada de los turistas a Puerto Iguazú”.



En la misma línea, aseguró que “nuestro compromiso fue que las ciudades de frontera tenían que tener un alto porcentaje de vacunación para ser seguras y para que el turismo internacional venga a un lugar seguro. Y que cuando lleguen tengan un sistema sanitario que pueda responder a sus necesidades. Así lo hicimos«. Y aseguró que Puerto Iguazú tiene el 80% de su población vacunada y el 60% con la segunda dosis, es decir con el esquema completo.



“Es tiempo de esperanza, hay cuestiones administrativas que se deben resolver, porque hay que empezar a aplicar un protocolo diferente”, señaló. En ese aspecto, dio cuenta de las arduas conversaciones con Nación para agilizar y desburocratizar la apertura ya que «se puede ser simple, sencillo y seguro, lo burocrático no significa seguridad», y habló de la insistencia en instrumentar protocolos cumplibles, sencillos y seguros.



“Fuimos los primeros en la Argentina en tener controles al ingreso a la provincia, y no quedó nadie sin entrar. Y quienes ingresaron no generaron desequilibrio epidemiológico en ningún lugar de Misiones. La seguridad sanitaria se garantiza con dos o tres medidas y así es posible seguir en este equilibrio epidemiológico en nuestra provincia”, precisó. “Por eso tenemos la certeza de que con la apertura de nuestras fronteras, sobre todo para el turismo en la zona norte, se tiene seguridad sanitaria, y podemos decir a los misioneros que se queden tranquilos, que los estamos cuidando”, afirmó.

El Gobernador explicó simplemente que con una decisión administrativa segura y responsable para la apertura “vamos a tener una primera parte en lo que hace al regreso del turismo internacional. Y para el 1 de octubre va a ser mucho más extendida, masiva, pero nuestra provincia y Puerto Iguazú serán prueba piloto, tan necesaria para que también se pueda replicar en los diferentes puntos y espacios internacionales que reclaman los otros gobernadores de la República Argentina”.



UN ENCUENTRO NECESARIO PARA EL SECTOR

En relación al evento, Herrera Ahuad subrayó que “Turismo Innova otorga un valor agregado al turismo, donde desde el Estado provincial ponemos en manos de nuestros emprendedores las herramientas necesarias que hoy el mundo comienza a exigir”. Indicó que el mundo globalizado exige más innovación, más ciencia, tecnología, más conectividad y mayores posibilidades de mostrar la interconexión con todos, “y si Misiones es pionera en innovación, ciencia y tecnología, en educación y en salud ¿Por qué no lo puede ser en turismo? Para eso estamos acá, para darle la certeza a través de nuestros ministros de generar todas las políticas públicas necesarias en innovación para orientarlas al turismo de nuestra provincia”, reflexionó,

Asimismo, reiteró que la iniciativa va dirigida tanto al pequeño emprendedor como al más experimentado que necesita renovarse, es algo hecho para “poner en manos de ustedes todas las herramientas necesarias para que puedan crecer e integrarse al mundo”.



En líneas generales, durante su disertación dio cuenta de las acciones provinciales para resguardar al sector durante la pandemia, de las inversiones hechas para aprovechar el movimiento turístico, como también destacó la promoción de grandes eventos deportivos hechos en distintos puntos de Misiones para reactivar el turismo con público y con seguridad.



“Esta etapa debe seguir siendo un tiempo de oportunidades,a nosotros la pandemia no nos inmovilizó, siempre supimos la importancia de tener la salud y la economía en un sistema binario con ida y vuelta de seguridad. Hasta acá llegamos con nuestro manejo de la pandemia que nos permitió convertirnos en una de las provincias más seguras. Seguimos generando politicas públicas en favor de los sectores golpeados por la pandemia para que tengan un crecimiento exponencial”, puntualizó.



UN ENCUENTRO MARCADO POR LA ACTUALIDAD

Hoy, de 9 a 13 hs, en la Sala de Prosa del Centro de Convenciones, se realizó “Turismo Innova”, organizado por el Ministerio de Turismo de Misiones y destinado a los integrantes del sector turístico. Tuvo como propósito contribuir a la transformación de la provincia en un destino turístico inteligente e innovador, convirtiéndose en el primer evento sobre innovación turística en la tierra colorada.

En esta edición, los ejes temáticos fueron basados en startups, innovación en la pandemia, salidas estratégicas de la pandemia, y panel de casos locales. El evento contó con las disertaciones de referentes del área empresarial e institucional del turismo y dueños de startups. La actividad se desarrolló de manera presencial, pero también fue transmitida vía streaming a través de las plataformas digitales del Ministerio de Turismo de Misiones.

En lo referente a la iniciativa, vale recordar que el Ministerio de Turismo de Misiones impulsa “Turismo Innova” con el propósito de contribuir a la transformación de la provincia en un destino turístico inteligente e innovador con el primer evento sobre innovación turística en la tierra colorada. De esta manera, se busca promover la innovación con enfoque a la transformación en impacto social y ambiental positivo, manteniendo un ambiente de reflexión, motivación y aprendizajes en las tecnologías y en las estrategias de mercado.